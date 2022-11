5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

La semana pasada, octubre nos dejaba con algunos de los grandes estrenos del mes. The Peripheral nos introducía en el universo de William Gibson, Guillermo del Toro nos presentaba su Gabinete de Curiosidades y conocíamos a un nuevo Boris Johnson de la mano de Kenneth Branagh. No obstante, noviembre no tiene nada que envidiarle, pues estos próximos días podremos ver a Elizabeth Debicki encarnar a la Princesa de Gales, viajaremos a una sociedad distópica e incluso deambularemos por civilizaciones antiguas.

The Crown - Netflix

Esta semana llega, por fin, uno de los estrenos más esperados del mes. La quinta entrega de la aclamada serie de Netflix vuelve para mostrar los sucesos que acontecieron en el seno de la Familia Real británica durante los años 90, época en la que se centra esta nueva temporada. La historia de Lady Di y su divorcio llega a la pequeña pantalla rodeada de polémica y un nuevo reparto, con Imelda Staunton en el papel de la Reina Isabel II, Jonathan Pryce como el Duque de Edimburgo y Elizabeth Debicki como la Princesa de Gales.

Mamíferos - Amazon Prime Video

A través de los problemas matrimoniales entre Jamie y Amandine, la comedia negra dramática de Jez Butterworth explora las complejidades que surgen a lo largo de la vida tras encontrar a la ‘persona indicada’ y las contraposiciones y contradicciones que, con el paso del tiempo, aparecen entre las promesas de fidelidad y los instintos animales. El presentador de televisión británico James Corden encabeza el reparto de esta propuesta.

Interruptores - Apple TV+

Si pudiésemos arreglar nuestros problemas más humanos mediante la ciencia, ¿lo haríamos? ¿Y si fuesen los niños los que utilizasen los avances tecnológicos para mejorar sus vidas, para dar solución a sus dilemas y corregir sus imperfecciones? La nueva serie de Apple TV+ explora este posible futuro a través de una antología de siete historias en las que sus protagonistas descubrirán los efectos derivados de utilizar la tecnología para solucionar los atemporales problemas de la adolescencia.

Los apocalipsis del pasado - Netflix

El controvertido reportero británico Graham Hancock presenta una nueva docuserie centrada en la última Edad de Hielo en la que el autor recorrerá el mundo en busca de vestigios de civilizaciones antiguas. Defensor de la idea de que existió una cultura original de la que surgieron el resto de sociedades antiguas, lo que el llama la 'cultura madre', Hancock visitará diversos restos arqueológicos con el objetivo de descubrir si, hace miles de años, existió una cultura común y más avanzada de lo que podríamos imaginar.

The Kingdom Exodus - Filmin

En 1994, Lars Von Trier estrenaba Riget, miniserie con la que nos descubría el aterrador hospital de ‘El Reino’, un terrorífico centro clínico donde doctores y pacientes experimentaban sucesos sobrenaturales. Veintiocho años más tarde, tras el estreno de su segunda temporada en 1997 y tras contar con un remake a manos de Stephen King en 2004, el reparto original compuesto por Ghita Nørby, Søren Pilmark, Birgitte Raaberg y Udo Kier retoma las historias de sus protagonistas y vuelve a vagar una vez más por los pasillos del hospital para hacer frente a nuevos fenómenos paranormales.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.