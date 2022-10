Aunque el añadido 'basado en hechos reales' está más que manido y se ha difuminado con el paso del tiempo, lo cierto es que continúa siendo un gran aliciente para el empuje de los nuevos contenidos en las plataformas. En unos días en los que Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer continúa siendo uno de los contenidos más vistos en streaming, las plataformas también cuentan estos días con Vigilante, Candy y Notre-Dame, que reiteran el amor por las ficciones que cuentan hechos acaecidos en la realidad.

Una semana protagonizada por este tipo de series, donde no falta tampoco el terror, la fantasía o la ciencia ficción. A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas:

Notre-Dame (Netflix)

El 15 de abril de 2019, el mundo entero se paralizó ante el incendio de la catedral de Notre-Dame, una de las construcciones más conocidas en todo el mundo. Los graves desperfectos pusieron con el alma en vilo a los parisinos, especialmente a aquellos que se encargaron de sofocar las llamas. Ahora, la miniserie de ficción creada por Hervé Hadmar cuenta la perspectiva de los valientes bomberos.

American Horros Stories 2T (Disney+)

La serie antológica de Ryan Murphy y Brad Falchuk regresa con ocho nuevos episodios, en los que han participado intérpretes de la talla de Bella Thorne, Dominique Jackson, Judith Light, Alicia Silverstone, Cody Fern o Jeff Doucette, entre muchos otros. La serie de terror aterrizaba en EE UU en verano, aunque en España se ha hecho de rogar.

The Peripheral (Amazon Prime Video)

Thriller futurista, ambientado en el año 2032. Flynne Fisher (Chloe Grace Moretz) vive atrapada en un pequeño pueblo de los Apalaches, donde su única diversión es jugar a los videojuegos. Sus dotes como gamer son tales que una empresa decide enviarle la prueba de un nuevo sistema de videojuegos, que esconde una gran amenaza. Completan el elenco Gary Carr, Jack Reynor, Eli Goree, Charlotte Riley y JJ Feild.

Sagrada Familia (Netflix)

Nueva miniserie de Manolo Caro, el artista mexicano conocido por estar detrás de La casa de los flores y Alguien tiene que morir, que ahora se centra en la maternidad de un grupo de amigas. La mudanza de una nueva familia a Fuente del Berro rompe la estabilidad de la vida de Gloria (Najwa Nimri), donde vive junto a su bebé y una au-pair. Una mujer que esconde un oscuro secreto, cuya revelación lo cambiará todo. Sagrada familia supone el reencuentro de Nimri con Alba Flores, con la que había trabajado anteriormente en Vis a Vis.

Shantaram (Apple TV+)

Creada por Steve Lightfoot (The Punisher), esta serie cuenta la vida de Lin Ford (Charlie Hunnam), un adicto a la heroína encarcelado por un robo. El delincuente acaba escapando de prisión y huyendo a los bajos fondos de la caótica Bombay, en plenos años 80. Su relación con el crimen hará que finalmente se traslade a Afganistán, donde su relación con la mafia rusa y su enamoramiento de una misteriosa mujer marcaran su destino.

La guerra de los mundos 3T (Disney+)

La revisión del clásico de H.G. Wells regresa con una tercera temporada a Disney+, demostrando que aún continúa enganchado a los suscriptores de la plataforma. Ahora, la serie creada por Howard Overman (Misfits, Future Man) nos traslada de nuevo a Francia y Reino Unido, donde la guerra entre supervivientes y extraterrestres llega a su punto álgido. Una ficción que cuenta de nuevo con la aparición del actor Gabriel Byrne (Sospechosos habituales, Hereditary).

Hotel Europa (Filmin)

Miniserie alemana que aborda el retrato de una de las familias hoteleras más relevantes en Europa, los Dreesen. Su icónico hotel abrió las puertas a personajes históricos como Adolf Hitler, Guillermo II de Alemania, Dwight D. Eisenhower, Marlene Dietrich o Charles Chaplin. Un edificio que sirve de pretexto para narrar la historia de Alemania en el siglo XX, para lo que utiliza la visión de Emil Dreesen, el heredero de la compañía y un joven revolucionario, que tendrá que enfrentarse a su padre y al mundo que le rodea.

Vigilante (Netflix)

Tan solo unas semanas después del exitoso estreno de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, Ian Brennan y Ryan Murphy estrenan su nueva serie para Netflix, Vigilante. Una historia en la que reiteran su pasión por los sucesos truculentos de la vida real, que suscitan un enorme interés entre el público. Ahora, la vida de la familia Broaddus y su acosador encuentra un sitio en la plataforma.

Avenue 5 2T (HBO Max)

Hugh Laurie repite como el capitán espacial del Avenue 5, Ryan Clark. Los nuevos episodios siguen de nuevo a la tripulación de la nave, quienes continúan haciendo de las suyas y entre los que encontramos a la ingeniera Billie (Lenora Crichlow), el relaciones públicas Matt (Zach Woods) y la mano derecha del mandamás Iris (Suzy Nakamura). Una divertida comedia espacial que firma Armando Iannucci (Veep, The Thick of It).

Candy: Asesinato en Texas (Disney+)

Del creador de Nuevo sabor a cereza y The Act, Nick Antosca, y de Robin Veith, Candy: Asesinato en Texas narra la historia real de la asesina Candy Montgomery. La norteamericana era una ama de casa que en 1980 fue acusada del asesinato de Betty Gore, la esposa de su amante. Jessica Biel sorprende introduciéndose en el papel de esta homicida.

