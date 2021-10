5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Empieza una nueva semana y lo mejor es aprovecharla disfrutando con algunos de los nuevos títulos que llegan a las plataformas. Octubre entra en su ecuador y estas apuestan por el regreso de la rica y compleja familia de Succession, un documental sobre los G.E.O. o la nueva docuserie de Gwyneth Paltrow.

Succession (HBO)

Lo mejor para el principio. La familia Roy regresa más dividida que nunca en una tercera temporada en la que no está claro el bando que lleva razón (si es que en algún momento lo ha habido) ni cual de los dos resultará vencedor. Con el reparto ya habitual conformado por Brian Cox (Logan), Jeremy Strong (Kendall), Kieran Culkin (Roman) y Sarah Snook (Siobhan), esta tercera temporada contará con dos grandes y nuevas caras: Adrien Brody y Alexander Skarsgard. El primero dará vida a un billonario y nuevo inversor de Wayan mientras que el actor sueco interpretará a un CEO que podría convertirse en gran aliado de Kendall.

G. E. O. Más allá del límite (Amazon)

No confundirse, esta docuserie poco o nada tiene que ver con la Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen estrenada en Movistar+. No obstante, se trata de la primera serie que muestra desde dentro la organización y funcionamiento de uno de los cuerpos policiales más prestigiosos del mundo: el Grupo Especial de Operaciones o G.E.O. Tras más de 7 meses conviviendo con ellos y filmando prácticamente todo, el resultado final llega a Amazon Prime Video para recordar la importante labor que lleva a cabo este servicio policial.

Sex, love & goop (Netflix)

Gwyneth Paltrow es una vieja conocida para Netflix. Después de aparecer en la serie de Ryan Murphy The Politician y protagonizar su propio show con The Goop Lab, ahora la actriz de la saga Marvel regresa con un nuevo proyecto, en la misma línea del anterior pero que según ella "busca explorar lo que significa alcanzar la verdadera intimidad en una pareja, expresar tus más profundos miedos y deseos y aceptar los de tu pareja". Contando con parejas de todo tipo de orientaciones, Sex, love & goop promete descubrir nuevas visiones en torno a las relaciones de pareja.

Insiders (Netflix)

En una época llena de todo tipo de realities resulta cada vez más complicado ser original, pero Insiders lo consigue con una propuesta tan innovadora que dejará a todos boquiabiertos. Aquí los concursantes no solo no saben que están siendo grabados para el programa, sino que además creen que están en un casting. Una falsa audición para la que la serie utilizó un equipo de cámaras con tecnología puntera para captar todo lo que sucede alrededor y no perder detalle. Y ojo, que la presentadora será nada menos que Najwa Nimri.

Motherland: Fort Salem (Amazon)

¿Qué pasaría en un mundo en el que las brujas existieran? Pues que evidentemente serían reclutadas para luchar por su país. Ese era el punto de partida en Motherland: Fort Salem, que regresa en esta segunda temporada con nuevas aventuras y desafíos para el trío conformado por Raelle, Scylla y Tally.

