5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Si ya te has acabado la nueva temporada de The Crown y no sabes qué ver ¡No te preocupes! Los fans del desenfadado humor de Mindy Kaling, de las docuseries o de la sobrenatural Dark están de enhorabuena. Esta semana viene cargada de nuevas entregas y estrenos prometedores que nos harán viajar desde barcos malditos del siglo XIX hasta el colegio más pijo de Netflix.

La vida sexual de las universitarias (2T) - HBO Max

Un striptease por el cambio climático, la teoría de que los hombres bajos son dioses del sexo y abs, abs y más abs. Las estudiantes de la Universidad de Essex no pierden el tiempo y nuestra desvergonzada feminista interior no puede sino agradecerle a Mindy Kaling su vuelta a HBO Max. La vida sexual de las universitarias estrena su segunda temporada entre hormonas, injusticias sociales, la búsqueda de la identidad sexual y la experimentación. Las cuatro jóvenes mujeres interpretadas por Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp y Alyah Chanelle Scott navegan una vez más por las caóticas, divertidas y, en ocasiones, vergonzosas (pero inevitables) experiencias que acompañan a los años de universidad.

Élite (6T) - Netflix

Las Encinas vuelve a abrir sus puertas. El instituto cuna de ricos herederos y de la élite del mañana estrena su sexta temporada con más fiesta, sexo, relaciones tóxicas y una creciente lucha contra la violencia machista y la LGBTI-fobia. Tras la detención de Benjamín (Diego Martín), la muerte de Samuel (Itzan Escamilla) y la denuncia de Isadora (Valentina Zenere) a la policía por violación, esta nueva entrega promete venganza en una lucha por la justicia a la que se unen los actores Carloto Cotta, Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Ander Puig, Álex Pastrana, Álvaro de Juana y Adam Nourou.

Pepsi, ¿Dónde está mi avión? - Netflix

En el verano de 1996, Pepsi lanzaba su nuevo anuncio publicitario: Compra Pepsi, consigue puntos y gana una chaqueta, unas gafas o una camiseta. Al final de la promoción, una proposición desorbitada: acumula 7 millones de puntos y gana un caza de combate. Al hacer cuentas, el joven universitario John Leonard vio su oportunidad: ¿Le daría Pepsi el avión si conseguía acumular todos los puntos? La historia de uno de los casos jurídicos más sonados de EEUU llega a Netflix de la mano de Andrew Renzi en forma de docuserie.

1899 - Netflix

Los creadores de Dark Baran bo Odar y Jantje Friese vuelven a Netflix con un drama sobrenatural basado en las travesías con destino a EEUU que, en siglo XIX, realizaban los buques de inmigrantes europeos. En esta nueva propuesta de ciencia ficción, los pasajeros de un barco con destino a Nueva York empiezan a experimentar sucesos paranormales tras cruzarse con otro navío a la deriva. El reparto cuenta con Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann y el español Miguel Bernardeau.

Muertos para mí (3T) - Netflix

La serie de humor negro creada por Liz Feldman estrena esta semana su tercera y última temporada. Protagonizada por Christina Applegate, Linda Cardellini y James Marsden, la historia de Jen y Judy, una madre viuda que busca vengar a su marido asesinado y una optimista empedernida con un sorprendente secreto, cuenta con cinco nominaciones a los Emmy a mejor serie de comedia y mejores actrices. En esta última entrega, el hallazgo del cuerpo de Steve provocará que sus protagonistas luchen una vez más por su supervivencia.

