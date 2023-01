5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

La semana llega cargada de retornos. La creación de una aplicación sobre el orgasmo femenino, la historia de venganza de Thorfinn, los vikingos del Valhalla y la lucha incesante por la libertad de Coral, Wendy y Gina vuelven a las plataformas de streaming con sus segundas y terceras temporadas. Y, entre medias, la hilarante reinterpretación de Velma Dinkley como uno de los estrenos más esperados de este inicio de año. Netflix, HBO Max y Prime Video te ayudan a sobrellevar la vuelta a la rutina con estos 5 estrenos de su catálogo.

Velma (HBO Max)

¿Un mensaje de odio a HBO Max sobre el cambio de género de Judy Jetson escrito a través de las redes sociales por una reinventada Velma india? Está claro: no podía ser otra que Mindy Kaling (The Office, Yo nunca, La vida sexual de las universitarias) la responsable de la "nueva" o, como ella misma afirma, más "tridimensional" personalidad del personaje de Dinkley. Y no, Scooby Doo no aparecerá en esta reinterpretación de aquel cerebrito obsesionado con los misterios, pero sí lo hará una Velma empeñada en que los clásicos nunca deberían cambiar. Gracias a Dios, Kaling no opina lo mismo.

Vikingos: Valhalla 2T (Netflix)

La primera temporada nos dejó con pérdidas difíciles de superar y las consecuencias de dos grandes batallas. Apenas un año más tarde, la nueva entrega nos recibe con la separación de Harald Sigurdsson (Leo Suter) y Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), quienes emprenden caminos diferentes en una odisea hacia un nuevo legado. Por un lado, la búsqueda de una guerrera de una mejor vida, por otro, la lucha por recuperar aquello que nos pertenece por derecho. La segunda temporada de Vikingos: Valhalla llega esta semana a Netflix y nos recuerda que la suerte siempre favorece a los audaces.

Vinland Saga 2T (Prime Video)

Basado en el manga de Makoto Yukimura, Vinland Saga se ambienta en la Inglaterra del siglo XI, donde un joven llamado Thorfinn jura venganza tras ver la muerte de su padre, uno de los mejores guerreros vikingos, a manos de Askeladd, el líder de un grupo de mercenarios. En su búsqueda de justicia, decide unirse al equipo del asesino con el objetivo de retarle a un duelo. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos por las batallas por la corona de Inglaterra.

Sexify 2T (Netflix)

Todavía se habla poco del orgasmo femenino, pero un grupo de estudiantes cambiará la situación para siempre con la creación de una aplicación dedicada al conocimiento de las relaciones íntimas femeninas. Con esta premisa arrancaba Sexify, la serie polaca original de Netflix en la que una joven sin experiencia sexual se alía con sus amigas sexualmente activas para explorar todas las facetas del mundo del sexo. Tras el anuncio de su lanzamiento, en esta segunda entrega, Monika (Sandra Drzymalska), Natalia (Aleksandra Skraba) y Paulina (Maria Sobocińska) se enfrentarán a otro gran problema: la deuda económica generada con la creación de su aplicación.

Sky Rojo 3T (Netflix)

Lali Espósito, Verónica Sánchez y Yani Prado vuelven por tercera vez a Netflix con la nueva y última entrega de Sky Rojo. Ambientados seis meses después de los acontecimientos de la segunda temporada, los ocho últimos capítulos de la serie mostrarán a unas Coral, Wendy y Gina en una falsa sensación de paz antes del horror de la última batalla. "El pasado siempre vuelve" y, por ello, con tal de acabar con la pesadilla que las persigue y conseguir por fin la libertad, las tres amigas deberán acabar definitivamente con Romeo.

