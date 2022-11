'1899': Todas las preguntas sin respuesta del final de la serie de Netflix repleta de enigmas

[Este artículo contiene SPOILERS de 'DARK']

Una cosa queda clara para quienes ya han visto 1899: los múltiples giros y capas del argumento la hacen adictiva desde el principio, pero al mismo tiempo han dejado muchas preguntas abiertas que se deberán resolver en la segunda temporada. Lo nuevo de Baran bo Odar y Jantje Friese ha despertado muchas comparaciones con Perdidos y, aunque esto en principio es un halago, los fans también la recuerdan como una serie que dejó varios melones abiertos.

Si algo bueno ha tenido 1899 es que no ha defraudado a los que se han acercado a verla esperando encontrar una propuesta similar a su predecesora, Dark. Los creadores han vuelto a dar con una fórmula que funciona y muy bien: una serie repleta de misterios con una trama lo suficientemente compleja e intrincada como para enganchar desde el principio.

La multiplicidad de los personajes, la cantidad de símbolos y acertijos, además de un final desconcertante, dan lugar a muchas preguntas que se han quedado en el aire y que recopilamos a continuación:

¿Qué significa el símbolo que aparece por toda la simulación?

Durante toda la serie vemos que se repite un símbolo: el triángulo atravesado por una línea. Lo vemos por primera vez en la carta que recibe Maura y después seguirá presente en otros muchos objetos como el estampado de la moqueta, los pendientes de Clémence, el vestido de Ling Yi, los botones de la chaqueta de Eyk o en la puerta de los pasadizos de los camarotes.

El símbolo de '1899' Cinemanía

En un primer momento parece que podría ser el logo de la compañía naviera, pero al aparecer en las joyas y vestimenta de los pasajeros y también, en la última escena, tatuado en el cuello de Maura, cabe pensar que tiene otro significado aún desconocido y relacionado con la naturaleza de la nave Prometheus y su misión. El triángulo aparece además en las pupilas de los pasajeros cuando despiertan de sus recuerdos y en forma de pirámide, como en la pirámide negra que porta Elliot.

La última escena en la nave espacial, ¿sucede en la realidad?

Con tantos giros y capas como hemos ido descubriendo a medida que la serie avanzaba, es pertinente pensar que quizás, la última escena en la que Maura despierta en la nave Prometheus, rodeada del resto de pasajeros, sucede en otra capa de la simulación de la que deberá despertar en una segunda temporada.

Escena de la serie '1899' Cinemanía

Cuando Daniel cambia el código para que la pirámide de rubick y la alianza de Maura se conviertan en el portal de salida, avisa “no sé cuánto tardará tu hermano en ver lo que he hecho”. En este sentido, no sabemos realmente si Cirian ha llegado a descubrir la trampa y, en ese caso, él podría haber cambiado los valores de nuevo para que transportase a Maura a una simulación diferente.

¿Qué papel tiene Henry dentro de la simulación?

Desde el principio de la serie se presenta a Henry como un villano que ha borrado la memoria de su hija y además es culpable de la desaparición del Prometheus. Después descubrimos que, de alguna manera, está monitorizando todo lo que sucede en el barco e interviene en los eventos gracias a la labor de Sebastian, infiltrado en el mando, algo que toma sentido cuando Maura confiesa que Henry es el dueño de la compañía naviera.

Anton Lesser como Henry Singleton en '1899' Cinemanía

Sin embargo, a medida que avanza la serie descubrimos que él también está atrapado en esa simulación (al parecer, en otra capa que no se reinicia, como el proyecto Kerberos) y que además la misma la creó Maura. Después sabremos también que la simulación tiene varias versiones por lo que desconocemos si desde el principio su papel ha sido observar a los pasajeros o si es un cambio que se ha introducido después.

Cuando Maura despierta ¿ha recuperado la memoria?

Debido a lo breve de la última secuencia en la que se desvela todo el pastel, no sabemos con certeza si Maura es ya consciente de haber sido la creadora de la simulación y si sabe dónde se encuentra, o si por el contrario, sigue sin poder recordar nada de lo sucedido antes de entrar en la simulación.

Solamente mira por la ventana, un paneo nos muestra al resto de personajes conectados y se acerca a la pantalla donde aparece la información de la fecha en esta línea temporal, además del saludo de Cirian. Que el despertador descubra esa información en este momento no significa necesariamente que para Maura sea algo nuevo.

¿Por qué el recuerdo de Daniel se sitúa en una época diferente?

Probablemente uno de los detalles que más llama la atención del espectador es que el recuerdo de Daniel se sitúa en un tiempo totalmente diferente al que vemos durante la simulación. Es posible que se corresponda con el momento en el que abandonaron la Tierra, aunque por alguna razón, en las fotografías que encuentra Maura, Daniel, Elliot y ella aparecen ataviados con ropas del siglo XIX, las mismas que llevan en la simulación. La decoración de su habitación recuerda más bien a los años 60s, 70s y 80s lo que cuadraría con las tres décadas que señala la banda sonora del final de los capítulos.

Los protagonistas de '1899' Cinemanía

¿Sigue Elliot vivo o solo lo está dentro de la simulación?

Naturalmente, el hecho de que Maura y Daniel hayan creado la simulación para poder estar más tiempo con su hijo, tal y como nos descubre Henry, nos obliga a plantear esta pregunta. Es posible que solamente exista en el programa informático, sin embargo, al principio del último capítulo él mismo tiene una regresión a un pasado en el que está con su madre enseñándole al escarabajo que se ha encontrado y al cual ha nombrado Alfred.

1899 Cinemanía

Este recuerdo, aunque ya sabemos que no tiene por qué ser real, no es de Maura, con lo cual cabe pensar que Elliot está vivo en algún lugar de la nave Prometheus y que en la segunda temporada Maura deberá encontrarle y enfrentarse a la realidad sobre su estado de salud.

¿Cuáles son los planes de Cirian?

Desde el principio, Cirian se presenta como un personaje misterioso. Maura pregunta a Henry en los primeros minutos de la serie por su hermano y le exige respuestas sobre lo que ha hecho con los barcos. Por supuesto, en este punto nada de esto tiene sentido. Más adelante descubrimos que Cirian ha enviado a Maura una carta con información sobre la desaparición del Prometheus dando a entender que él viajaba en el barco, y además le envía el colgante que contiene la llave con la que escapar de la simulación, sin embargo, ella desconoce su función.

Esto puede ser simplemente parte del guion de la simulación y no tener nada que ver con el objetivo de Cirian en la realidad, el cual no parece querer que Maura se libere. No obstante, Henry sí sabe cómo escapar de la simulación y su memoria no se borra cuando la misma se reinicia porque parece estar en otra capa diferente. ¿Quiere Cirian reunirse con su padre por alguna razón? ¿Cuáles son los planes que le llevan a tomar el control de la simulación de Maura?

¿Es Maura la verdadera villana de la historia?

De la anterior pregunta se deriva inevitablemente esta otra. Maura es quien ha creado la simulación y quien los ha atrapado a todos dentro de ella. El hecho de que su hermano le haya quitado el control puede sugerir que la creación de Maura tiene en realidad propósitos malévolos. Como se ve durante la serie, el objetivo de la simulación parece ser estudiar el cerebro humano, por un lado, y mantener a Elliot vivo, por otro.

Emily Beecham como Maura en '1899' Cinemanía

Maura es una “buscadora”, al contrario que su hermano, o eso es lo que le dice Henry en su último encuentro. Para él, Maura debe seguir atrapada en la simulación y volver a olvidar todo lo sucedido, pero no sabemos por qué tiene tanto interés en encerrarla. Además, si Maura es la única que puede parar a Cirian, ¿por qué su padre quiere evitar que escape?

¿Cuál es la misión de la nave Prometheus y hacia dónde se dirige?

En la última secuencia vemos como en la pantalla del ordenador de la nave aparece cierta información sobre el viaje. Entre otras cosas, vemos unas coordenadas de un lugar desconocido y entendemos que se encuentran en una misión de supervivenvia. Evidentemente queda la duda sobre qué es lo que realmente ha ocurrido para que la humanidad necesite ser salvada y transportada a algún lugar en el espacio.

'1899' Cinemanía

Además, podemos apreciar que la nave contiene 1423 pasajeros y 550 tripulantes. ¿Son Maura y el resto de los personajes principales tripulantes? ¿Formaban parte de un mismo equipo? ¿Están todos, pasajeros y tripulantes, inmersos en la simulación? En este sentido, es posible que esta sea simplemente un método para mantener sus mentes activas durante el largo trayecto espacial y quizás incluso una manera de cribar o determinar su futuro cuando lleguen a su destino.

¿Por qué dentro de la simulación existen maneras de destruirla?

Cuando Daniel aparece por primera vez vemos que tiene un escarabajo con el que puede abrir puertas y también que es capaz de causar la muerte de los pasajeros. Lo primero puede ser la representación de una forma de hackeo y lo segundo la introducción de un virus (que se hará después más patente con el misterioso sonido que hace que los pasajeros se tiren por la borda).

Escarabajo en '1899' Cinemanía

Sin embargo, que todos estos cambios se puedan realizar desde la propia simulación y que además él cuente con un dispositivo que le permite controlarla, cambiar los valores de los objetos y demás, nos hace preguntarnos cómo ha conseguido Daniel tener tanto poder dentro de la realidad simulada. ¿Es posible que lo haya preparado todo desde fuera antes de introducirse en la simulación? ¿Cómo se lo ha permitido Cirian?

¿Se ha borrado la memoria del resto de los pasajeros?

Cuando la simulación se autodestruye por completo, gracias a los cambios que Daniel ha introducido en el código, Maura vuelve a despertar, pero esta vez su memoria no se ha borrado, por ello consigue salir de la simulación. Ella despierta en la primera versión de la simulación que construyó con su marido, pero no sabemos qué ha sucedido con el resto de los personajes.

Es seguro que la simulación se ha reiniciado, pero no podemos determinar si ellos, al igual que Maura, podrán retener en la memoria los hechos que acaban de vivir. Tal y como explica Daniel, ha cambiado el código para trasladar los valores de ruta de escape a la pirámide de rubick y la alianza de Maura, así como los valores de la sustancia que le inyecta Henry justo antes de volver a despertar, lo que explica que ese suero no haya hecho efecto en su memoria.

Los pasajeros de '1899' Cinemanía

A la vista está que la primera temporada de 1899 ha conseguido despertar un gran interés gracias a saber proporcionar un equilibrio entre preguntas y respuestas, guardándose una buena baza para su continuación en la segunda temporada. ¿Conseguirán sus creadores resolver todos los interrogantes que han planteado hasta ahora? Solo queda esperar y hacer un ejercicio de memoria para que no se nos pase ningún detalle.