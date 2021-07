5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Una semana más, las docuseries conquistan a la plataforma Netflix, quien continúa apostando fuerte por las historias reales sobre algunos de los acontecimientos más cruentos de la Historia. Además, el catálogo del streaming también engorda con el retorno de algunas de las series predilectas por muchos de los suscriptores. ¿Qué mejor forma para pasar el calor desde casa?

Yo nunca 2T

¿Ben o Paxton? Para qué elegir, si Devi (Maitreyi Ramakrishnan) puede tener dos novios. La ficción cocreada por Lang Fisher y Mindy Kaling (The Mindy Project) vuelve con un gran trío amoroso y una nueva competidora en las aulas. Esta historia nos muestra el paso de la adolescencia a la madurez de la joven de origen indio. Entre grandes amores y nuevos líos, esta se enfrentará a todos los conflictos junto a sus mejores amigas.

Cómo se convirtieron en tiranos

Peter Dinklage (Juego de tronos) pone voz a la nueva serie documental de Netflix, que narra a través de seis episodios la historia de algunos de los déspotas más relevantes en la Historia de la humanidad. Una ficción en tono sarcástico que visibiliza las claves para que estos dictadores llegaran al poder .

Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen

En 2012, la sociedad brasileña quedaba consternada con el caso de Elize Matsunaga. La joven asesinaba a su marido multimillonario y después descuartizaba su cuerpo. Ahora, esta tiene la oportunidad de hablar ante la cámara para narrar lo que ocurrió aquella noche en la que discutieron y él supuestamente agredió a esta física y verbalmente.

Locos por los gatos

Todos tenemos algún amigo que es un loco de los gatos (si no somos nosotros ese mismo amigo). Este documental de Glen Zipper (Amigos caninos) hace un repaso por algunos de las historias de algunos de los dueños de felinos más curiosos. Gente muy variopinta, unida por su amor a sus adorables amigos. Una ficción perfecta para los amantes de los mininos

Atípico 4T



Ningún reto es suficiente para Sam. El joven se muda ahora a su nuevo hogar mientras disfruta de su vida universitaria. Pero allí las cosas no serán tan fáciles como parecían. La matriarca de la familia acusará el síndrome del nido vacío y Casey continuará experimentando con su sexualidad. Robia Rashid continúa visibilizando a los jóvenes autistas con su serie para Netflix. La ficción está protagonizada por Keir Gilchrist (It follows), Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho), Brigette Lundy-Paine (El escándalo (Bombshell) y Michael Rapaport (La guerra en casa).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.