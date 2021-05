5 series de Netflix que podemos ver este fin de semana

De la animación al terror, los estrenos de Netflix para el fin de semana te ofrecen la posibilidad de viajar por universos variopintos. El brillo de los 70 en Estados Unidos con Halston, el mejor anime con el regreso de la cuarta temporada de Castlevania o los nuevos cortometrajes de Love, Death & Robots te atraparán en tu sofá.

Love, Death & Robots. Volumen 2

La primera temporada nos sorprendía con 18 cortometrajes de animación en las que el mundo del amor, la muerte y la tecnología se entremezclaban en un amalgama perfecta. Robots que pasean perros, regalos de Navidad o toda clase de monstruos protagonizan el segundo volumen de esta antología. Los nuevos episodios que llegan este viernes podrían volver a repetir la fórmula de su éxito, que hacía que la ficción consiguiera hasta cinco premios Emmy y un Annie.

Halston

La nueva serie de Ryan Murphy para Netflix se adentra en la historia del diseñador de moda escocés Roy Halston (1932-1990), cuya vida estuvo repleta de creatividad, excesos y egolatría. Amigo de Liza Minelli o Andy Warhol, este era un habitual de las fiestas de Studio 54. La ficción cuenta para el papel protagonista con el actor Ewan McGregor, quien dará vida al hombre que definió el glamour en los 70. El reparto también cuenta con Krysta Rodriguez, Vera Farmiga, Bill Pullman y Rory Culkin.

Al borde de la realidad 3T

La serie de producción mexicana, pero rodada en inglés, estrena este viernes su tercera temporada. Entre fantasmas, hechos sobrenaturales y un mundo paranormal, los protagonistas cuentan sus propias historias personales. La serie juega con los parámetros entre la fantasía y la realidad, rompiendo los límites de la imaginación humana. Perfecta para los amantes de las historias de miedo. Adrián García Bogliano se pone al frente de este proyecto, con episodios que no superan los 30 minutos.

Castlevania 4T

La cuarta temporada de Castlevania llega hoy a la plataforma. La ficción que adapta los videojuegos de Konami convencía en su llegada a Netflix en 2017, continuando la oscura historia de fantasía medieval del Trevor Belmont, mientras intenta salvar a Europa del Este de la extinción a manos del mismísimo Drácula.

Jupiter's Legacy



El boom de los superhéroes ha arrasado en Netflix con el lanzamiento de Jupiter's Legacy, que se sitúa entre los contenidos más vistos en la plataforma. Tras el importante desarrollo estos años del Universo Cinematográfico de Marvel y el Universo extendido de DC, así como de importantes antecedentes como The Boys de Amazon Prime Video y el Arrowverse de The CW, el servicio de streaming apuesta ahora por la primera generación de superhéroes que, después un siglo protegiendo a la humanidad, debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen su legado. El elenco cuenta con la presencia de Ben Daniels (The Crown), Elena Kampouris (Mi gran boda griega 2), Andrew Horton (It Came from the Desert), Mike Wade (Wally Got Wasted) y Matt Lanter (Timeless).