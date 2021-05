12 series de acción imprescindibles para ver en HBO

Espadas, bombas o peleas cuerpo a cuerpo, HBO cuenta en su catálogo con las mejores batallas del momento. La plataforma ofrece a sus suscriptores la adaptación de numerosos capítulos bélicos que triunfan entre el público, así como otros ejercicios ficticios en los que los dragones o las katanas se convierten en grandes armas. En CINEMANÍA hacemos un repaso por algunas de las ficciones de acción imprescindibles en el servicio de streaming.

Hermanos de sangre

Probablemente, una de las mejores miniseries del catálogo de HBO. Los 10 episodios de Hermanos de sangre repasan uno de los capítulos más trepidantes de la Segunda Guerra Mundial: la batalla del regimiento de paracaidistas estadounidense 506. Conocido como la Easy Company, este lucharía en Europa en emplazamientos clave como Normandía. La historia fue contada con anterioridad en la obra Band of Brothers, de Stephen Ambrose, la inspiración para la ficción.

Warrior

Chinatown y su guerra entre bandas. La ciudad de San Francisco es el emplazamiento ideal para que, a finales del siglo XIX, un prodigio chino de las artes marciales revolucione una ciudad convulsa. Bruce Lee participa en los libretos de multitud de sus 20 episodios, las peleas más divertidas y vibrantes están así aseguradas. La serie creada por Jonathan Tropper (Banshee) era estrenada en 2019 en Cinemax y conseguía allí una segunda temporada. Su llegada a HBO Max ha permitido que la plataforma renueve por una nueva tanda de capítulos.

Banshee

Y hablando de Tropper... el cineasta estadounidense conseguía su primer gran éxito con la ficción Banshee, serie cocreada junto a David Schickler. La ficción narra las peripecias de un ladrón ex convicto, quien asume la identidad del sheriff Banshee. Esto permitirá que continúe con sus operaciones criminales, aún siendo perseguido por la mafia a la que traicionó en el pasado. La serie consta de cuatro temporadas y está protagonizada por Antony Starr (The Boys).

Generation Kill

David Simon, creador de The Wire o La conjura contra América, estrenaba en 2008 la miniserie Generation Kill. Basada en el libro homónimo de Evan Wright, Alexander Skarsgård encabeza el reparto de la ficción ambientada en la guerra de Irak. El relato nace de un artículo recogido por un reportero de la revista Rolling Stone, quien narraba una crónica de su experiencia como periodista en un batallón de marines estadounidenses, durante la invasión al país en 2003.

The Pacific

La serie tiene el privilegio o la deshonra- según se mire- de ser una de las series más caras de la historia de la televisión. Al igual que pasó con Hermanos de sangre, la serie está producida también por Steven Spielberg y Tom Hanks, y para muchos es una secuela directa de lo ocurrido en la serie basada en la novela de Ambrose. En esta ocasión, la producción continúa las vivencias de los soldados norteamericanos Eugene Sledge (Joseph Mazzello) y Robert Leckie (James Badge Dale), quienes cuentan sus experiencias contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Hugo Ambrose, hijo de Stephen, participó en la serie como asesor histórico.

Strike Back

Con ocho temporadas a su espalda, la ficción bélica británico-estadounidense es una de las más célebres. Tal ha sido su éxito que ha permitido el nacimiento de nuevos proyectos como la miniserie Strike Back: Project Dawn. Su trama inicial sigue al soldado John Porter (Richard Armitage), quien es destinado a Irak en 2003 en pleno conflicto. Allí morirán varios compañeros, lo que hará que se aparte del servicio militar. Siete años después, este se ofrecerá como agente del Gobierno en una nueva misión que implica a un antiguo compañero. La ficción está basada en la novela homónima del exsoldado Chris Ryan y finalizaba en 2020.

Samurai Jack

Toda lista que se precie debe incluir un producto de animación. Samurai Jack es la serie creada por Genndy Tartakovsky (Hotel Transilvania, Star Wars: La guerra clon) en 2001 y que emitió sus primeras cuatro temporadas en Cartoon Network. Ganadora de varios premios Annie y Emmy, la ficción aborda las aventuras de Jack en su lucha contra sus enemigos, entre los que abundan robots y alienígenas. La cuarta temporada en 2003 dejaba un final inconcluso, cuya pretensión era cerrarla con una película que nunca llegó. Finalmente, la quinta temporada emitida en Adult Swim cerraría la historia en 2017.

No Man’s Land

Guerra Civil de Siria. Una joven muere en un atentado suicida, esto inicia la travesía de su familia en la búsqueda de la verdad. El hermano de esta sospecha que todavía está viva, por lo que no cesará en su causa y se trasladará al lugar de los hechos. Antoine acaba así colaborando con una unidad de luchadoras kurdas y la mayor pesadilla del ISIS. Miniserie francesa de ocho episodios dirigida por Oded Ruskin (Absentia).

Juego de tronos

Lo sabemos. El final de la serie de HBO enfadaba a gran parte del público, quien hasta el momento había considerado esta como una de las mejores de la pequeña pantalla. No obstante, es inconcebible no añadirla entre las ficciones de más destacables de acción y fantasía. Sus tramas en Desembarco del Rey, las batallas como Aguas Negras o la pugna constante entre los Stark, los Lannister, los Baratheon... han hecho que la producción basada en el universo literario de George R.R. Martin tenga un lugar especial en nuestro corazón. Esperemos que House od the dragon nos quite el sabor amargo que nos dejó el desenlace.

Britannia

La versión británica de Hispania es una de las mejores opciones para los amantes de los relatos históricos (o no). Año 43 A.C, el ejército imperial romano intenta conquistar las tierras salvajes británicas. Un relato de princesas, druidas, invasiones y sobre todo, mucha acción. La serie toma amplias licencias para adentrarnos en mundo fantástico creado por Jez Butterworth, Tom Butterworth y James Richardson.

Valley of tears

Yaron Zilberman (El último concierto) se aproxima al conflicto árabe-israelí. Una guerra que vuelve a estar de actualidad por los nuevos conflictos entre los Estados de Israel y Palestina, y que en este caso se centra en la Guerra de Yom Kipur. El relato habla sobre la universalidad del heroísmo y el sacrificio a través de cuatro historias que se entrelazan. La serie ha sido creada por Ron Leshem, quien también está detrás de No Man’s Land y es guionista de Euphoria.

Sr. Ávila

La producción mexicana de cuatro temporadas cuenta la historia de un vendedor de seguros de clase media, padre y esposo ideal. Mientras tanto, este esconde su doble vida como asesino a sueldo de una organización criminal. Poco a poco irá escalando puestos en el negocio y ahí vendrán los grandes problemas y responsabilidades. Tony Dalton protagoniza la serie escrita por Walter y Marcelo Slavich, ganadora del Emmy internacional en 2017.