5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

El puente de diciembre ya pasó pero afortunadamente las navidades están a la vuelta de la esquina. En las plataformas lo saben y por eso han empezado a sacar la artillería pesada de cara a la temporada invernal y maratón seriéfilo que se viene. Y nosotros recopilamos aquí algunas de esas grandes novedades para ir abriendo boca antes de ponerse con los turrones y mazapanes.

Harley Quinn - HBO Max

La antiheroína favorita de todos no solo es Margot Robbie, sino que también es Kaley Cuoco. Sí, has leído bien, la de Big Bang Theory, aunque es posible que no la hayas visto enfundada en el traje porque su trabajo con el personaje es solo en clave de locución. Pero menudo trabajo es, porque la Harley Quinn animada poco o nada tiene que envidiarle a la de carne y hueso, de hecho tiene incluso mejores chistes guardados. En HBO Max a partir del día 15 de diciembre.

Una familia unida (Temporada 4) - Netflix

Para esta época del año que tanto une a las familias bajo el mismo techo, nada mejor que ponerse a ver esta serie procedente de Suecia sobre una familia desestructurada pero en proceso de reconstrucción. Divertida a ratos, emocionante a otros, pero llena de personajes con los que brindar por las fiestas. En Netflix a partir del día 14.

Estación Once - HBO Max

¿Recordáis Maniac, aquella serie de Emma Stone y Jonah Hill en la que nada era lo que parecía? Pues ese mismo viaje de tripis parece antojarse en la nueva serie del mismo creador, Patrick Sommerville (esta vez en solitario y no junto a Cary Joji Fukunaga), pero con los actores Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro, Halt and catch fire) y Himesh Patel (Tenet, Yesterday) como dos personas intentando reconstruir sus vidas tras sufrir una pandemia. ¿Te suena familiar? Se estrena en HBO Max el día 17.

Hacks - HBO Max

La nueva serie aclamada por la crítica que no te vas a querer perder cuando empiece a arrasar en los Emmy. Jean Smart, quien ya tuvo su comeback con Watchmen y este año ha estado en una de las grandes series de HBO Max como es Mare of Easttown, regresa esta vez como una veterana y deslenguada cómica de Las Vegas que tendrá que pasar su testigo a una joven aspirante en el mundo del stand-up. Disponible en HBO Max desde el día 15.

The Witcher T2 - Netflix

Tras conquistarnos con una trepidante primera temporada, el Geralt de Rivia de Henry Cavill regresa para continuar su persecución de los monstruos más peligrosos, encontrando nuevos peligros pero también aliados además de Anya Chalotra y Freta Allan: Adjoa Andoh (Los Bridgerton), Cassie Clare (Brave New World) o Liz Carr (Devs) serán algunos de los nuevos rostros. La aventura regresa a Netflix el próximo 17 de diciembre.

