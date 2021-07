5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

La plataforma de contenidos Netflix estrena esta semana varios regresos más que esperados. Los dos platos fuertes coinciden en ser las segundas temporadas de dos series protagonizadas por adolescentes conflictivos, a los que dedicamos la siguiente tanda de recomendaciones para el fin de semana:

Cómo vender drogas online (a toda pastilla) 3T

Sin medios, sin plan pero con muchas ganas de vender drogas. Así ha llegado Moritz Zimmerman hasta una tercera temporada de Cómo vender drogas online (a toda pastilla), y llegados a este punto el joven adolescente no se va a detener ante nada ni ante nadie. Ya disponible desde el pasado martes 27 de julio.

Outer Banks 2T

Cuando parecía que los chicos del Outer Banks de Carolina del Norte no se podían meter en más problemas, están en búsqueda y captura por la policía y escondidos en un país exótico. Tendrán que buscar a Ward para limpiar su nombre y volver a estar todos juntos sin complicaciones de por medio. Su segunda temporada se estrena este viernes 30 de julio.

Todo es una mierda (Everything sucks)

Si eres de aquellas personas que se enamoraron de Freaks and Geeks pero les dolió tener que decir adiós tras su primera temporada, tenemos dos noticias. La buena es que Everything sucks parece la hermana pequeña en el tiempo de aquella ficción que nos dio a conocer a James Franco, Seth Rogen o Linda Cardellini, entre otros. La mala, que como su predecesora, Everything sucks se ha quedado también en una sola temporada. Condenadas a ser de culto.

Esta mierda me supera

Nunca un título resumió tan bien una serie. Esta mierda me supera (I Am Not Okay with This) es la serie inspirada en el cómic homónimo sobre una chica que empieza a tener unos extraños poderes y no sabe cómo controlarlos. Como Carrie, pero con Sophia Lilis (It) y compañeros que se traen mucho mejor rollo.

John DeLorean: Un magnate de leyenda

Para cerrar las recomendaciones de esta semana tenemos algo un poco diferente. No envuelve directamente a adolescentes aunque fue uno, Marty McFly (Michael J. Fox), el que hizo popular el DeLorean, auténtico protagonista de esta serie documental en torno a la figura de su creador y el coche que le dio la fama. Se estrena este viernes 30 de julio con su primer episodio.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.