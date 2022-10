5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Nos despedimos de los elfos y enanos de El señor de los anillos: Los anillos de poder y ahora toca hacer lo propio con los Targaryen de La casa del dragón. Pero no pasa nada porque hay vida más allá de estas series como bien demuestran las series que llegan esta semana, desde una antología de terror a cargo de Guillermo del Toro y los mejores realizadores del género o una nueva serie animada de Star Wars.

The Peripheral - Amazon Prime Video



Flynne Fisher es una joven que hace todo lo que puede por mantener a su familia después de que su madre caiga gravemente enferma. Abocada a un trabajo eterno y aburrido, encuentra una vía de escape en una curiosa propuesta: probar un simulador de realidad virtual. A través de este dispositivo experimenta lo que se conoce como periférico, es decir, ocupar el cuerpo de otra persona en una realidad ajena a ella y que parece ambientarse en un futuro no muy lejano. Pero Flynn pronto descubrirá que ese mundo que se abre ante ella es mucho más real de lo que parece. Adaptación de la novela homónima del autor canadiense William Gibson, considerado el padre de la literatura cyberpunk.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro - Netflix

Black Mirror, El club de la medianoche, Historias para no dormir… a quién no le gusta una buena antología de terror, y más si detrás de ella hay un gran director como Guillermo del Toro. El autor de El laberinto del fauno reúne en El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro una colección de ocho relatos terroríficos a la liga de los directores extraordinarios y terroríficos: Jennifer Kent (Babadook), Ana Lily Amirpour (Una chica vuelve a casa sola de noche), Panos Cosmatos (Mandy) y muchos más para deleitarnos con todo tipo de historias de lo más espeluznantes como antesala de la noche de Halloween.

Vigilante (The Watcher) - Netflix



A Ryan Murphy hay dos cosas que le obsesionan: las historias reales (Feud: Bette and Joan, The People vs O.J. Simpson) y el terror (American Horror Story). Pero cuando ambos temas se juntan eso se convierte en algo irresistible para uno de los showrunners más exitosos de Hollywood en la actualidad, y sobre todo un lienzo sobre el que plasmar sus más hermosamente terroríficos relatos. Así le acaba de suceder con el último éxito de Netflix en Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, la serie con Evan Peters dando vida al famoso asesino en serie que está batiendo récords de audiencia en la plataforma. Un éxito que espera emular con Vigilante, su última serie en la que de nuevo un caso real, el de la familia Broaddus y su famosa casa en Westfield que durante años estuvo asediada por una misteriosa presencia que terminó por aterrorizar a la familia entera.

Star Wars: Las crónicas Jedi - Disney+

Mientras Andor comienza a ganarse el corazón de todos aquellos decepcionados con Obi-Wan Kenobi, una nueva serie basada en el universo de Star Wars llega a Disney+. Se trata de Star Wars: Las crónicas Jedi, otra serie antológica que contará con seis episodios independientes y autoconclusivos basados en la saga creada por George Lucas. Con guion de Dave Filoni y a cargo de un director que conoce bien el universo como es Nathaniel Villanueva (Las guerras clon, La remesa mala), en estas historietas nos reencontraremos con personajes míticos de la saga como el Conde Dooku, Ashoka Tano, Mace Windu e incluso Qui-Gon Jinn, a quien pondrá voz el mismísimo Liam Neeson en un capítulo que estará centrado en la infancia y adolescencia del gran maestro jedi de Obi-Wan.

Big Mouth (Temporada 6) - Netflix



El Bridgeton Middle School vuelve a abrir sus puertas una temporada más, aunque parece que esta estará más centrada en lo que ocurra en las casas de los chicos más que en las aulas. Maury, el divertido monstruo de las hormonas, sigue embarazado y está a punto de dar a luz para desconsuelo de Connie, mientras que los chicos se enfrentan a las consecuencias de intimar con sus padres y darse cuenta de lo raros que son. Baby showers, fiestas de padres e hijos e incluso concursos de pellizco de pezones se darán cita en una temporada que promete ser mucho más disparatada que nunca.

