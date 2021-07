5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

El primer fin de semana de julio de 2021 llega con grandes novedades en la plataforma Netflix, quien continúa apostando por los true crime, el anime y los dramas teen. De Jóvenes altezas a Mortal, este fin de semana disfruta de los nuevos contenidos que llegan al catálogo del servicio de streaming.

Jóvenes altezas

La serie llegada directamente desde Suecia centra la historia en un joven príncipe, quien está buscando su lugar en el mundo y descubriendo hasta su propia orientación sexual. De repente, este pasa a formar parte del primer puesto en la línea de sucesión al trono, lo que pone su vida patas arriba y le obliga a seguir unos estrictos protocolos. La nueva ficción de Netflix posterga el éxito de las series teen de la plataforma, que estos días estrenaba también la cuarta temporada de Élite (con príncipe incluido, por supuesto).

Sophie. Un asesinato en Cork

John Dower (My Scientology Movie) investiga la muerte de Sophie Toscan du Plantier, una productora francesa de televisión de 39 años que fue asesinada mientras disfrutaba de unas vacaciones en Cork (Irlanda) la noche del 23 de diciembre de 1996. El periodista local Ian Bailey sería acusado por su asesinato en diversas ocasiones, pero escaparía siempre con tretas, hasta que en 2019 finalmente fue acusado a 25 años de prisión. Una condena que a día de hoy no cumple.

Mortal

El francés Frédéric Garcia cuenta con un reparto joven para su serie Mortal, donde la fantasía y la peor realidad se dan de la mano. Los jóvenes Sofiane, Victor y Luisa son tres estudiantes totalmente diferentes, quienes se ven vinculados por la fuerza de un espíritu vudú. Los tres deberán emprender juntos la búsqueda del asesino del hermano de Sofiane. Carl Malapa y Manon Bresch, Nemo Schiffman protagonizan esta ficción sobrenatural.

The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement



La quinta temporada del anime ya está disponible en Netflix. La secuela de The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods comienza en esta ocasión su arco final en 2021. ¿Dónde llevará el viaje de 3,000 años de Meliodas y Elizabeth? ¿Quién será su verdadero enemigo? La plataforma apuesta una vez más por el anime, que cada vez está situado en un lugar más privilegiado en su catálogo.

Sexo/Vida



Sarah Shahi (Black Adam), Mike Vogel (Bates Motel) y Adam Demos (UnReal) conforman un nuevo triángulo amoroso en la adaptación de la obra literaria homónima de BB Easton. La historia de una madre y esposa perfecta, con un pasado sexual de alto voltaje. La aparición de su ex pareja traerá de nuevo un mundo repleto de pasión y placeres. Stacy Rukeyser (productora y guionista de UnReal) dirige la ficción.

