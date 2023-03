5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Hace una semana, estábamos demasiado ocupados viendo las últimas películas que nos faltaban para llegar a los Oscar con los deberes hechos. Ahora, toca desconexión. Estos días, volvemos a las series con una lista de nuevos estrenos y alguna vuelta a historias ya conocidas.

De documentales sobre cultos religiosos a mundos apocalípticos en clave de comedia (lo sentimos, The Last of Us ya se acabó), pasando por agentes del FBI y cortos de animación, Netflix, HBO Max y Prime Video nos proponen un catálogo en el que no falta el thriller, las risas y las despedidas. A continuación, te contamos cuáles son nuestras series recomendadas para esta semana.

Waco: El apocalipsis texano (Netflix)

"Como una zona de guerra" lo describían. Así fue el enfrentamiento entre agentes federales y un grupo religioso armado en 1993, un intercambio de balas que duró 51 días. Netflix estrena este documental dividido en tres partes que muestra imágenes inéditas sobre lo que pasó en Waco, Texas, cuando el líder de un culto religioso David Koresh inició una guerra contra el gobierno federal. El documental se estrena con motivo del 30º aniversario de la tragedia y está dirigido por Tiller Russell.

El agente nocturno (Netflix)

Basada en la novela de Matthew Quirk, esta serie dirigida por Shawn Ryan y Seth Gordon sigue a un agente del FBI de bajo nivel que trabaja en el sótano de la Casa Blanca a cargo de contestar un teléfono que nunca suena. Hasta que, un día, sí lo hace. Del productor ejecutivo de The Shield y S.W.A.T, Grabriel Basso, Luciane Buchanan y Sarah Desjardins se embarcan en este thriller lleno de drama y acción bajo el lema "los héroes no nacen, responden a la llamada".

El reino vacío 2T (Netflix)

Desde Argentina vuelven los creadores Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro con la segunda temporada de El reino vacío. Protagonizada por Diego Peretti, la serie narra la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a Vicepresidente de la República, tras conocer la muerte súbita de su compañero de candidatura. Entre intrigas y asesinatos, deberá prepararse para ser el nuevo líder del país. La nueva batalla entre el pastor y Tadeo Vázquez pondrá punto y final a este thriller político.

Class of '07 (Prime Video)

¿Qué puede haber peor que el fin del mundo? Pues seguramente vivir el fin del mundo mientras estás en tu reunión del colegio con toda aquella gente a la que no querías volver a ver nunca y descubrir que estás atrapada para siempre allí. Eso es lo que le pasa a la protagonista de esta comedia, interpretada por Emily Browning quien, tras un maremoto apocalíptico, descubre que deberá sobrevivir en el campus de su escuela secundaria junto a las chicas de su clase.

Only You: An Animated Shorts Collection (HBO Max)

¿Cuál es una historia que solo tú puedas contar? Esa fue la pregunta a partir de la cual un grupo de artistas decidieron crear una colección de cortometrajes animados. Only You es una recopilación de 8 cortos creados como parte de la inauguración del programa de animación de HBO Max y Warner Bros. Discovery. Desde Coney Island al Noroeste pacífico, pasando por la fantasía y los vampiros, estas pequeñas historias aportan diferentes estilos animados y le abren las puertas a las nuevas generaciones de artistas.

