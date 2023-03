Semana de grandes novedades en el streaming, que estos días suma una nueva tanda de episodios de las exitosas series Yellowjackets y Ted Lasso, apostando también por grandes novedades protagonizadas por célebres actores de la talla de Sean Bean, Kit Harington, Meryl Streep, Jesse Eisenberg o Thomasin McKenzie. Mientras tanto, las plataformas también cuenta incrementando sus producciones de animación con El agente Elvis y Only You, así como los true crime con Waco: El apocalipsis texano.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Marriage (Filmin)

Sean Bean (Juego de tronos) y Nicola Walker (Unforgotten) protagonizan la nueva serie dirigida por el cineasta británico Stefan Golaszewski (Him & Her) para la BBC, que aborda la historia de Ian y Emma en los altibajos de su matrimonio de 30 años. Una relación con algunos momentos divertidos, otros tantos conmovedores, pero siempre muy reveladores. Completan el elenco Henry Lloyd-Hughes (Killing Eve), Chantelle Alle (We Are Lady Parts) y James Bolam (New Tricks), entre otros.

Fleishman está en apuros (Disney+)

Fleishman (Jesse Eisenberg) es un médico vocacional que se acaba de separar de su mujer (Claire Danes), una representante de actores workaholic que desaparece misteriosamente. Tras su separación se reencuentra con Libby (Lizzy Caplan) y Seth (Adam Brody), sus amigos de toda la vida a los que había abandonado tras su matrimonio. Pero, su exmujer desaparece dejándole con sus hijos, Hannah, de 11 años, y Solly, de 9, y sin una pista sobre dónde está. Una serie que adapta la novela homónima de Taffy Brodesser-Akner, quien se sitúa como showrunner de la ficción.

Un futuro desafiante (Apple TV+)

Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington o Edward Norton, entre otras grandes estrellas de la industria hollywoodiense, protagonizan este thriller futurista de Apple TV+, creado por Scott Z. Burns (The Report). Ocho historias entrelazadas entre sí y ambientadas en un mundo en el que los trágicos efectos del cambio climático se han instaurado en un futuro desalentador, cuyos personajes tendrán que tomar decisiones complejas ante la transformación de una Tierra que agoniza.

Enjambre (Prime Video)

La joven Dre (Dominique Fishback, Los últimos días de Ptolemy Grey) está obsesionada con una estrella femenina del pop actual, causando el comienzo de un road trip por los EE UU en su búsqueda, mientras su vida cada vez se torna más oscura. Una comedia negra repleta de sangre, que cuenta también con el debut como actriz de la cantante Billie Eilish, en una serie creada por Donald Glover, conocido por su carrera musical y su papel como showrunner y protagonistas de Atlanta, acompañado ahora de Janine Nabers, quien trabajara en el pasado como guionista y productora de Roar, UnREAL y Watchmen.

Agente Elvis (Netflix)

Tras el éxito de la figura de Elvis en la temporada de premios con el biopic de Baz Luhrmann, el rey del rock cuenta con una nueva serie inspirada en su figura y, en esta ocasión, mediante la animación. Una comedia para adultos creada por la recientemente desaparecida Priscilla Presley, junto a Mike Arnold (Archer) y John Eddie, en la que Elvis cambia su traje blanco por una mochila cohete. Ahora es un espía y deberá impedir así que unos villanos destruyan el mundo.

Yellowjackets 2T (Movistar Plus+)

Después de que la primera temporada lograra grandes críticas entre la crítica profesional y la audiencia, Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci, Juliette Lewis o Jasmin Savoy Brown, entre muchas otras intérpretes, regresan en una segunda tanda de episodios. La serie continuará con sus dos tramas temporales, una centrada en la lucha de unas deportistas atrapadas en un territorio hostil en los 90 y otra, 25 años después, que aborda la vida actual de estas supervivientes al accidente aéreo que las llevó a ese punto. La tensión entre las Yellowjackets aumenta en esta segunda temporada, mientras el invierno se intensifica y las amenazas aumentan.

Una y otra vez (Life After Life) (Filmin)

Adaptación de la novela de la novela de Kate Atkinson, en la que una mujer de mediados del siglo siglo XX experimenta un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Una acción que comienza con la muerte de Ursula Todd en 1910, antes de que pueda respirar por primera vez, ya es que misma noche Ursula volverá a nacer. Un ciclo continuo y deslumbrante que cuenta con la presencia de las actrices Lesley Manville (El hilo invisible), Isla Johnston (Gambito de dama), Thomasin McKenzie (Última noche en el Soho) y Sian Clifford (Fleabag).

Waco: El apocalipsis texano (Netflix)



"Como una zona de guerra" lo describían. Así fue el enfrentamiento entre agentes federales y el grupo religioso armado de los Davidianos de la Rama en 1993, un intercambio de balas que duró 51 días. Netflix estrena este documental dividido en tres partes que muestra imágenes inéditas sobre lo que pasó en Waco, Texas, cuando el líder de un culto religioso David Koresh inició una guerra contra el gobierno federal. El documental se estrena con motivo del 30 aniversario de la tragedia y está dirigido por Tiller Russell.

Ted Lasso 3T (Apple TV+)

La última vez que supimos del AFC Richmond, este equipo ficticio de la Premiere League no se hallaba en el mejor momento. Nate (Nick Mohammed) había dejado de ser la mano derecha de Ted Lasso (Jason Sudeikis), mientras el antaño jugador estrella del Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) se convertía en segundo entrenador. La comedia de Apple TV+ creada por Sudeikis junto a Bill Lawrence, Joe Kelly y Brendan Hunt retoma así la acción donde la había dejado.

Only You: An Animated Shorts Collection (HBO Max)



¿Cuál es una historia que solo tú puedas contar? Esa fue la pregunta a partir de la cual un grupo de artistas decidieron crear una colección de cortometrajes animados. Only You es una recopilación de 8 cortos creados como parte de la inauguración del programa de animación de HBO Max y Warner Bros. Discovery. Desde Coney Island al Noroeste Pacífico, pasando por la fantasía y los vampiros, estas pequeñas historias aportan diferentes estilos animados y le abren las puertas a las nuevas generaciones de artistas.

