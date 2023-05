En plena revolución del streaming, los catálogos de los servicios de video bajo demanda continúan incrementando su oferta con algunos de los títulos más atractivos. Mientras que series como Citadel y Love and Death buscan convertirse en las producciones con mayor número de visualizaciones estas semanas, las plataformas apuestan fuerte por el spin-off de Los Bridgerton, la nueva serie de Adult Swim o la segunda temporada de Star Wars: Visions.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Los fontaneros de la Casa Blanca (HBO Max)

Woody Harrelson y Justin Theroux protagonizan la nueva minserie política de HBO, centrada en la historia real de cómo los saboteadores políticos de Nixon y los autores intelectuales del Watergate derrotaron por accidente la presidencia que trataban de proteger. La serie creada por Alex Gregory y Peter Huyck, directores de Una juerga de pelotas, también cuenta en su reparto con Lena Headey (Juego de tronos), Judy Greer (Ant-Man) y Kim Coates (Hijos de la anarquía).

Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank (Disney+)

Adaptación de la biografía escrita por Miep Gies de National Geographic, donde conocemos la figura de la propia Gies, la mujer holandesa que arriesgó su vida para proteger a la familia de Ana Frank de los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Una recreación de la historia real que cuenta con Bel Powley (El rey del barrio) en este papel principal y también con actores como Liev Schreiber (Spotlight) y Amira Casar (Call me by your name) en los papeles de Otto y Edith Frank.

La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton (Netflix)

El gigante rojo del streaming está decidido a explotar todo lo que sea posible el éxito de Los Bridgerton, la serie de época producida por Shonda Rhimes que adapta la saga literaria de Julia Quinn. La reina Carlota supone el primer spin-off de la serie original, una miniserie dedicada a la juventud de la monarca interpretada por Golda Rosheuvel (Dune) en la narración principal, que aquí retoma al personaje aunque también lo veremos interpretado por India Amarteifio (El pueblo de los malditos) en sus años de juventud.

Star Wars: Visions 2T (Disney+)

Coincidiendo con el Star Wars Day, celebrado anualmente el 4 de mayo, Disney estrena la segunda temporada de Star Wars: Visions. Tras el éxito de la primera temporada nominada en los Premios Emmy, la antología de cortometrajes continúa experimentando con su animación e historias que nos trasladarán a lo largo de una galaxia muy, muy lejana. Una segunda temporada que contará con la colaboración de estudios como El Guiri (España), Cartoon Saloon (Irlanda) o Lucasfilm (Estados Unidos), entre otros.

El aprendiz de sumo (Netflix)

En un ambiente repleto de desesperación y tristeza, un joven decide hacerse luchador de sumo y conquista a los aficionados con su arrogancia, tambaleando los cimientos de este deporte anclado en la tradición. Dirigida por el director japonés Kan Eguchi (The Fable), esta ficción está protagonizada por Wataru Ichinose (La espada del inmortal), Shota Sometani (Parásito) y Shioli Kutsuna (Deadpool 2).

Silo (Apple TV+)

Con un reparto encabezado por grandes intérpretes como Rebecca Ferguson, Rashida Jones o Tim Robbins, Silo nos traslada a un futuro distópico en una comunidad bajo el subsuelo. Un lugar que intenta huir de la toxicidad del mundo construyendo cientos de pisos de profundidad, donde la sociedad se rige por normas estrictas destinada a protegerlas. La serie está basada en la obra literaria homónima de Hugh Howey y cuenta como showrunner con Graham Yost (Hermanos de sangre, The Americans).

Unicorn: Warriors Eternal (HBO Max)

El estudio de animación Adult Swim, creador de joyas como Rick y Morty o Bob's Burgers, estrena nueva serie para HBO. Del creador de El laboratorio de Dexter, Samurai Jack o Star Wars: Las Guerras Clon, Genndy Tartakovsky, llega esta nueva ficción que llevaba en el cajón desde hacía dos décadas a la espera de alguien que apostara por ella. Esta producción narra la historia de un equipo de héroes denominados los Unicornios, quienes despiertan accidentalmente en el cuerpo de unos adolescentes en plena revolución industrial de Londres, donde las fuerzas del mal actúan contra la humanidad.

Love and Death (HBO Max)

Esta ficción, que cuenta con siete episodios, aborda la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas... hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a coger un hacha. Escrita por David E. Kelley (Big Little Lies) y dirigida por Lesli Linka Glatter, la serie está encabezada por Elizebeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe y Patrick Fugit.

Citadel (Prime Video)

Prime Video ha lanzado la casa por la ventana con la segunda ficción más cara en la historia del streaming, que cuenta con los hermanos Russo (Vengadores: Endgame) como directores. Citadel es un thriller de ciencia ficción y espías cuya trama gira en torno a los dos agentes secretos, Mason Kane (Richard Madden) y Nadia Singh (Priyanka Chopra Jonas), que llevan vidas normales lejos de las grandes conspiraciones internacionales. Pero el conflicto se desata cuando aparece un antiguo aliado, que forzará el regreso de estos dos agentes en una compleja misión en la que moverán cielo y tierra por salir victoriosos.

Tráiler de 'Citadel' Tráiler de 'Citadel'

UPA Next (Atresplayer)

Los alumnos de la escuela de danza Carmen Arranz volverán con los mejores bailes a Atraplesyer Premium. Han pasado 15 años desde que Rober (Miguel Ángel Muñoz), Silvia (Mónica Cruz) y Lola (Beatriz Luengo) se despidieran de Un paso adelante, y ahora regresan como profesores al lugar que vio cómo maduraban. Una nueva generación de bailarines más preparados que nunca mostrará cómo ha cambiado todo en más de una década.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.