De la fantasía al thriller, pasando por la comedia y la ciencia ficción, el streaming contará estos días con todo tipo de géneros para enganchar a los espectadores. Prepara la mantita y las palomitas para soportar el frío invernal, junto a algunas de las producciones del momento. A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas:

La chica de nieve (Netflix)

Jesús Mesas y Javier Andrés Roig son los creadores de la nueva miniserie española de Netflix, que adapta el éxito literario homónimo de Javier Castillo. Protagonizada por Milena Smit, la doble nominada a los Premios Goya, y el incombustible José Coronado, La chica de nieve comienza con la desaparición de una niña en mitad de una cabalgata de los Reyes Magos. Una periodista en prácticas comienza la investigación junto a un veterano colega, de forma paralela a la de la inspectora Millán (Aixa Villagrán). Una búsqueda que hará que todos se enfrenten a sus peores monstruos.

Terapia sin filtro (Apple TV+)

De los creadores de Ted Lasso llega la nueva comedia protagonizada por Harrison Ford y Jason Segel, quien también actúa como coguionista. La ficción cuenta la historia de un terapeuta en duelo (Segel), que empieza a romper las reglas y decirles a sus pacientes lo que piensa, dejando toda ética atrás. Terapia sin filtro también cuenta en su reparto con Christa Miller, Jessica Williams o Michael Urie, entre otros.

The Lazarus Project (AMC+)

El ganador del BAFTA a la mejor miniserie en 2015 por Our World War, Joe Barton, está detrás del guion de una de las series británicas del momento. The Lazarus Project entremezcla el suspense, la acción y la fantasía para abordar la historia de George, un hombre corriente que descubre que ha retrocedido en el tiempo, revirtiendo los acontecimientos de los últimos seis meses. Una organización secreta contactará con él para utilizar sus dotes en beneficio de la sociedad, pero un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. El actor Paapa Essiedu, conocido por sus trabajos en Gangs of London y Podría destruirte, se sitúa en la piel del protagonista.

Agencia Lockwood (Netflix)

Basada en la novela de Jonathan Stroud, se trata de una nueva serie de fantasía para Netflix, creada por el director de El niño que pudo ser rey, Joe Cornish. Ambientado en un Londres en el que los cazadores de fantasmas adolescentes combaten contra los espíritus más peligrosos, entre las agencias encargadas de ello encontramos la pequeña pequeña Lockwood & Co. Allí, dos adolescentes y una niña con poderes psíquicos trabajan, sin supervisión de adultos, en un misterio que podría cambiar el curso de la historia.

Memorias de una escritora (Filmin)

Después de que la danesa Jeanette Nordahl regalara al público en 2020 la serie de televisión Cuando el polvo se asienta, la creadora estrena nuevo proyecto, Memorias de una escritora. Un biopic de la escritora Karen Blixen, autora de obras como Memorias de África, en la que Connie Nielsen (Gladiator, Wonder Woman) interpreta a la autora en su regreso a Dinamarca tras muchos años en África Oriental. Un momento complejo en el que se ha divorciado, está enferma y no tiene dinero, pero que asentará las bases del éxito que llegará un tiempo después.

Mila en el multiverso (Disney+)

En plena explosión de los multiversos cinematográficos, la nueva serie brasileña Mila en el multiverso cuenta el regalo tan especial que la joven Mila recibe en su 16 cumpleaños: la posibilidad de viajar a diferentes universos paralelos para buscar a su madre desaparecida. Un caso relacionado con la persecución de un misterioso grupo y para el que la joven necesitará la ayuda de sus mejores amigos. Laura Luz (Vencer la ausencia) encabeza el reparto de la ficción.

The Last of Us (HBO Max)

Adaptación de la franquicia de videojuegos de Naughty Dog, que nos traslada a un mundo postapocalíptico. Ambientada 20 años después de que todo se fuera el garete debido a una infección, el célebre Joel Miller (Pedro Pascal) tendrá que salvar a la pequeña Ellie (Bella Ramsey) de la zona de cuarentena, un lugar donde su vida corre peligro. Un viaje juntos que revelará la importancia que podría tener la joven para la humanidad. La serie creada por Craig Mazin (Chernobyl) también cuenta con actores de la talla de Gabriel Luna, Anna Torv, Melanie Lynskey, John Hannah y Nick Offerman.

Tráiler de 'The Last of Us' Tráiler de 'The Last of Us'

Extraordinary (Disney+)

En la apuesta de Disney+ por la fantasía, la comedia Extraordinary aterriza a la par que Mila en el multiverso, que aborda la historia de una joven en un mundo en el que todos reciben sus superpoderes a los 18 años. Sin embargo, ella a los 25 aún no lo ha hecho y siente que se queda atrás, mientras sus compañeros de piso intentan que no caiga en el abismo. Jen (Máiréad Tyers, Belfast) se propondrá descubrir por todos los medios su poder.

A

Makanai: La cocinera de las maiko (Netflix)

El ganador de la Palma de Oro de Cannes Hirokazu Koreeda (Un asunto de familia) estrena serie en Netflix, basada en el manga homónimo creado por Aiko Koyama. Makanai: La cocinera de las Maiko narra la historia de dos amigas inseparables que se mudan a Kioto para hacer realidad su sueño de convertirse en maiko, una aprendiz de geisha. Sin embargo, sus vidas tomarán caminos muy diferentes. Mayu Matsuoka (A Silent Voice), Nana Mori (El tiempo contigo) y Ai Hashimoto (Parásito. Parte 1) protagonizan la nueva ficción.

La plataforma (Prime Video)

Una serie recomendada hasta por el mismo Stephen King. Ambientada en la plataforma petrolífera Kinloch Bravo, frente a la costa escocesa en el Marte del Norte, la serie cuenta el retorno de una tripulación a tierra. Un momento en el que una niebla misteriosa y densa se abre paso, provocando que se encuentren aislados de toda la comunicación con el mundo exterior. Una ficción protagonizada por Iain Glen (Juego de tronos), Emily Hampshire (Schitt's Creek) o Mark Addy (A pesar de todo), entre otros.

