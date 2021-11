5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Se acerca el final de mes y prácticamente del año, lo que significa que lo mejor está por llegar y que algunos de los últimos grandes estrenos vienen con él. Esta semana destacamos el regreso de terceras (y en algún caso últimas) temporadas y una serie muy navideña, porque al fin y al cabo la Navidad está a la vuelta de la esquina.

Venga Juan (Temporada 3) - HBO Max

El político favorito de tu político favorito vuelve en una tercera temporada con más problemas que nunca. Los de anticorrupción de le están echando encima y cada vez encuentra menos apoyos entre su familia y amigos. Juan Carrasco (Javier Cámara) tendrá que recurrir a la última bala si no quiere que se le caiga el pelo (metafórica y literalmente): buscar asilo político. En HBO Max desde el 28 de noviembre.

Perdidos en el espacio (Temporada 3) - Netflix

La colonización sigue su curso, pero los chicos se han separado de los padres y los peligrosos robots van a la caza de Will. En esta tercera temporada habrá además un gran regreso pero, ¿es realmente quién creemos que es o ha sido reemplazada por un robot? Se estrena en Netflix el 1 de diciembre.

Elfos - Netflix

En un pequeño pueblo de Dinamarca la Navidad está a punto de llegar como cada año. Sin embargo, esta vez sus habitantes se empiezan a ver asolado por una serie de hechos sin aparente explicación. Una pequeña niña comenzará a descubrir el porqué, pero quizá lo que encuentre no sean las adorables criaturas que había imaginado. En Netflix a partir del 28 de noviembre.

Harlem - Amazon Prime Video

No todo iba a ser Sarah Jessica Parker y Sexo en Nueva York. En Harlem también existen los grupos de amigas y aunque no tengan tanto lujo les sobra clase y humor para demostrar lo que valen. Si te gustó Plan de chicas, no te puedes perder esta nueva serie original que llega a Amazon a partir del 3 de diciembre.

La casa de papel (Temporada 5 Volumen 2) - Netflix

El esperado final de la serie por fin ha llegado. Sin entrar en detalles para no revelar posibles spoilers, el último gran asalto necesitará de la colaboración de todos y de un último plan maestro por parte del Profesor. Una oportunidad para recordar a los caídos y honrarlos haciéndose de una vez por todas con el gran botín que llega a Netflix este 3 de diciembre.

