10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

La galaxia muy, muy lejana amplía su universo con el estreno de Andor, que continúa la estela de ficciones como The Mandalorian y Obi-Wan Kenobi. Una serie que llega en una semana en la que Atresplayer estrena la adaptación del bestseller La novia gitana, Netflix apuesta por un nueva repaso a la vida del caníbal Jeffrey Dahmer y AMC prosigue con las nuevas series de la franquicia The Walking Dead.

Andor (Disney+)

Diego Luna recupera al personaje de Cassian Andor en el spin-off precuela del filme Rogue One: Una historia de Star Wars. Esta nueva producción, creada por Tony Gilroy, nos traslada a los años en los que el soldado y piloto se formó en la Rebelión. 12 episodios que prometen estar repletos de aventuras y muchos viajes interestelares. Andor también cuenta con la presencia de los actores Alan Tudyk, Adria Arjona, Genevieve O'Reilly y Stellan Skarsgård.

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

A través de 10 episodios, la nueva ficción de Netflix aborda la vida del asesino en serie, quien fue responsable de la muerte de 17 adultos y niños varones entre 1978 y 1991. Sus actos cruentos harían que fuera apodado como 'el caníbal de Milwaukee', 'el monstro de Milwaukee' o 'el carnicero de Milwaukee'. Unos títulos que se repitieron durante meses en las cabeceras de los periódicos norteamericanos. Evan Peters (American Horror Story) se introduce en la piel del delincuente, que ya había sido reflejado en los filmes Dahmer, el carnicero de Milwaukee (2002) y Mi amigo Dahmer (2017).

Haikyu!! Los ases del vóley 3T (Prime Video)

Haikyu!! sigue la historia de Shouyou Hinata, uno de los miembros del equipo de voleibol de la Preparatoria Karasuno. La tercera temporada aborda un torneo entre escuelas de secundaria, donde tendrán que enfrentarse a los miembros del Shiratorizawa, en el que juega el imponente Wakatoshi. Considerada como una de las mejores serie anime de la historia, la ficción comenzaba su emisión en 2014 y sufría un parón tras el lanzamiento de la cuarta, debido a la pandemia de covid. El creador, Haruichi Furudate, anunciaba recientemente el desenlace a través de dos películas.

Las de la última fila (Netflix)

Cinco mujeres treintañeras y amigas desde el colegio disfrutan de una escapada juntas. Un viaje especial después de que a una de ellas le acaben de diagnosticar un cáncer, que se convertirá en uno de los más increíbles de su vida. Itsaso Arana, Mónica Miranda, Maria Rodríguez Soto, Mariona Terés y Godeliv Van den Brandt protagonizan la nueva serie española de Netflix, dirigida por el cineasta Daniel Sánchez Arévalo (Diecisiete, AzulOscuroCasiNegro).

Tales of the Talking Dead (AMC+)

Después del estreno de Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond, el universo de The Walking Dead continúa ampliándose con el lanzamiento de Tales of the Talking Dead. La nueva ficción creada por Scott M. Gimple y Channing Powell supone una antología compuesta de seis episodios, donde conoceremos la historia detrás de algunos viejos conocidos y la presentación de otros tantos nuevos.

La novia gitana (Atresplayer)

Basada en la exitosa franquicia literaria escrita por Carmen Mola (Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero), Atresplayer estrena este thriller de detectives y asesinatos. Una inspectora de homicidios de la Brigada de Análisis de Casos, Elena Blanco, tendrá que enfrentarse a uno de los casos más complicados de su vida: un asesino en serie, con un macabro ritual. Nerea Barros se sitúa en el papel principal de la serie, acompañada de Darío Grandinetti, Ignacio Montes, Mona Martínez o Lucía Martín Abello, entre otros intérpretes.

El cuento de la criada 5T (HBO Max)

En esta quinta tanda de episodios, la guerra abierta entre June Osborne (Elizabeth Moss) y Serena Waterford (Yvonne Strahovski) se recrudece tras los eventos sucedidos con anterioridad, revolucionando la República de Gilead. La adaptación de las novelas de Margaret Atwood cuenta ahora con un interés inusitado, después de que EE UU y sus leyes contra el aborto hayan hecho que la producción se convierta en un manual de malas prácticas que no hay que seguir.

Rescate en una cueva de Tailandia (Netflix)

Después de que el filme Trece vidas (de Prime Video) narrara un suceso real en una cueva de Tailandia, en el que un equipo de fútbol de niños quedó atrapado en 2018, Netflix estrena ahora su propia versión de esta misma historia. Una miniserie de producción tailandesa, que ha sido dirigida por Baz Poonpiriya, Kevin Tancharoen y Jon M. Chu.

Sobrenatural (Disney+)

El showrunner Eric Kripke estrenaba en 2004 la serie Sobrenatural, que pronto conseguía una legión fiel de fans y contaba hasta con 15 temporadas. Una serie que pronto contará también con el spin-off precuela The Winchesters. En la ficción original, los actores Jared Padalecki y Jensen Ackles nos enamoraban en los papeles de Dean y Sam Winchester, dos hermanos que buscaban destruir a los espíritus malignos que atormentaban su vida. Una producción de Warner Bros. Television que llega ahora al completo a Disney+.

La lección (Filmin)

Directa desde Israel llega a Amazon la serie La lección, cuya historia narra la discusión política entre un profesor y una estudiante de 17 años. Un conflicto que se traslada fuera del aula y provoca que la situación pierda el control, cambiando sus vidas por completo. La ficción creada por Deakla Keydar cuenta en los roles protagonistas con Doron Ben-David (Fauda) y Maya Landsman (Once upon a time in Tel Aviv).

