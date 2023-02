10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

En unos días convulsos para las plataformas tras el cambio de normativa en las cuentas compartidas en Netflix, el giro de la estrategia que iba a fusionar HBO Max y Discovery Max, y el descenso de suscriptores en Disney+, las compañías continúan aumentando sus catálogos. De la cuarta temporada de la serie You, al desenlace de The Flash, pasando por las segundas temporadas de las españolas Operación Marea Negra y Cardo, así son las series recomendadas en el streaming para este fin de semana.

You 4T (Netflix)

El gigante del streaming estrena la primera parte de la cuarta entrega de la ficción, en la que nos reencontraremos con Joe (Penn Badgley), que ahora se hace llamar profesor Jonathan Moore, en Londres. Una nueva temporada que se contagia del tono del género 'whodunit' y ahonda en el pasado del protagonista con Marienne (Tati Gabrielle), que le empuja a acallar sus instintos más psicópatas pero, en su deseo de redimirse, se encuentra con un acosador que intenta captar su atención a través de mensajes telefónicos.

Confía en mí (HBO Max)

Serie británica creada por Mark O'Sullivan, que sigue la historia de Jonny Murphy (Eden H. Davies), un joven de 16 años que sufre depresión y ansiedad no diagnosticadas, intentando ocultar la realidad ante sus familiares y amigos. Sin embargo, una serie de sucesos dinamitarán que la situación empeore. Spike Fearn (Aftersun), Carla Woodcock (A rienda suelta), Lauryn Ajufo (Hierve), Clare Calbraith (Downton Abbey) y Aidan McArdle (Sense8) también forman parte del reparto.

The Flash 9T (HBO Max)

Después de nueve temporadas, Grant Gustin dejará de enfundarse el traje de superhéroe como The Flash. La serie, que comenzó sus emisiones en 2014, retoma la historia una semana después de la batalla entre Barry Allen y Reverse Flash. Ahora, un grupo letal de Rogues desciende sobre Central City, enfrentando al equipo a la mayor amenaza jamás contada. Junto a Gustin también regresan en el final de la serie Candice Patton (como Iris West-Allen), Danielle Panabaker (Caitlin Snow), Danielle Nicolet (Cecile Horton), Kayla Compton (Allegra Garcia) y Brandon McKnight (Chester P. Runk), entre otros.

Operación Marea Negra 2T (Prime Video)

Basada en la historia real de la operación policial que persiguió el primer narcosubmarino en Europa en noviembre de 2019, Operación Marea Negra sigue la travesía por el océano Atlántico de tres hombres que, subidos a un semisumergible cargado con toneladas de cocaína, luchan por seguir adelante a pesar del acoso policial. La segunda entrega de la serie creada por Patxi Amezcua y Natxo López llega a Prime Video para seguir contando la historia del joven campeón de España de boxeo amateur Nando (Jorge López), quien se vio obligado a buscar otra manera de ganarse la vida.

Cardo 2T (Atresplayer)

En esta segunda tanda de episodios, María (Ana Rujas) abandona la prisión después de los eventos de la primera temporada, regresando a las calles de Madrid para intentar recuperar su vida. Una lucha constante con su parte más autodestructiva y oscura. Claudia Costafreda y Ana Rujas, las creadoras de Cardo, retornan así con nuevas desventuras con las que contarán de nuevo con Diego Ibáñez, Ana Telenti o Clara Sans, entre otros.

Dear Edward- Un lugar en el cielo (Apple Tv+)



Después de un accidente aéreo trágico, el joven Edward Adler, de 12 años, es el único superviviente a la catástrofe. Un suceso que hará que los afectados por la catástrofe establezcan conexiones sorprendentes e inesperadas. El pequeño Colin O'Brien (El teléfono del señor Harrigan, Wonka) protagoniza la adaptación de la novela homónima de Ann Napolitano junto a Connie Britton (The White Lotus) y Taylor Schilling (Orange is the new black).

El padrino de Harlem 3T (HBO Max)

El oscarizado Forest Whitaker se introduce de nuevo en la piel de Ellsworth 'Bumpy' Johnson en la tercera temporada de El padrino de Harlem. Así, la serie prosigue indagando en la figura histórica real del gángster aliado de Malcolm X, quien en los nuevos episodios continuará luchando por el control de la ciudad, de otros aspirantes como la mafia cubana. Una comunidad que hará que su familia y seres queridos estén también en el punto de mira de los asesinos latinos y sus rivales italianos.

Doctor en Alaska (Filmin)

Tras muchos años fuera del radar, Doctor en Alaska vuelve a estar disponible en España gracias a Filmin, algo que (esperamos) la ayudará a recuperar la fama de la que gozó en los 90. Ganadora de siete premios Emmy y dos Globos de Oro, la serie recoge la historia del maniático médico judío de Nueva York, Joel Fleischman (Rob Morrow), quien había obtenido la carrera de médico gracias a un préstamo del estado de Alaska, y un buen día se ve obligado a devolver el favor ejerciendo su profesión, durante al menos cuatro años, en un pueblo perdido de aquellos lares llamado Cicely.

La maldición del Windsor (HBO Max)

Docuserie que aborda el incendio ocurrido en 2005 en la torre Windsor, uno de los rascacielos más icónicos del skyline de Madrid. Las llamas arrasaron con todo a su paso dejando la incógnita en el aire de si fue tan solo un accidente o realmente fue provocado. Casi dos décadas después, continúa siendo un misterio. Esta producción cuenta con el testimonio de bomberos que participaron en las tareas de extinción, periodistas que cubrieron la noticia, políticos madrileños, empresarios y los arquitectos que diseñaron la torre.

Mi papá el cazarrecompensas intergaláctico (Netflix)

Creada y dirigida por Everett Downing Jr. y Patrick Harpin, la nueva serie de animación de Netflix narra las aventuras de una familia que conseguirá conectar y construir lazos entre alienígenas y pistolas láser. Aunque el espacio no sea un lugar para niños, después de que dos hermanos se cuelen en el coche de su padre y viajen al espacio exterior por accidente, no les quedará otro remedio que quedarse con él y acompañarle en sus misiones de cazador de recompensas intergaláctico.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.