5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Superada la primera semana de julio, toca renovarse tras el final de Stranger Things y The Boys, dos de las series que han protagonizado el mes pasado. Su hueco no parece tener una serie clara para ocuparlo, por eso os traemos una serie de títulos diversos con un acentuado toque de animación para adultos.

The Boys: Season Finale - Amazon Prime Video



La tercera temporada de The Boys llega a su final tras una aventura emocionante. Faltan muchas incógnitas por resolver, como si habrá enfrentamiento entre Patriota y Soldier Boy, qué pasará con Reina Maeve o con Black Noir y, sobre todo, si sobrevivirán nuestros chicos (Hughie, Butcher, Frenchie...), pero lo que está claro es que habrá mucha sangre.

Tuca & Bertie (Temporada 3) - HBO Max

Hace un tiempo avisábamos de que si la segunda temporada había llegado a HBO Max, la tercera no tardaría mucho más, coincidiendo con su emisión en Estados Unidos. Y así ha sido, porque no ha pasado nada para que la tucán y la zorzal regresen con una nueva tanda de episodios. En esta temporada, Tuca (Tiffany Haddish) y Bertie (Ali Wong) tendrán más desavenencias que nunca por sus contrarias personalidades, especialmente en su forma de vivir las relaciones de pareja, pero terminarán llegando a punto de encuentro para lograr pasárselo tan bien como en las anteriores temporadas. Todo ello en una serie que nos reconcilia con la animación para adultos gracias a la que fuera diseñadora y productora ejecutiva de Bojack Horseman, Lisa Hanawalt.

La lista final - Amazon Prime Video

Muchos quizá recuerden La guerra del mañana, la distópica cinta de acción que estrenó Amazon el año pasado con Chris Pratt como protagonista. A aquella película le fue tan bien que no es de extrañar que la plataforma haya querido repetir la fórmula con el protagonista de Jurassic World, solo que en este caso no es un sencillo profesor de instituto predestinado a salvar el mundo, sino un agente de los Navy SEAL que logra regresar a casa después de sufrir una emboscada en la que muere casi todo su equipo. Pero cuando el sentimiento de culpabilidad comienza a aflorar, este agente comenzará a tirar del hilo hasta descubrir que una gran conspiración se cierne sobre él.

¡Qué susto, tía! - Netflix

Erika y Gia son como las protagonistas de Súper empollonas: se han tirado toda la secundaria tan pendientes de los estudios que se han olvidado de lo que era pasárselo bien sin pensar en las notas. Por ello una vez que terminan el curso deciden pegarse una fiesta por todo lo alto, pero cuando la noche se descontrola un trágico accidente provoca que Erika muera…aunque no del todo. La joven despierta aparentemente como un fantasma, con una segunda oportunidad para hacer lo que siempre quiso: convertirse en la chica más popular de todo el instituto. Protagonizada por Lana Condor (A todos los chicos de los que me enamoré), esta comedia llega a Netflix de la mano de los creadores de My Crazy Ex-Girlfriend.

Solar Opposites - Disney+

Y de los responsables de Bojack Horseman pasamos a los de otra de las grandes series de animación de los últimos años, Rick y Morty. En este caso su creador y quien pone voz a los personajes, Justin Roiland, ha continuado por su cuenta con Solar opposites, la historia de una excéntrica familia de alienígenas que intenta encajar en el planeta Tierra. En esta tercera temporada les esperan nuevas y apasionantes aventuras, algún que otro cameo (ya se puede ver una graciosa parodia de BTS en el tráiler) y mucho, muchísimo humor negro.

