Esta semana las producciones españolas llegan protagonizadas por la tercera temporada de La Unidad, así como por El Silencio, la nueva ficción dirigida por Aitor Gabilondo (Patria) y protagonizada por Arón Piper. Del otro lado del charco también nos llegas otras series destacables como High Desert, con Patricia Arquette y Matt Dillon, y Besos, Kitty, el spin-off de A todos los chicos de los que me enamoré.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Holding (Filmin)

Miniserie británica, de cuatro episodios, ambientada en la pequeña localidad irlandesa de Duneen, donde el sargento PJ Collins rehúye de la población y realiza su labor policíaca a disgusto. La aparición del cadáver de uno de los vecinos hará que deba reconectar con un pueblo al que había dado por perdido, con el apoyo de un compañero poco convencional. Conleth Hill, el célebre Lord Varys de Juego de tronos, y Clinton Liberty, conocido por series como Normal People, encabezan el reparto de esta ficción.

High Desert (Apple TV+)

Patricia Arquette y Matt Dillon encabezan el reparto de la nueva serie de comedia de Apple. La ficción se centra en la vida de Peggy Newman, una mujer con un pasado accidentado que decide hacerse detective privada, después de que su madre fallezca. Un hecho que provocará un verdadero revuelo en su vida en Yuca Valley (California, EE UU).

Fear the Walking Dead 8T (AMC+)

Temporada final del primer spin-off de The Walking Dead, que fue estrenado en 2015. Esta nueva tanda de episodios continúa tras el final de la séptima temporada, en la que Morgan (Lennie James) y Madison (Kim Dickens) perdieron todas las esperanzas de rescatar a Mo de Padre. Ahora, el grupo de supervivientes tendrá que vivir bajo el dominio de Padre, mientras se encuentran abatidos ante la creencia de que es posible un mundo mejor. Una esperanza que tan solo continuará en el corazón de Mo, quien podría ser clave en el futuro de todos.

Spy/Master (HBO Max)

Este thriller rumano nos lleva a la Guerra Fría, durante el gobierno del dictador Nicolás Ceaușescu. La serie recoge la historia de Victor Godeanu, su mano derecha y agente secreto de la KGB, quien se vio obligado a huir después de ser descubierto. El actor Aidan McArdle, conocido por su participación en series como Sense8, Tell Me Everything o Red Election, interpreta al personaje principal de esta ficción.

El silencio (Netflix)

Del creador de Patria, Entrevías o Allí abajo, Aitor Gabilondo, llega a Netflix la nueva apuesta por las series españolas. Protagonizada por Arón Piper (Élite), El silencio se centra en la figura de Sergio Ciscar tras su salida de la cárcel después de haber cumplido condena por el asesinato de sus padres. Ahora, una joven psiquiatra y su equipo deberán determinar cómo de peligroso podría ser para la sociedad, observando al sujeto desde las sombras. Completan el elenco Almudena Amor, Manu Ríos, Aitor Luna, Ramiro Blas y Aria Bedmar, entre otros.

El limpiador 2T (Movistar Plus+)

La serie británica protagonizada por Greg Davies (The Inbetweeners), que también contaba con figuras célebres en su reparto como Helena Bonham Carter o David Mitchell, regresa con segunda temporada a Movistar Plus+. Equipado de nuevo con sus productos químicos y sus herramientas de limpieza, Wicky continuará limpiando los restos más insólitos en las escenas del crimen, encontrándose con los personajes más variopintos.

Ultraman 3T (Netflix)

El anime creado por Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi y Eiji Tsuburaya estrena su desenlace en Netflix. Los extraterrestres de la organización Darkstar envían un mensaje a la Tierra para que la humanidad renuncie a la mitad del planeta o deba asumir el sacrificio de todos, por lo que Shinjirou deberá aprender de una vez a controlar sus poderes para evitar una masacre.

White Sands (Filmin)

Drama criminal noruego que nos traslada al paraíso turístico de Hvide Sande, en la costa occidental de Jutlandia, donde dos agentes de policía de incógnito deberán resolver el brutal asesinato de un surfista. Dos almas solitarias que tendrán que interpretar a un matrimonio feliz para acercarse a los habitantes del lugar, descubriendo las viejas rencillas entre los vecinos y despertando sus propias emociones. Marie Bach Hansen y Carsten Bjørnlund, quienes ya coincidieran en la serie The Legacy, interpretan a la pareja protagonista.

La Unidad Kabul (Movistar+)



Los showrunners Dani de la Torre y Alberto Marini aterrizan en Movistar con su la continuación de este thriller de acción. Encabezado por actores de la talla de Nathalie Poza, Marián Álvarez y Michel Noher, La unidad Kabul narra la misión de varios de los agentes que conociéramos ya en la serie La Unidad, que ahora se encuentran en Afganistán a unos días de que Kabul sea tomada por los talibanes. España colabora en la evacuación de civiles y de colaboradores, mientras reciben información de un infiltrado, pero la situación provocará que acaben en mitad del fuego cruzado.

Besos, Kitty (Netflix)



En todas las películas de A todos los chicos de los que me enamoré, el mejor personaje secundario en una posición muy reñida con el padre de Lara Jean, era su hermana pequeña Kitty (Anna Cathcart). Al fin y al cabo, no habríamos tenido películas sin ella (recordemos que fue la joven celestina que envió las cartas a los amores del pasado de Lara Jean). Se merecía una serie y Netflix nos la ha dado. Kitty vuelve con su propia historia de amor: un reencuentro con su novio a distancia en el internado en el que estudió su difunta madre.

