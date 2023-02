Se ha cometido un crimen. Las plataformas de streaming tendrán que investigar esta semana quién ha sido el culpable con las últimas ficciones y docuseries que aterrizan en sus catálogos. Unas producciones que estarán acompañadas de grandes dosis de thriller, pero entre las que también habrá cabida para comedias y animación. No te pierdas las 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

La chica de nieve (Netflix)

Jesús Mesas y Javier Andrés Roig son los creadores de la nueva miniserie española de Netflix, que adapta el éxito literario homónimo de Javier Castillo. Protagonizada por Milena Smit, la doble nominada a los Premios Goya, y el incombustible Jose Coronado, La chica de nieve comienza con la desaparición de una niña en mitad de una cabalgata de los Reyes Magos. Una periodista en prácticas comienza la investigación junto a un veterano colega, de forma paralela a la de la inspectora Millán (Aixa Villagrán). Una búsqueda que hará que todos se enfrenten a sus peores monstruos.

Carmen Curlers (Filmin)

Ambientada en los años 60, la serie danesa Carmen Curlers narra el origen del invento que revolucionó la vida de las mujeres de una pequeña localidad: el rizador eléctrico. El actor Morten Hee Andersen (Algo en que creer) interpreta al fundador de una compañía que ayudó a moldear los rizos de las féminas, algo que antes suponía un proceso demasiado caro y que provocó que todo el mundo posara sus ojos en este artilugio. Acompañan al actor protagonista en el elenco Maria Rossing (Una sombra en mi ojo), Lars Ranthe (Otra ronda) y Fanny Bornedal (Equinox), entre otros.

Sospechoso (Movistar+)

El actor Aidan Turner, conocido por sus anteriores trabajos en la trilogía de El hobbit, en películas como Cazadores de sombras: Ciudad de hueso y series como Poldark, protagoniza la adaptación de la novela homónima de Michael Robotham, que daría inicio a una saga literaria. Sospechoso narra la historia del doctor Joe O'Loughlin, cuya aparente vida perfecta se ve trastocada por la investigación de una muerte, para la que se ofrece como experto psicólogo clínico. Sin embargo, el curso de la investigación hará que todas las sospechas caigan sobre él mismo.

Freeridge (Netflix)

El gigante rojo del streaming estrena nueva comedia de aventuras. En ella, cuatro amigos adolescentes deberán liberarse de una maldición que una extraña caja desata, llamando a la mala suerte en su vida. Keyla Monterroso Mejia (Colegio Abbott), Ciara Riley Wilson (Cheerleaders), Tenzing Norgay Trainor (¡Qué susto, tía!) y Bryana Salaz (Club Kaylie) protagonizan la ficción.

The Great North 3T (Disney+)

Para los amantes de la animación, la sitcom creada por Minty Lewis, Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux continúa sus andanzas en Alaska. Las nuevas desventuras de la familia Tobin, compuesta por el padre soltero Beel y sus hijos Judy, Wolf, Ham y Moon, han aterrizado en la plataforma de la Casa de Mickey Mouse, prometiendo nuevas dosis de diversión a los espectadores.

Arny. Historia de una infamia (HBO Max)

Docuserie que rememora la angustiosa vivencia de celebridades como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval o Javier Gurruchaga, entre otros 31 procesados inocentes, quienes fueron imputados a partir del falso testimonio de un grupo de chicos toxicómanos, que les culpaban de haber pedido los servicios de una serie de jóvenes menores que se prostituían en el bar Arny, en Sevilla. Una historia falsa que supuso un revuelo en la época y ahora conocemos de primera mano por aquellos que fueron señalados injustamente.

Harlem 2T (Prime Video)

Tras arruinar su carrera y su vida amorosa, Camille (Meagan Good) tendrá que buscar la forma de reconstruir su vida en la segunda temporada. Un camino que recorrerá junto a Tye (Jerrie Johnson), Quinn (Grace Byers) y Angie’s (Shoniqua Shandai). La comedia creada por Tracy Oliver, quien fuera showrunner de The First Wives Club, seguirá abordando las anécdotas diarias del cuarteto de amigas.

Dear Edward- Un lugar en el cielo (Apple Tv+)

Después de un accidente aéreo trágico, el joven Edward Adler, de 12 años, es el único superviviente a la catástrofe. Un suceso que hará que los afectados establezcan conexiones sorprendentes e inesperadas. El pequeño Colin O'Brien (El teléfono del señor Harrigan, Wonka) protagoniza esta nueva serie junto a Connie Britton (The White Lotus) y Taylor Schilling (Orange is the new black).

Una historia de crímenes (Prime Video)

En pleno boom de los true crime y las series basadas en hechos reales, Prime Video ha decidido explotar en una nueva docuserie algunos de los capítulos de la historia negra de España. La nueva producción de la plataforma ha contado con la presencia de expertos como los periodistas Manuel Marlasca y Patricia Abet, y el forense Miguel Lorente, quienes analizan en cada capítulo un crimen para esclarecer las verdaderas razones que se esconden detrás.

L'Opera 2T (Disney+)

La serie francesa nos traslada de nuevo al Palais Garnier, donde se cuentra el Ballet de la Ópera de París. Un emplazamiento en el que veremos de nuevo a la prometedora bailarina Flora (Suzy Bemba) frente al duro universo de la danza, reencontrándose con la figura más importante de la agrupación, la bailarina Zóe (Ariane Labed, Assassin's Creed) y el nuevo director Sébastien (Raphaël Personnaz, Anna Karenina).

