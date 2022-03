5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Marzo entra en su ecuador cargada de nuevas series para hacer más llevadera la semana. Entre las novedades, destacan la temporada final de la emocionante This is us, una nueva y apocalíptica serie de HBO Max o las carreras de coches para los necesitados de adrenalina.

Dale gas - Netflix

No confundir con la saga de Toretto y La Familia, esta serie gira en torno a Kike Guerrero, uno de los conductores más temerarios de México que huye de Monterrey para reencontrarse con su familia en Ciudad de México y poner en orden algunos asuntos. Al final sí que era un poco como Toretto y La Familia. Dale Gas está disponible en Netflix desde el pasado 16 de marzo.

Lujuria (Lust) - HBO Max

Ahora que parece estar de moda el sexo y lo nórdico gracias a La peor persona del mundo, llega Lujuria (Lust), una serie sobre otras mujeres que si algo tienen claro en la vida es la importancia de las relaciones sexuales en su día a día. No es noruega sino sueca, y está en HBO Max desde el día 18 para aquellos curiosos que quieran comprender un poco mejor como funciona la mente de las mujeres del Norte de Europa.

This is us (Temporada 6) - Amazon Prime Video

Tras emitirse en Estados Unidos, por fin llega a España la última temporada de This is us. Esta sexta temporada seguirá jugando con la línea temporal en la serie, después de engañar al espectador con los votos de Kevin (Justin Hurtley), que dejaban caer su matrimonio con Madison (Caitlin Thompson). Un flashforward posterior desvelaba que realmente Kevin oficiaría la boda de su hermana Kate (Chrissy Metz) con el profesor de música Phillip (Chris Geere) cuatro años más tarde. Estos acontecimientos dejaban en el aire muchas cuestiones sobre las relaciones de los protagonistas, que se resolverán en esta temporada final que si algo promete son muchas lágrimas para despedir al clan Pearson.

DMZ - HBO Max

Parece que HBO Max se está especializando en series distópicas. Tras Estación Once, una de las grandes series de este año, le llega el turno a DMZ. En ella, Rosario Dawson da vida a una madre que busca desesperadamente a su hijo a través de una Estados Unidos en pleno colapso, en la que se ha decretado la ley marcial e imperan pequeñas guerrillas. Esta mujer tendrá que abrirse paso y sortear todos los peligros si quiere dar con su hijo y ponerse ambos a salvo. En HBO Max desde el día 18.

Starstruck (Temporada 2) - HBO Max

La segunda temporada de esta serie sobre una millenial que se muda a vivir a Londres ya está aquí. En ella Rose tendrá que seguir lidiando con su incipiente relación con la estrella de cine Tom, empezando por una escapada romántica en la que este pueda demostrarle que no le importa que ella esté sin trabajo y sin casa. En HBO Max a partir del día 24.

