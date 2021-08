5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Llega un nuevo y caluroso fin de semana y por ello te proponemos cinco series que puedes ver para que no haga tanto efecto el verano. Un poco de terror o lo nuevo de los creadores de la serie Juego de Tronos podrían ser de gran ayuda.

La directora

Los showrunners de Juego de Tronos, David Benioff y David Weiss, se pasan a Netflix con una serie que aparentemente nada tiene que ver con la del mundo creado por George R.R. Martin. En La directora, Sandra Oh da vida a una profesora de la Facultad de Inglés de una prestigiosa universidad, donde han surgido varias crisis a las que tendrá que hacer frente.

Todo va a estar bien

El actor mexicano de The Mandalorian, Diego Luna, dirige su primera serie, una comedia ambientada en Ciudad de México sobre una familia disfuncional que tiene que lidiar con problemas cotidianos y no tan cotidianos.

El reino

No, no tiene nada que ver con la película, aunque bien podría haber dirigido Rodrigo Sorogoyen esta serie argentina sobre corrupción y demás conspiraciones, en esta ocasión en otro estamento de excepción como es la Iglesia. Diego Peretti da vida al padre Emilio Vázquez, un pastor cuyo compañero es asesinado y se postula como candidato a liderar el país, a pesar de que no sabe qué tramas se tejen a sus espaldas.

Nuevo sabor a cereza

Considerada por muchos críticos como la gran tapada del verano, Nuevo sabor a cereza es sin duda una de las sensaciones de la plataforma, gracias en gran medida a su particular estilo visual y su propuesta de terror tan original. Ambientada en los 90, una aspirante a directora de cine (interpretada por Rosa Salazar) se ve inmersa en un tétrico mundo lleno de fracasos comerciales, apariciones fantasmales y productores con las manos muy largas.

El espectacular Spiderman

Esto no es un estreno pero buceando en el catálogo uno puede encontrar toda una joyita de la animación superheroica ahora que se ha vuelto a poner de moda gracias a la serie ¿Qué pasaría si...?. Mucho antes de Spider-Man: Un nuevo universo o las películas de Tom Holland, ya estaba esta producción más juvenil del arácnido personaje de los cómics, El espectacular Spiderman, que cuenta con 26 episodios muy cortitos para que te lo pases genial junto al bueno de Spidey y sus amigos (y enemigos). Lo raro será que no acabes tarareando su intro lo que queda de verano.