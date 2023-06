Semana de grandes estrenos en el streaming. De la nueva serie de Sam Levinson -el hombre detrás de Euphoria-, al último trabajo de Tom Holland como actor y productor, pasando por los estrenos del final de Yo nunca y la docuserie sobre la vida de Arnold Schwarzenegger, así son los lanzamientos más destacables de este fin de semana.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

The Idol (HBO Max)

Protagonizada por la actriz e hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp (Silent Night), el actor Dan Levy (Schitt's Creek), así como por los cantantes y actores The Weeknd, Jennie (Blackpink) y Troye Sivan, The Idol narra la historia de una cantante de pop que se involucra sentimentalmente con el dueño de un club de Los Ángeles, que paralelamente resulta ser el líder de un extraño culto. La nueva serie de Sam Levinson (Euphoria) ha aterrizado rodeada de polémicas tras su paso por Cannes, después de los numerosos comentarios que incidían en el erotismo de The Idol.

Las invisibles (SkyShowtime)

Nueva serie española creada por Héctor Lozano, el hombre detrás de éxitos como Merlí. Las invisibles cuenta con Lolita, María Pujalte, Elena Irureta, Yaël Belicha y Eva Martín entre las actrices protagonistas de esta dramedia, en la que un grupo de cinco mujeres deben enfrentar algunas de las condiciones más complejas como camareras de un hotel en la Costa Mediterránea.

1985 (Filmin)

Años 80. Vicky es una estudiante de derecho en la Université Libre de Bruxelles, mientras que su hermano y su mejor amigo son reclutas de la Gendarmería belga. La serie hace un seguimiento del paso a la vida adulta de los tres, mientras la inocencia y las ilusiones se hunden junto a su país. Dirigida por Wouter Bouvijn (El jurado, Red Light), 1985 está encabezada por la debutante Mona Mina Leon, así como por Tijmen Govaerts (Girl) y Aimé Claeys (Wij).

Yo nunca 4T (Netflix)

Por fin podremos descubrir qué ocurre con el triángulo amoroso entre Devi, Ben y Paxton ahora que este comienza una nueva etapa en la universidad. La serie de Netflix concluye con su cuarta temporada, con una trama más desenfrenadas de disfrute total de los personajes, así como la continua búsqueda de la identidad de la protagonista, encarnada como no podía ser de otra manera por Maitreyi Ramakrishnan.

Saint X (Disney+)

La guionista y la productora de El cuento de la criada y Maldita, Leila Gerstein, se posiciona como creadora de la nueva serie para la plataforma de Disney. Saint X aborda la misteriosa muerte de una joven que provoca una traumática onda expresiva, mientras su hermana se embarca en la peligrosa búsqueda de la verdad. La ficción está protagonizada por Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead), Betsy Brandt (Breaking Bad) y Josh Bonzie (The Good Fight), entre otros.

Arnold (Netflix)

Docuserie de tres capítulos sobre la vida del actor, exculturista, exgobernador Arnold Schwarzenegger, dirigida por la documentalista Lesley Chilcott (CodeGirl, Watson). Con presencia de personalidades de la industria como James Cameron o Jamie Lee Curtis, el metraje aborda las diferentes etapas en la vida del norteamericano hasta convertirse en la gran estrella de Hollywood que es hoy en día. Arnold llega en el momento idóneo, mientras la primera serie de Schwarzenegger, Fubar, triunfa en Netflix.

The Crowded Room (Apple TV+)

La serie creada Akiva Goldsman (Una mente maravillosa) se remonta a la Manhattan de los años 70, lugar y momento en el que es detenido Danny Sullivan por participar en un tiroteo. Sin embargo, se desconocen las causas que han empujado al joven Danny ha acabar con la vida de varios ciudadanos inocentes. Tom Holland encabeza un reparto en el que está acompañado de Amanda Seyfried (Mamma Mia!), Jason Isaacs (saga Harry Potter) y Emmy Rossum (Mystic River).

Perros de caza (Netflix)

En la serie encabeza por los actores Woo Do-Hwan (El rey, monarca eterno) y Lee Sang-yi (El amor es como el chachachá), dos jóvenes boxeadores se alían con un prestamista benévolo para terminar con un despiadado usurero que se aprovecha de las personas en aprietos por sus deudas. Un thriller adrenalínico para los amantes de la mejor acción.

Gente luminosa y feliz: Los secretos de la familia Duggar (Prime Video)

Esta docuserie de cuatro capítulos aborda la historia de una familia numerosa y reina de los reality shows, conocida como Los Duggar. Bajo esa imagen de felicidad junto a sus 19 hijos, la organización del Instituto de Principios Básicos para la Vida hizo que formaran parte de un verdadero complot que intentó dinamitar la democracia de EE UU.

Sexo en Nueva York (HBO Max)

Compuesta de 6 temporadas (y hasta 94 capítulos), Sexo en Nueva York está disponible en este momento en HBO Max. La historia original basada en la novela homónima de Candace Bushnell cuenta las aventuras amorosas y sexuales de cuatro amigas neoyorquinas: la columnista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), la abogada Miranda (Cynthia Nixon), la promiscua Samantha Jones (Kim Cattrall) y la pijísima Charlotte York (Kristin Davis). Una serie que estos días celebra su 25 aniversario, mientras sorprende con el retorno de Cattrall en la segunda temporada de la secuela And Just Like That...

