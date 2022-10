5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Septiembre terminó y es oficialmente el comienzo de la temporada otoñal. La gente ha dejado atrás las vacaciones y anda ávida de una nueva serie a la que engancharse. Las plataformas son conscientes de esto y es por ello que preparan a partir de ahora series de todo tipo y las mejores temporadas de las ya conocidas.

The Bear - Disney+

El plato estrella para esta semana es nada menos que The Bear, una de las grandes sorpresas seriéfilas de este año. Avalada por la crítica de Estados Unidos, donde se estrenó durante este verano, ahora llega a Disney+ para hacer disfrutar a todos aquellos apasionados de la cocina o de un buen drama, si no ambas. Cuenta la historia de Carm (Jeremy White Allen), un joven cocinero que abandona la alta cocina para encargarse del restaurante de sándwiches de su fallecido hermano. Allí intentará imponer su particular estilo culinario a un equipo formado por jóvenes promesas y otros que llevan tanto tiempo en el negocio que no recibirán con tanta ilusión sus nuevos métodos entre fogones.

El club de medianoche - Netflix

Muchos de los criados en los 90 y a principios de los 2000 recordarán El club de medianoche, una serie antológica de terror en la que una grupo de niños en un campamento se reunían para contar todo tipo de historias de lo más terroríficas alrededor de la hoguera del bosque. Ahora Mike Flanagan, el responsable de La maldición de Hill House, retorna a Netflix y recupera esta idea basada en las novela de Christopher Pike para darle una vuelta de tuerca y presentarnos nuevas historias, esta vez contadas por un grupo de pacientes terminales.

Un asunto privado - Amazon Prime Video

Galicia, años 40. Marina Quiroga es una joven rica que siempre ha querido seguir los pasos de su padre, uno de los detectives más famosos de su época. Sin embargo, ni el comisario local piensa permitirle entrar en el cuerpo ni su madre está dispuesta a dejarla hacer otra cosa que no sea casarse. Por ello cuando se hace mayor y una serie de misterios comienzan a sucederse, Marina tendrá que sacar su instinto y ponerse manos a la obra, aunque sea con la ayuda de su fiel mayordomo Héctor. Aura Garrido y Jean Reno son una extraña pero divertida pareja de baile en esta serie de intriga y comedia que imita en gran medida los seriales detectivescos clásicos.

Industry (Temporada 2) - HBO Max

Tras alzarse como una de las grandes revelaciones de los dramas empresariales cogiendo asó el testigo de series como Billions o Suits, Industry se ha convertido en una imprescindible para muchos. Ahora llega su segunda temporada para intentar mantenerse en lo más alto mientras cuenta las nuevas peripecias de estos jóvenes contables que intentan abrirse camino en el despiadado mundo de la banca londinense tras el colapso sufrido en 2008.

Emperatriz - Netflix

El destino (o productores con intereses comunes) ha querido que este año se junten dos producciones en torno a Isabel de Baviera, más conocida como Sisí. A la espera de que se estrene La emperatriz rebelde en cines con Vicky Krieps como la gobernante, llega a Netflix una serie centrada en este personaje histórico que tan buenos frutos dio en su momento de la mano de Romy Schneider y el director Ernst Marischka. En este caso es la actriz alemana Devrim Lingnau la encargada de interpretar a la princesa que terminó convirtiéndose en la emperatriz de toda Austria y que por el camino sufrió toda clase de críticas desde fuera e imposiciones desde dentro.

