5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Dos series españolas, Superman, Elvis y la vuelta de Ben Barnes. Eso es lo que nos espera esta semana, así que habrá que hacer hueco en nuestras agendas para poder ver todos los títulos que nos proponen las plataformas para los próximos días.

La fantasía vuelve a nuestras pantallas con la segunda temporada de Sombra y hueso y la tercera entrega de la historia de Superman y Lois de HBO Max y, mientras que Prime Video nos invita a reírnos con una nueva comedia española, Netflix retoma la historia de Hasta el cielo en formato serie y nos presenta la serie animada para adultos sobre la doble vida de Elvis. A continuación, te contamos cuáles son nuestros títulos recomendados para esta semana.

Sombra y hueso 2T (Netflix)

La primera temporada fue solo el comienzo. Basada en la trilogía Sombra y hueso de Leigh Bardugo y su bilogía secuela, Seis de cuervos, en 2021, Netflix nos introducía en el mundo Grisha, donde existen los poderes mágicos y poderosas criaturas mitológicas. Pero la batalla por acabar con la Sombra solo acaba de empezar. Ahora, Alina (Jessie Mei Li) y Mal (Archie Renaux) deberán luchar por acabar con el Oscuro (Ben Barnes) mientras que los Cuervos acogen a Wylan (Jack Wolfe) y se preparan para un nuevo asalto.

Hasta el cielo: La serie (Netflix)

En 2020, el guionista Jorge Guerricaechevarría y el director Daniel Calparsoro estrenaron Hasta el cielo, un thriller sobre atracos, el precio del poder, la decisión entre un futuro y el amor de una vida y el ascenso desde los suburbios hasta lo más alto. Ahora, la pareja vuelve a unirse para continuar la historia con esta serie que, protagonizada por Asia Ortega, Luis Tosar y Álvaro Rico, narra lo que pasó después de que Ángel consiguiese convertirse en líder de la banda.

Agente Elvis (Netflix)

Resulta que Elvis no solamente sabía mover las caderas, sino que también tenía habilidades de espía. Entre concierto y concierto en Las Vegas, el cantante cambia su estilismo para ir a salvar el mundo en una misión secreta. Con la voz del inconfundible Matthew McConaughey como el rey del rock and roll, acompañado de Kaitlin Olson y Don Cheadle, esta serie de animación para adultos creada por Priscilla Presley y John Eddie promete mucha diversión y una cariñosa mirada al icono que fue Elvis.

Sin huellas (Prime Video)

¿Qué haces si, tras ser contratado para limpiar una mansión, descubres que acabas de limpiar la escena de un crimen, con cadáver incluido? ¿Y si, además, eres una inmigrante mexicana y una gitana, por lo que el racismo dictaminará que has sido la culpable? Eso es exactamente lo que les pasa a Desi (Carolina Yuste) y Cata (Camila Sodi) en Sin huellas, una comedia negra española que mostrará la huida de estas dos inocentes, no solo de la policía, sino también de sicarios rusos, millonarios y un ex marido con mariachis.

Superman y Lois 3T (HBO Max)

Nos volvimos a reencontrar con estos icónicos personajes en 2021, cuando The CW Network estrenó esta serie protagonizada por Tyler Hoechlin y Bitsie Tulloch. Porque todos nos preguntábamos como lidiaban Clark Kent y Lois Lane con la presión de ser quienes son y las complejidades de llevar una vida normal como padres trabajadores. Esta semana, Superman y Lois vuelve con su tercera temporada.

