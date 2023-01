En unos días en los que el final de Sky Rojo, la segunda temporada de Vikingos: Valhalla o series de estreno como Bienvenidos a Chippendales colonizan los contenidos más vistos en el streaming, las plataformas continúan estrenando algunas de las ficciones que prometen arrastrar a un fandom numeroso: de la adaptación de la franquicia de videojuegos The Last of Us a la relación controvertida de Ángel Cristo y Bárbara Rey, en una nueva producción de Atresplayer.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas:

Cristo y Rey (Atresplayer)

La nueva serie de Daniel Écija (Vis a vis) nos traslada al Madrid de 1979, cuando el domador Ángel Cristo y la actriz del destape Bárbara Rey se conocieron. Un momento en el que la artista mantenía una relación secreta con el rey Juan Carlos, después de algunos escarceos con figuras de la talla del torero Paquirri. El punto álgido de su carrera, en el que se codeaba con amigos como Chelo García-Cortés, Manolo Escobar o Rocío Dúrcal. Los actores Jaime Lorente y Belén Cuesta interpretan a la pareja protagonista, después de haber trabajado juntos en La casa de papel.

The Last of Us (HBO Max)

Adaptación de la franquicia de videojuegos de Naughty Dog, que nos traslada a un mundo postapocalíptico. Ambientada 20 años después de que todo se fuera el garete debido a una infección, el célebre Joel Miller (Pedro Pascal) tendrá que salvar a la pequeña Ellie (Bella Ramsey) de la zona de cuarentena, un lugar donde su vida corre peligro. Un viaje juntos que revelará la importancia que podría tener la joven para la humanidad. La serie creada por Craig Mazin (Chernobyl) también cuenta con actores de la talla de Gabriel Luna, Anna Torv, Melanie Lynskey, John Hannah y Nick Offerman.

El joven Sheldon 6T (Movistar+)

El spin-off de The Big Bang Theory llega a su sexta temporada, en la que un adolescente Sheldon enfrenta ya la vida universitaria, mientras su padre busca nuevas metas tras dejar de ser entrenador del instituto, su madre ha sido expulsada de la iglesia y su desastroso hermano está a punto de afrontar la paternidad. Iain Armitage repite en el papel del protagonista, que en la serie original era interpretado por Jim Parsons, quien aún continúa narrando esta precuela.

Aquellos maravillosos 90 (Netflix)

Secuela de la sitcom Aquellos maravillosos 70, donde Red (Kurtwood Smith) y Kitty Forman (Debra Jo Rupp) acogerán con los brazos abiertos a su nieta Leia (Callie Haverda) en Wisconsin durante el verano, quien se relacionará con una nueva generación de adolescentes. La joven resulta ser la hija de Donna (Laura Prepon) y Eric (Topher Grace), quienes reaparecerán en la serie junto a Jackie (Mila Kunis), Fez (Wilmer Valderrama) y Michael (Ashton Kutcher), con la sonada ausencia en el reparto de quien fuera Steven (Danny Masterson).

Truth Be Told 3T (Apple TV+)

La periodista radiofónica Poppy Parnell (Octavia Spencer) tendrá que enfrentar una nueva investigación, después de que una serie de jóvenes negras desaparezcan. La serie estrenada en 2019 llega así a su tercera temporada en Apple, después de que rostros como Aaron Paul, Kate Hudson o Hunter Doohan hayan desfilado por ella, como parte de la lucha de la reportera contra el racismo y las injusticias sociales.

Sexify 2T (Netflix)

Todavía se habla poco del orgasmo femenino, pero un grupo de estudiantes cambiará la situación para siempre con la creación de una aplicación dedicada al conocimiento de las relaciones íntimas femeninas. Con esta premisa arrancaba Sexify, la serie polaca original de Netflix en la que una joven sin experiencia sexual se alía con sus amigas sexualmente activas para explorar todas las facetas del mundo del sexo. Tras el anuncio de su lanzamiento, en esta segunda entrega, Monika (Sandra Drzymalska), Natalia (Aleksandra Skraba) y Paulina (Maria Sobocińska) se enfrentarán a otro gran problema: la deuda económica generada con la creación de su aplicación.

Hunters 2T (Prime Video)



Al Pacino regresa en la segunda y última temporada de Hunters, la serie de cazanazis en territorio estadounidense. En los nuevos capítulos de la serie que ha contado con el director Jordan Peele (Nope) como productor ejecutivo, la actriz Jennifer Jason Leigh se incorpora al reparto en el papel de Chava, una experimentada cazadora de nazis que encaja muy bien en el equipo, donde volveremos a encontrar a Logan Lerman y Jerrika Hinton.

Despertar (Netflix)

En pleno apogeo de los contenidos surcoreanos en Netflix, la plataforma recupera Despertar (Najgwa Bam), emitida entre 2020 y 2021. Una ficción que cuenta con 16 episodios, en los que una serie de asesinatos en una ciudad harán que las investigaciones encuentren un nexo en común con unos sucesos ocurridos 26 años atrás. Despertar cuenta entre sus actores principales con Seol-Hyun Kim (Memorias de un asesino) y Chung-Ah Lee (El bueno, el malo y el raro).

Atlanta 4T (Disney+)

La temporada final de Atlanta traerá el desenlace para las desventuras de Earn (Donald Glover) y su pandilla: el rapero Paper Boi (Brian Tyree Henry), su colega Darius (Lakeith Stanfield) y su novia Van (Zazie Beetz). Unos episodios que responderán a interrogantes como qué ha sido de la relación entre Earn y Van, la razón por la que Earn fue expulsado de Princeton... Además, la cuarta temporada supone el punto álgido de la libertad creativa de la ficción, entremezclando capítulos episódicos con aquellos de continuidad narrativa.

Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro (Netflix)

Nuevo anime de Netflix basado en los mangas de terror creados por el japonés Junji Ito, el hombre detrás de obras relevantes como Tomie, Uzumaki, Gyo y Black Paradox. Una antología dirigida por el cineasta Shinobu Tagashira, quien ya trabajara en el pasado en las series Romeo x Juliet y Diabolik Lovers.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.