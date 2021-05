5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Lo viejo y lo nuevo se dan de la mano este fin de semana en Netflix. El desenlace de la quinta temporada de Lucifer protagoniza uno de los regresos más esperados en la plataforma estos meses, aunque no es el único... Además, el servicio de streaming también estrena su serie de anime Edén, uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía.

Lucifer 5T-Parte 2

Tras diversas idas y venidas, Tom Ellis regresa como Lucifer en la segunda parte de la quinta temporada. El personaje de los cómics del sello Vértigo, perteneciente a DC Comics, vuelve en su batalla entre Ángeles Caídos. La nueva parte ahondará en la llegada de Dios y el duelo entre el Diablo y su hermano Miguel por ocupar el puesto del todopoderoso, quien quiere retirarse de sus labores. Los nuevos episodios estarán disponibles en Netflix el 28 de mayo.

El método Kominsky 3T

La serie creada por el brillante Chuck Lorre (The big bang theory, Dos hombres y medio) llega a su final con su tercera temporada. La tragicomedia narra la historia del veterano actor Sandy (Michael Douglas) y su agente Norman (Alan Arkin), quien después de enviudar se encuentra en un momento oscuro de su vida. La última temporada sufre la baja de Arkin, quien no aparece en los nuevos episodios. Esto ha hecho que la ficción dé una vuelta de tuerca. La llegada de la ex mujer de Chuck centrará la atención de una historia en la que el dinero, la muerte y el amor tendrán una gran importancia.

Edén

La ciudad de Edén es habitada solo por robots desde de la desaparición de los humanos hace miles de años. Un día, dos androides despiertan por accidente a un niña llamada Sara, algo que cuestionará todo lo que conocían hasta el momento. Ambos adoptarán a la pequeña y la criarán fuera de la ciudad, donde buscarán respuestas. El director Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) se pone al frente de la nueva serie original de Netflix en su apuesta por el anime.

Master of None 3T

El pasado domingo llegaba a Netflix la tercera temporada de la exitosa serie creada por Aziz Ansari y Alan Yang, que en esta ocasión otorga todo el protagonismo al Denise (Lena Waithe), la mejor amiga de Dev (Ansari). Una historia de amor, pérdida y superación en la que vivirá algunas desventuras junto a su novia Alicia (Naomi Ackie). La comedia ganadora de varios premios Emmy y un Globo de Oro llegaba de forma velada tras las diversas polémicas con su creador y las presuntas acusaciones que pesaban sobre él.

Ragnarok 2T



Las buenas cifras de la primera temporada de la serie danesa confirmaba así su continuación. La ficción creada por Adam Price (Borgen) centraba su acción en unos extraños sucesos acaecidos, que afectan al comportamiento de los habitantes de la localidad noruega de Edda. Esta reinterpretación de la mitología nórdica brilla en su trasfondo de lucha contra el cambio climático y la contaminación de las grandes empresas. ¿Encontrará la reencarnación de Thor nuevos amigos para pugnar contra sus enemigos?