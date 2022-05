20 miniseries de Netflix que puedes ver enteras en un fin de semana

En unos días en los que ciertas partes de España celebran las habituales festividades de los pueblos y las ciudades, el tiempo muerto entre verbenas, amigos y ferias se convierte en el escenario ideal para la exploración de las producciones de Netflix.

De esta forma, las miniseries reiteran como el producto estrella de la plataforma. Su fácil consumo, su escasa duración y sus tramas conclusivas han saciado las exigencias de los espectadores más minuciosos. En CINEMANÍA, repasamos 20 miniseries que han pasado más inadvertidas entre el público.

Godless

Cuánto dura: 456 min.

En clave wéstern, Scott Frank creaba esta miniserie sobre un forajido del Salvaje Oeste. El delincuente huye de su antiguo mentor, y más acérrimo enemigo, quien intentar darle caza. Un hecho que provoca que intente pasar desapercibo en una localidad habitada por mujeres viudas, quienes curan sus heridas después del derrumbamiento de una mina.

El espía

Cuánto dura: 325 min.

El controvertido e hilarante Sacha Baron Cohen aborda, como gran protagonista de esta serie, el conflicto árabe-israelí. Creada por Gideon Raff y ambientada en los años 60, El espía cuenta la historia real de Eli Cohen, quien se convirtió en un agente secreto del Mossad para espiar a Siria. Una misión que llevaría a cuestionar al protagonista la lealtad ante su propia patria y acrecentaba la problemática entre los países de Oriente.

Arenas movedizas

Cuánto dura: 275 min

Una joven de 18 años es acusada de un tiroteo en una escuela de Estocolmo. Ante el descrédito de la sociedad, los detalles del juicio dejaban entrever su maltrecha relación con otros cinco estudiantes, así como con una serie de padres y profesores. Un proceso que dejará en entredicho quién había sido el verdugo de la historia.

Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Cuánto dura: 227 min.

La docuserie Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico se adentra en el caso del magnate estadounidense, acusado de abusos sexuales e incitación a la prostitución. Una producción que cuenta con los testimonios de algunas de sus víctimas, quienes abordan el abuso de poder que ejerció, antes de su suicidio en su celda en el Correccional Metropolitano en Manhattan.

Bosque adentro

Cuánto dura: 310 min.

Desde Polonia nos llegaba en 2020 una de las adaptaciones del novelista Harlan Coben, quien estos meses ha visto como sus libros El inocente, Ni una palabra y Quédate a mi lado llegaban a Netflix en forma de serie. Bosque adentro comienza con el descubrimiento de un cadáver, que provoca que un fiscal de Varsovia recupere la esperanza de encontrar a su hermana desaparecida, 25 años después.

Black Earth Rising

Cuánto dura: 480 min.

Aunque Michaela Coel saltaba a la fama internacional en 2020 por la miniserie Podría destruirte, que era un éxito en la temporada de premios, esta ya había trabajado con anterioridad para las plataformas. En 2018, el director británico Hugo Blick la situaba como una mujer rescatada en su infancia del genocidio en Ruanda. Cuando su madre adoptiva- una jueza de enorme relevancia- intentaba llevar a los tribunales a un líder de la milicia de África, ambas se veían empujadas al gran viaje de sus vidas.

Los asesinatos del Valhalla

Cuánto dura: 376 min.

Miniserie policíaca en la que un inspector de Oslo (Noruega) regresa a su Islandia natal para ayudar a la agente Kata Eligsson (Nína Dögg Filippusdóttir). Ambos intentan capturar a un asesino en serie, en relación a una extraña fotografía. Detrás de la serie encontramos a los directores Thora Hilmarsdotti (Katla), Davíd Óskar Ólafsson (Trom) y Thordur Palsson.

Safe

Cuánto dura: 360 min.

En 2018, Harlan Coben también nos regalaba la adaptación de otra de sus novelas: Safe. Protagonizada por el reconocido Michael C. Hall, la miniserie continúa los pasos de un cirujano viudo en la búsqueda de hija adolescente desaparecida. Un hecho que desvela los secretos oscuros de la gente que vive en su lujoso barrio residencial. Acompañaban a Hall en el elenco intérpretes como Amanda Abbington y Marc Warren.

Historias de San Francisco

Cuánto dura: 555 min.

Después de 23 años alejada de los suyos, Mary Ann regresa a San Francisco. Una ciudad en la que dejó a muchos atrás para poder prosperar en su carrera en la radiodifusión. Elliot Page, Laura Linney, Charlie Barnett, Murray Bartlett y Olympia Dukakis son algunos de los protagonista de la miniserie inspirada en Tales of the City, las novelas escritas por el autor estadounidense Armistead Maupin.

El código que valía millones



Cuánto dura: 267 min.

Años 90, un artista y un hacker de Berlín inventan una nueva forma de mirar el mundo gracias a las imágenes de la NASA. Tras unos años, estos se ven obligados a demandar a Google por utilizar su patente, un algoritmo que la compañía internacional copiaba presuntamente para la creación de Google Earth. Una miniserie basada en hechos reales.

The Family

Cuánto dura: 249 min.

Entre las docuseries políticas más relevantes en Netflix encontramos The Family, que cuenta con la colaboración de los actores James Cromwell (L.A. Confidential), David Rysdahl (Oppenheimer), Ben Rosenfield (Boardwalk Empire) y Zachary Booth (Person of Interest). En ella, un enigmático grupo religioso conservador cristiano, conocido como la Familia, ejerce un enorme poder en Washington D. C. para cumplir sus aspiraciones mundiales.

El nazi Iván el terrible

Cuánto dura: 232 min.

Esta miniserie de Netflix aborda uno de los casos más inquietantes de depuración de criminales nazis después de la guerra, protagonizado por John Demjanjuk. A ojos de sus vecinos, este era un hombre apacible que habitaba en uno de los suburbios de Cleveland (EE UU), pero todo cambió cuando 11 supervivientes del Holocausto le identificaron en una foto como Iván el Terrible, un cruel guardia del campo de Treblinka.

Los principios del placer

Cuánto dura: 153 min.

La docuserie de Niharika Desai (Gaycation) se transforma en una guía ideal para aquellos que están perdidos sexualmente. Una docuserie sobre sexo y ciencia moderna, que ahonda en el complejo universo del placer femenino y la desmitificación algunas de las creencias más compartidas. Esta producción cuenta con la colaboración de la cómica, actriz y presentadora estadounidense Michelle Buteau.

Desplazados

Cuánto dura: 320 min.

Cate Blanchett, Elise McCredie y Tony Ayres están tras la creación de Desplazados, una serie contada a través de cuatro desconocidos que coinciden en un centro de detención en pleno desierto: Sofie (Yvonne Strahovski), una azafata de aviación que huye de una secta; Ameer (Fayssal Bazzi), un refugiado afgano con su familia; Cam (Jai Courtney), un joven padre en busca de un trabajo con futuro; y Clare (Asher Keddie), una burócrata que trata de ocultar un escándalo nacional. Un drama de suma actualidad.

Seven Seconds

Cuánto dura: 623 min.

Después de conquistar al público con The Killing, la showrunner Veena Sud nos ofrecía en 2010 un emotivo drama, protagonizado por Regina King (quien se alzaba por su papel al Emmy a mejor actriz de miniserie o telefilme). Seven Seconds sigue la muerte de un adolescente afroamericano, causando la apertura a la búsqueda de una verdad oculta por la policía.

Manhunt: Unabomber

Cuánto dura: 346 min.

Entre los años 1978 y 1995, el matemático y terrorista Theodore Kaczynski envió 18 cartas bomba, en forma de protesta contra la industrialización y la destrucción de la naturaleza. ¿El resultado? Tres personas muertas y hasta 23 heridos. Su historia era contada en esta miniserie, emitida originalmente en Discovery Channel, que está protagonizada por Paul Bettany.

La directora

Cuánto dura: 180 min.

Después de conquistar al mundo entero con sus participaciones en Anatomía de Grey y Killing Eve, Sandra Oh formaba parte de la miniserie de Amanda Peet y Annie Wyman. A través de seis episodios, la ficción centra su trama en el Departamento de Inglés de una prestigiosa universidad. El primer trabajo de David Benioff y D.B. Weis (Juego de tronos) para Netflix.

Amor y Anarquía

Cuánto dura: 236 min.

Comedia romántica dirigida por la cineasta sueca Lisa Langseth (Pure, Hotell). Amor y Anarquía cuestiona un juego de seducciones entre una consultora casada y un joven informático. Ambos comienzan a desafiarse en la ruptura de las normas sociales establecidas. Un entretenimiento que se volverá cada vez más peligroso e incontrolable.

Colin en blanco y negro



Cuánto dura: 192 min.

Biopic seriéfilo del jugador profesional de fútbol americano y activista estadounidense Colin Kaepernick, quien actuaba de creador junto a Ava DuVernay (Así nos ven). La ficción narra sus años de instituto y lo que llevó a este a su compromiso con la sociedad, a través de su juventud interpretada por Jaden Michael (The Get Down).

Clark

Cuánto dura: 366 min.

Bill Skarsgård se introduce en la piel de Clark Olofsson, el famoso traficante y ladrón de bancos de Suecia. El director Jonas Åkerlund, quien ha estado detrás de la realización de algunos videoclips de Coldplay, Madonna o Beyoncé, retoma esta historia que ya había sido tratada con anterioridad en documentales como Clark - en rövarhistoria (Lise Bergvall, 2020).

