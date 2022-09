10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

Con la llegada del nuevo curso escolar y el aterrizaje progresivo en nuestros puestos de trabajo, las plataformas continúan ofreciendo los mejores contenidos a los espectadores, en unos días en los que La casa del dragón y El señor de los anillos: Los anillos de poder prosiguen rompiendo récords históricos de audiencia en el streaming. A continuación, te recomendamos los 10 mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y otras plataformas:

El cuento de la criada 5T (HBO Max)

Antes de que June Osborne (Elizabeth Moss) se despida de los espectadores con la sexta temporada de El cuento de la criada, confirmada hace un par de semanas, la heroína aún tiene muchos grandes momentos que regalarnos. En esta quinta tanda de episodios, la guerra abierta entre June y Serena Waterford (Yvonne Strahovski) se recrudece tras los eventos sucedidos con anterioridad, revolucionando la República de Gilead.

Además, la adaptación de las novelas de Margaret Atwood ahora contará con un interés inusitado, después de que EE UU y sus leyes contra el aborto hayan hecho que la serie se convierta en un manual de malas prácticas sociales que no hay que seguir.

Cyberpunk: Edgerunners (Netflix)

El anime de Hiroyuki Imaishi y Masahiko Otsuka, basado en el exitoso videojuego de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la animación de este 2022. La historia se centra en la vida de un chico que vive a las afueras de una ciudad futurista, obsesionada con la tecnología y la modificación genética, donde tendrá que buscarse la vida como un edgerunner, un mercenario en busca y captura.

Birdgirl 2T (HBO Max)

HBO también apuesta firme por la animación con el lanzamiento de la segunda temporada de Birdgirl. La serie de la compañía Adult Swim, creadora de Rick y Morty y American Dad, volverá a adentrase en la historia de Judy Ken Sebben, la renombrada directora ejecutiva de una de las compañías más relevantes en todo el mundo. Mientras tanto, el equipo de los pájaros y ella harán alarde de sus mejores habilidades para resolver una serie de conflictos. La búsqueda de un equilibrio entre la vida profesional y la personal continuará muy presente.

Un asunto privado (Amazon Prime Video)

La actriz española Aura Garrido protagoniza Un asunto privado, acompañada del célebre intérprete francés Jean Reno. Una serie creada por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, quienes han estado detrás de series como Now & Then, Jaguar, Alta mar o Las chicas del cable, entre muchas otras producciones con proyección internacional. Esta nueva ficción nos traslada a la Galicia de los años 40, un lugar en el que una dama de clase alta se propone dar caza al asesino en serie que acecha a su ciudad y cuenta para ello con la ayuda de su fiel mayordomo. Así tendrán que superar toda clase de obstáculos, entre ellos el machismo de la sociedad.

Santo (Netflix)

Netflix apuesta de nuevo por el talento patrio. La plataforma estrena la serie de Carlos López, guionista de La embajada o El Príncipe, que nos cuenta la historia de un narcotraficante. Santo es un hombre al que nadie ha visto nunca, pese a ser uno de los hombres más buscados. Dos policías que van tras su pista, Cardona (Bruno Gagliasso) y Millán (Raúl Arévalo), tendrán que aprender a colaborar para resolver el caso, mientras mantienen su vida personal a raya. Esta coproducción entre España y Brasil también cuenta en su reparto con Victória Guerra, Greta Fernández y Thomas Aquino.

Blue Moon (AMC+)

Creada por Luc Dionne (District 31, The Last Chapter), esta serie canadiense aborda el día a día de una organización multimillonaria de operaciones encubiertas, que recibe el nombre de Blue Moon. Un grupo formado de ex militares fuera del alcance de los servicios secretos, donde aterrizará la especialista de explosivos Justine Laurier (Karine Vanasse), después de que su padre la entregue el liderazgo como herencia. Una mujer frágil, pero decidida a capitanear a todos.

🇨🇦 @AMCPlusEs se mete en los bajos fondos de Canadá en 'Blue Moon'.



La serie bucea en las entrañas de una organización de operaciones encubiertas que lleva a cabo tareas para algunos gobiernos bajo la más estricta opacidad.



📺 Estreno: jueves 16, en AMC+. pic.twitter.com/cZ6bMgpI0H — AMC Networks International SE (@AMCNetworks_ES) September 14, 2022

Los pecados de nuestra madre (Netflix)

Docuserie aterradora que cuenta la historia real de la desaparición de los hijos de la estadounidense Lori Vallow, cuya búsqueda reveló una serie de muertes sospechosas. Un caso que estaría ligado a una secta y una visión apocalíptica del mundo, apoyada por su nuevo marido. La producción está dirigida por Skye Borgman, quien anteriormente había realizado La chica de la foto, Acabo de matar a mi padre y Abducted in Plain Sight.

The Serpent Queen (Starzplay)

Basada en el libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France, The Serpent Queen supone un vistazo a una figura histórica controvertida. Un relato que nos traslada al siglo XVI, donde Catalina de Médici fue reina consorte de Francia. Consejera posteriormente de su hijo Enrique III, la monarca fue acusada de algunas de las persecuciones y matanzas más cruentas en la historia del país. La actriz Samantha Morton (Minority Report) interpreta al personaje principal de la serie.

Los valientes (Netflix)

Apuesta arriesgada, procedente de Sudáfrica, que entremezcla la fantasía y el drama. Una diosa se reencarna en un ser humano para vengar la muerte de su hermana, pero tendrá que aprender a utilizar sus superpoderes en su nuevo cuerpo, mientras intenta derrotar a sus enemigos. Una ficción que persigue el éxito de series sudafricanas como Blood & Water y Belleza salvaje.

Destino: La saga Winx 2T (Netflix)

Contra todo pronóstico, la serie basada en las tramas animadas de la ficción original de 2004, Club Winx, arrastraba una enorme audiencia en el estreno de su primera temporada en 2021 y conseguía grandes elogios, por parte del público. Ahora, el nuevo curso escolar comienza en Alfea, mientras las alumnas se enfrentan a la apertura de un nuevo régimen, con magia desconocida y muchos peligros en las sombras.

