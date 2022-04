5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

La Semana Santa termina pero el mundo de las series nunca para. Abril está dejando varios de los estrenos más interesantes del año y esta semana no será una excepción, con el estreno de una joya de Amazon Prime Video como Outer Range o el regreso de series tan diferentes pero especiales como The Flight Attendant o Muñeca rusa.

Herederos de la tierra - Netflix

En la Barcelona del siglo XIV, el joven Hugo Llor (Yon González) intenta reconstruir su vida tras el fallecimiento de su padre bajo el amparo del respetado Arnau Estanyol (Aitor Luna), quien lo acoge como su protegido. Sin embargo, el deseo de Hugo de continuar el sueño de su padre construyendo barcos se ve interrumpido cuando es involucrado en una compleja trama palaciega con una familia rival de Estanyol, los Puig. Jordi Frades vuelve a adaptar a Ildefonso Falcones con esta continuación de La catedral del mar para Netflix que cuenta en su reparto con Elena Rivera, Rodolfo Sancho o Michelle Jenner entre otros.

Outer Range - Amazon Prime Video

Con mezcla de western, misterio y ciencia-ficción, Outer Range se presenta como una de las series más enigmáticas de Amazon Prime Video y también una de las que más prometen. Casi como los extraños símbolos que aparecían en Señales de Shyamalan, el ranchero Royal Abbott (Josh Brolin) descubre unos agujeros inspeccionando en sus tierras, codiciadas ahora por una familia rival. A partir de ahí una serie de extraños eventos comienzan a desencadenarse, entre ellos la llegada de una forastera (Imogen Poots) que está convencida de poder resolver el misterio y ayudar a los Abbott a conservar el rancho.

The Dropout - Disney+

Ya vimos en Los ojos de Tammy Faye que Michael Showalter tenía un gran ojo para retratar a personajes conflictivos de la historia de Estados Unidos. Si en aquella película le tocaba a la telepredicadora, en esta serie el turno es para la empresaria fundadora de la compañía Theranos que revolucionó por completo el mundo de la tecnología sanitaria. Su nombre es Elizabeth Holmes y será interpretada por Amanda Seyfried, a quien acompañan Laurie Metcalf (Lady Bird), Alan Ruck (Succession) o el gran William H. Macy, entre otros. ¿Se alzará Seyfried con el Emmy siguiendo los pasos de Jessica Chastain con el Oscar?

The Flight Attendant (Temporada 2) - HBO Max

Mucho ha cambiado en la vida de Cassie desde la primera temporada. Tras unas vacaciones se siente mucho más relajado, tiene el piso en orden y...ahora es agente de la CIA. En esta segunda temporada de The flight attendant el personaje de Kaley Cuoco no solo se verá envuelta de nuevo en rocambolescas situaciones, sino que también tendrán que enfrentarse a alguien contra contra la que no está preparada: ella misma. El 22 de abril en HBO Max.

Muñeca rusa (Temporada 2) - Netflix

La nostalgia por los 80 también ha llegado a Muñeca rusa. Después de que en la primera temporada Nadia (Natasha Lyonne) se viera envuelta en un bucle temporal que le hacía repetir el mismo día constantemente, en esta nueva entrega se veré en un embrollo aún peor, al estar completamente fuera de su propio tiempo. En Netflix desde el 20 de abril.

