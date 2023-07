El popular abogado de Los Ángeles Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) arrasaba en el reinicio de su carrera en 2022, después de aceptar el caso de un cruento asesinato. El drama judicial El abogado del Lincoln se convertía en uno de los éxitos insospechados de la plataforma Netflix y ahora contará con una segunda tanda de episodios, en una semana en la que Movistar Plus+ apuesta por el humor español y HBO Max por una docuserie hilarante sobre un boleto de lotería premiado, entre muchas otras producciones.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Poquita fe (Movistar Plus+)

Raúl Cimas (La reina del pueblo) y Esperanza Pedreño (Camera Café) protagonizan la nueva comedia de Movistar Plus+, en la que interpretan a Berta y José Ramón, una pareja que intenta vivir su vida lo mejor que puede. Sin embargo, el ruido del día a día y de sus familiares provoca numerosos problemas. Demasiado ruido. Si tan solo pudieran apagarlo un poco... ¿Tendrán la respuesta a esto los creadores de la serie, Pepón Montero y Juan Maidagán (Justo antes de Cristo, Camera Café, Los del túnel)?

Brassic 4T (Filmin)

La serie más gamberra del catálogo de Filmin estrena su cuarta temporada. Una ficción cocreada por Joseph Gilgun en la que continuaremos conociendo nuevos detalles sobre Vinnie, interpretado por el propio Gilgun, un ladronzuelo que sufre un trastorno bipolar. En esta nueva temporada, la ficción continuará ahondando a través del mejor humor negro la vida de los pandilleros de Inglaterra y sus trapicheos.

Te estoy vigilando (Disney+)

La serie de Freeform tiene una segunda oportunidad con su llegada a Disney+, después de que los malos datos en EE UU hicieran que su futuro fuera desalentador. Creada por Julie Durk, guionista y productora de la exitosa Grace and Frankie, Te estoy vigilando sigue la vida de una mujer que lucha por dejar el pasado atrás trabajando como niñera para una familia acomodada de Manhattan. Un lugar repleto de secretos mortales. El papel principal es interpretado por la actriz Mariel Molino (Narcos: México, Promised Land).

El abogado del Lincoln 2T (Netflix)

El drama judicial creado por Ted Humphrey (The Good Wife) y David E. Kelley (Love & Death) aterriza en Netflix con una segunda temporada, que continuará adaptando la saga de libros de Michael Connelly sobre el abogado Michael Haller. En esta ocasión, el protagonista tendrá que vivir con la culpa de haber dejado libre a un asesino.

La trágica historia de Dolores Roach (Prime Video)

Entre el terror y el drama, La trágica historia de Dolores Roach recoge la historia de Dolores, una mujer cuya vida cambia drásticamente cuando sale de la cárcel y encuentra un trabajo como masajista en el sótano de una tienda de empanadas, dirigida por su amigo drogadicto Luis. La actriz Justina Machado (A dos metros bajo tierra, Anarchy: La noche de las bestias) encabeza el reparto de esta ficción de horror, humor negro y canibalismo de la mano de Blumhouse.

El resort (Movistar Plus+)

Skyler Gisondo (Licorice Pizza), Nina Bloomgarden (Jane), Cristin Milioti (El lobo de Wall Street) y Nick Offerman (The Last of Us) encabezan el reparto de la nueva serie de Peacok, distribuida en España por Movistar Plus+, centrada en las vacaciones de Noah y Emma en un restor de la Riviera Maya por su décimo aniversario, quienes se verán envueltos en un misterio a resolver que pondrá en peligro su propio matrimonio.

Ghosts of Beirut (SkyShowtime)

Basado en hechos reales, este thriller de espías y terroristas revela los orígenes de Mughniyeh, el hombre que fue responsable de más muertes estadounidenses que cualquier otro antes del 11S. Una historia narrada desde varias perspectivas a través de la visión estadounidense, la libanesa y la israelí. Esta serie cuenta en su reparto con Amir Khoury (La chica del tambor), Hisham Suliman (Múnich) o Dermot Mulroney (Arma joven), entre otros.

Se busca millonario (HBO Max)

El folclore español está repleto de historias extravagantes, que nunca dejan de sorprendernos y divertirnos. En 2012, un boleto de Lotería ganador de 4,7 millones de euros sin dueño apareció en A Coruña, mientras que cientos de aspirantes a millonarios se postularon como los verdaderos propietarios. HBO Max repite con la productora de la docuserie Dolores: la verdad sobre el caso Wannink, en una producción dirigida por Noemí Redondo y Susana López Raña.

La noche que Logan despertó (Filmin)

El cineasta canadiense Xavier Dolan, célebre por filmes aclamados como Mommy, estrena la primera serie de su filmografía. En esta ficción, la muerte de Mado (Anne Dorval) reúne a los hermanos Laoruche, después de que Mireille (Julie LeBreton) huyera décadas atrás tras sufrir abusos sexuales. Pero el pasado siempre llama de nuevo a la puerta y ahora esta regresa como tanatóloga al lugar que la vio crecer. Un sitio marcado por la tragedia y ambientado con la mejor música de Hans Zimmer.

El príncipe que nunca reinó (Netflix)

Para los amantes de las tramas palaciegas, la cineasta italiana Beatrice Borromeo dirige esta docuserie centrada en la figura de Víctor Manuel de Saboya, el hijo del último rey de Italia, Humberto II. Un hombre que tuvo que exiliarse en 1946, cuando sus compatriotas votaron por la República y se vio envuelto en el extraño asesinato a tiros al joven noruego Dirk Hammer, en 1978. Una polémica que le ha perseguido toda la vida.

