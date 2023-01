Las despedidas siempre son dolorosas. El mes de enero supone el adiós definitivo a Hunters, Atlanta, Sky Rojo y Servant, entre muchas otras ficciones que finalizan para siempre en este 2023. Unas semanas de estrenos de grandes producciones, pero también de la llegada de esperadísimos proyectos, con revisiones de personajes muy aclamados. De esta forma, series como Velma, Entrevista con el vampiro, de Anne Rice y Makanai: La cocinera de las Maiko se transforman también en las bazas del streaming actual.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas:

Velma (HBO Max)

No podía ser otra que Mindy Kaling (The Office, Yo nunca, La vida sexual de las universitarias) la responsable de la "nueva" o, como ella misma afirma, más "tridimensional" personalidad del personaje de Velma Dinkley. Y no, Scooby Doo no aparecerá en esta reinterpretación de aquel cerebrito obsesionado con los misterios, pero sí lo hará una Velma empeñada en que los clásicos nunca deberían cambiar. Gracias a Dios, Kaling no opina lo mismo.

Entrevista con el vampiro, de Anne Rice (AMC+)

La adaptación cinematográfica de Entrevista con el vampiro (Neil Jordan, 1994) provocó un repunte en la popularidad de la novela original de Anne Rice, que la autora estadounidense publicó en 1976. Ahora, el clásico vampírico cuenta con un nuevo proyecto con la nueva serie producida por AMC Studios. En esta ocasión, Jacob Anderson (Juego de tronos) se introduce en la piel del célebre Louis de Pointe du Lac, mientras que Sam Reid (The Newsreader) será Lestat de Lioncourt. Dos intérpretes que recogen el testigo de Brad Pitt y Tom Cruise, en una historia repleta de sangre, sensualidad y homoerotismo.

Vikingos: Valhalla 2T (Netflix)

La primera temporada nos dejó con pérdidas difíciles de superar y las consecuencias de dos grandes batallas. Apenas un año más tarde, la nueva entrega nos recibe con la separación de Harald Sigurdsson (Leo Suter) y Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), quienes emprenden caminos diferentes en una odisea hacia un nuevo legado. Por un lado, la búsqueda de una guerrera de una mejor vida, por otro, la lucha por recuperar aquello que nos pertenece por derecho. La segunda temporada de Vikingos: Valhalla llega esta semana a Netflix y nos recuerda que la suerte siempre favorece a los audaces.

Makanai: La cocinera de las Maiko (Netflix)

El ganador de la Palma de Oro Hirokazu Koreeda (Un asunto de familia) estrena serie en Netflix, basada en el manga homónimo creado por Aiko Koyama. Makanai: La cocinera de las Maiko narra la historia de dos amigas inseparables que se mudan a Kioto para hacer realidad su sueño de convertirse en maiko, una aprendiz de geisha. Sin embargo, sus vidas tomarán caminos muy diferentes. Mayu Matsuoka (A Silent Voice), Nana Mori (El tiempo contigo) y Ai Hashimoto (Parásito. Parte 1) protagonizan la nueva ficción.

Hunters 2T (Prime Video)

Al Pacino regresa en la segunda y última temporada de Hunters, la serie de cazanazis en territorio estadounidense. En los nuevos capítulos, Jennifer Jason Leigh se incorpora al reparto en el papel de Chava, una experimentada cazadora de nazis que encaja muy bien en el equipo, donde volveremos a encontrar a Logan Lerman y Jerrika Hinton

Atlanta 4T (Disney+)

Atlanta: The Final Season traerá el desenlace para las desventuras de Earn y su pandilla: el rapero Paper Boi (Brian Tyree Henry), su colega Darius (Lakeith Stanfield) y su novia Van (Zazie Beetz). Estos cuatro eran los protagonistas del avance que confirmaba que Atlanta se aproximaba a su final: un avance totalmente al estilo de la serie, descartando utilizar metraje de los próximos episodios para en su lugar construir una pieza audiovisual con entidad propia.

Sky Rojo 3T (Netflix)

Lali Espósito, Verónica Sánchez y Yani Prado vuelven por tercera vez a Netflix con la nueva y última entrega de Sky Rojo. Ambientados seis meses después de los acontecimientos de la segunda temporada, los ocho últimos capítulos de la serie mostrarán a unas Coral, Wendy y Gina en una falsa sensación de paz antes del horror de la última batalla. "El pasado siempre vuelve" y, por ello, con tal de acabar con la pesadilla que las persigue y conseguir por fin la libertad, las tres amigas deberán acabar definitivamente con Romeo (Asier Etxeandia).

Servant 4T (Apple TV+)

Uno de los finales más esperados del año es el de una de las series más peculiares del panorama. La endiablada intriga producida por M. Night Shyamalan alcanzará su conclusión en la cuarta temporada. Nell Tiger Free (Juego de tronos),Lauren Ambrose (A dos metros bajo tierra), Toby Kebbell (El amanecer del planeta de los simios) y Rupert Grint (Harry Potter) recuperan sus personajes, en una temporada en la que la batalla de Leanne con la Iglesia de los Santos Menores encuentra su punto álgido, mientras los Turner luchan a las diversas amenazas que se ciernen a su alrededor.

Your Honor 2T (Movistar+)

Tras el final de Breaking Bad, Bryan Cranston se metió de nuevo al público en el bolsillo como Michael Desiato en Your Honor. La serie creada por Peter Moffat estrena sus episodios finales, que concluirán las tramas de la adaptación estadounidense de la serie israelí Kvodo. El juez de Nueva Orleans tendrá una última oportunidad para redimirse, después de que su hijo adolescente atropelle en un accidente a uno de los peores criminales de la ciudad. Una serie a la que regresarán de nuevo también Margo Martindale (The Americans), Amy Landecker (Transparent) y Rosie Perez (The Flight Attendant).

Litvinenko (Movistar+)

David Tennant (Doctor Who) interpreta a uno de los personajes más complejos y destacables de su filmografía, Alexander Litvinenko, el oficial fugitivo del servicio secreto ruso. Una serie inspirada en la historia real de esta figura controvertida, que se centra en la investigación de los oficiales de Scotland Yard que trabajaron en la búsqueda del verdadero responsable de la muerte de Litvinenko.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.