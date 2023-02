5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Pocas nuevas series se estrenan en nuestras plataformas de confianza... pero ¡vaya series! Esta semana, por fin conoceremos a Billy Dunne y Daisy Jones en su difícil ascenso a la fama en el panorama musical de Los Ángeles de los años 70. Además, también te proponemos descubrir la historia de Jonny Murphy, un joven con depresión que lucha por mantenerse a flote.

En cuanto al retorno de series ya conocidas, encontramos la última temporada del superhéroe de DC dotado de gran velocidad, la segunda temporada de la comedia italiana sobre dos técnicos de televisión involucrados en un crimen y la segunda entrega de la historia de una mujer que se encuentra con la difícil decisión de tener que escoger entre la lujuria y una vida estable.

Estos son nuestros títulos recomendados para esta semana de Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video)

Nosotros la bautizamos como tu serie favorita de 2023... y mantenemos lo dicho. ¿Sam Claflin y Riley Keough cantando juntos a ritmo de rock 'n' roll, sexo, drogas, un bestseller y Reese Witherspoon como productora? Nadie nos puede convencer de lo contrario. Esta semana, los fans de Taylor Jenkins Reid están de celebración: su novela homónima llega a Prime Video para narrar en forma de entrevistas la historia del fenómeno musical de los 70, el grupo de rock ficticio Daisy Jones & The Six. Engaños, sueños cumplidos, sueños rotos, la familia, los amigos y la fama, todo se mezcla cuando alcanzas la cima... y no todo el mundo está preparado para ello.

The Flash 9T (HBO Max)

Este es el final. Tras casi 10 años de emisión, la historia de Barry Allen, un joven que despierta de un coma con la habilidad de moverse a supervelocidad, llega a su fin con la novena y última temporada de la serie de HBO Max. La que empezó como un spin-off de Arrow se ha convertido en una de las adaptaciones favoritas de los fans del superhéroe con Grant Gustin como protagonista. A la espera de saber qué pasará con el Flash de Ezra Miller tras toda la polémica alrededor del actor y el reciente estreno de su tráiler, todavía nos queda por vivir una última aventura junto a Gustin en el papel de superhéroe. A disfrutarla.

Confía en mi (HBO Max)

Una serie más que se une a la tan necesaria representación de la lucha por la salud mental en televisión. En este caso, el protagonista es Jonny Murphy (Eden H. Davies), un chico de 16 años que sufre depresión y ansiedad no diagnosticadas y que intenta ocultar por todos los medios. Sus amigos y familiares lo apoyan, pero la decisión es suya. Después de vivir una tragedia que alterará por completo su vida, Murphy tiene que elegir: ¿dejarse llevar por los acontecimientos o luchar por conseguir llevar una buena vida?

Sexo/Vida 2T (Netflix)

¿Qué hacer cuando tu pasado no concuerda con tu presente, cuando una parte de ti echa de menos aquello que fue? Añadamos a esta incógnita el componente de la lujuria y ya tenemos la trama de esta serie de Netflix. Sexo/Vida vuelve con una segunda temporada construida sobre un matrimonio destruido, nuevas conquistas y eternos errores del pasado que persiguen a la protagonista interpretada por Sarah Shahi mientras intenta encontrar una nueva vida sin su marido ni aquel amor de juventud que volvió para cambiarlo todo.

¡Menuda encerrona! Misterioso asesinato en Sicilia 2T (Netflix)

Entre dramas, también hay espacio para la diversión. Esta semana, Netflix apuesta por la comedia italiana con la segunda temporada de ¡Menuda encerrona!, la propuesta de la plataforma sobre una pareja de técnicos de televisión, interpretados por Salvatore Ficarra y Valentino Picone, que se ven envueltos en el escenario de un crimen. Cada intento por no parecer sospechosos causará el efecto contrario al deseado, lo que desembocará en una maraña de líos de los que les será complicado salir.

