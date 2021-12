5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Despedimos los últimos días de 2021 y recibimos el año nuevo con uno de los estrenos más esperados de Netflix desde hace meses: la cuarta temporada de Cobra Kai. Un lanzamiento anhelado por los fans de la franquicia Karate Kid que regresa junto a la llegada al catálogo de la plataforma Kitz y Quédate a mi lado, mientras la segunda temporada de Emily en París continúa triunfando.

Cobra Kai 4T

Entre la mejor música ochentera y los golpes de karate más certeros, la cuarta temporada trae de regreso a Johnny Lawrence y sus muchachos del renovado Eagle Fang Dojo. En esta ocasión, los jóvenes unirán fuerzas con Daniel Larusso y sus pupilos para enfrentarse a una amenaza mayor y común a ambos: John Kreese, quien ha vuelto para corromper Cobra Kai y poner patas arriba todo el Valle. Cobra Kai 4T estará disponible el 31 de diciembre en Netflix.

Kitz

Directa desde Alemania llega la nueva serie creada por Vitus Reinbold y Niko Schulz-Dornburg, que posterga el gusto por el género adolescente que tanto ha triunfado en la plataforma con ficciones como Élite. Un año después de la trágica muerte de su hermano, la joven Lisi se une a una lujosa pandilla de Munich que llega a la estación de esquí de Kitzbühel para celebrar la temporada. Pronto, una avalancha dejará al descubierto lo que se esconde detrás del glamour y el dinero. Todo tiene sus consecuencias.

Quédate a mi lado

Netflix apuesta una vez más por las adaptaciones de las obras del autor Harlan Coben, después del éxito de El inocente. Ahora, el colaborador británico habitual del escritor, Daniel O'Hara, y la cineasta Lindy Heymann, dirigen la serie Quédate a mi lado para Netflix. En la ficción, tres personas llevan aparentemente una vida perfecta, pero cada una de ellas oculta un oscuro secreto: la madre de familia numerosa Megan, el fotógrafo documental Ray y el detective Broome. Cuando una amiga del pasado de Megan llega con una noticia bastante sorprendente, la vida de todos se verá afectada. Estreno el 31 de diciembre.

El afecto del rey

Entre las series surcoreanas más exitosas en la plataforma estos días encontramos El afecto del rey, dirigida por Song Hyun-wook (El día después de la ruptura). El asesinato de un príncipe heredero desencadena que su hermana gemela ocupe el trono, mientras oculta su verdadera identidad y el afecto por su primer gran amor. Se trata de una adaptación del manhwa (tiras cómicas) Yeonmo de Lee So-young. Sus 20 episodios llegaban en octubre a Netflix y desde entonces no han dejado de aumentar su audiencia.

Emily en París 2T

Después de que la primera temporada cosechara un enorme éxito en la temporada de premios, con nominaciones en los Emmy, los Globos de Oro y Critics Choice Awards, Lily Collins regresa en el papel de Emily. La serie creada por Darren Star (And Just Like That...) ha aterrizado así con 10 nuevos episodios, donde la protagonista está más asentada en el mundo de la moda de París. Un guilty pleasure en toda regla.

Tráiler 'Emily en París 2: Temporada 2' Tráiler 'Emily en París 2: Temporada 2'

