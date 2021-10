5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Esta semana, Netflix añade a su catálogo la versión estadounidense de la comedia The Office, en su apuesta por los grandes clásicos. Unos días en los que la plataforma también contará en su catálogo con el regreso de las aclamadas Locke & Key y You, un nuevo true crime y algún contenido lanzado específicamente para los más pequeños de la casa.

Locke & Key 2T



La puerta negra que conduce a la dimensión de los demonios seguirá haciendo de las suyas en la segunda temporada de la serie creada Carlton Cuse (Jack Ryan, de Tom Clancy) y Meredith Averill (Star-Crossed), y basada en los cómics nacidos de las mentes de Joe Hill (hijo de Stephen King) y Gabriel Rodríguez. Los jóvenes protagonistas descubrirán que Dodge no ha desaparecido y se enfrentarán a nuevos conflictos en su encuentro con otras misteriosas llaves. Repiten en la serie los actores Connor Jessup (Tyler, en la serie), Emilia Jones (Kinsey), Laysla De Oliveira (Dodge), Jackson Robert Scott (Bode) o Coby Bird (Rufus), entre otros. Estreno el 22 de octubre.

El asesino del impermeable: A la caza de un depredador en Corea

Docuserie surcoreana que narra la historia del psicópata Yoo Young-chul, quien atacaba a sus víctimas a martillazos e instauró durante años el terror en las calles de Seúl. La producción hace un seguimiento a la caza de este asesino, que admitió haber acabado con la vida de 19 personas, entre 2003 y 2004. Dirigen John Choi (Motives & Murders: Cracking the Case) y Rob Sixsmith (Ed Stafford: First Man Out). Estreno el 22 de octubre.

La vida es una anomalía, con Julien Bam

Entre la realidad y la fantasía, la nueva serie de Netflix construye un relato alrededor de la vida del influencer Julien Bam. Junto a su compañero Joon Kim, estos harán todo lo posible por regresar a su vida habitual después de viajar por accidente a una dimensión paralela. La producción alemana cuenta con cuatro episodios de alrededor de 30 minutos. Estreno el 21 de octubre.

Maya y los tres



En plena polémica sobre los contenidos que son aptos o no para los más pequeños, Netflix lanza la serie animación mexicana creada por Jorge R. Gutiérrez (El libro de la vida). Ambientada en un universo en el que la magia es real y cuatro reinos gobiernan todos los territorios, la aguerrida princesa Maya está a punto de emprender una misión para cumplir una antigua profecía que implica la salvación de la humanidad y la lucha contra los dioses. Estreno el 22 de octubre.

You 3T

La historia de obsesión y acoso creada por Greg Berlanti (Con amor, Simon) y Sera Gamble (The magicians) sigue de nuevo al ahora matrimonio entre el acosador Joe (Penn Badgley) y la no tan inocente Love (Victoria Pedretti), que continúan adelante según lo esperado: batiendo récords de disfuncionalidad y morbo. Con parto y entierro clandestino incluidos, la serie llegaba estos días a la plataforma.

