10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

En un momento en el que todos los ojos están posados sobre series como La casa del dragón y Sandman, el mes de septiembre nos ofrece otras super producciones que se colarán, sin duda, en las conversaciones de todos los espectadores. De la nueva serie de El señor de los anillos, una de las ficciones más caras de la historia del streaming, al regreso de Jason Momoa como Baba Voss, en la tercera temporada de See.

El señor de los anillos: Los anillos de poder (Prime Video)

Ambientada en la Segunda Edad del Sol, la nueva serie de Amazon nos traslada de nuevo a la Tierra Media, adaptando algunas de las mayores aventuras recogidas en la obra literaria de J. R. R. Tolkien. Ajena a los filmes anteriores, pero coherente con sus tramas, la ficción recogerá eventos como la caída de Númenor, la forja de los anillos de poder, el ascenso de Sauron o las vivencias juveniles de Galadriel (Morfydd Clark)-Una producción que ha costado la friolera de 715 millones de dólares y cuenta en la dirección de sus primeros episodios con el cineasta español Juan Antonia Bayona.

La épica se desata en el segundo tráiler de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', la serie de Amazon Prime Video que se estrenará el próximo 2 de septiembre y que llevará a la pequeña pantalla las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. (Fuente: Amazon Prime Video)

El diablo en Ohio (Netflix)

Nueva miniserie de terror que nos llega directa desde Canadá y que ha sido creada por Daria Polatin, conocida por su papel como guionista de las series Jack Ryan y Heels. La historia nos traslada al mundillo de una psiquiatra de un hospital, que cuenta con un peligroso y misterioso hombre de un culto. La vida de todos cambia por completo cuando la llegada de una niña amenaza la estabilidad emocional de los protagonistas. El diablo en Ohio cuenta en su reparto con Emily Deschanel (Bones), Sam Jaeger (Los ojos de Tammy Faye) y Tahmoh Penikett (El hombre de acero), entre otros.

La saga de los Hammer: Escándalo y perversión (HBO Max)

Los escándalos causados por las infidelidades y el supuesto gusto por el canibalismo del actor Armie Hammer (Call Me By Your Name) no ha tardado en traducirse en una nueva miniserie de HBO Max. Este metraje recoge la parte más desconocida de la familia Hammer, repleta de engaños, abusos y adicciones, desde hace décadas. La historia de Armie es tan solo la punta del iceberg de una retorcida saga de hombres, cuyos secretos ahora prometen ver la luz.

See 3T (Apple TV+)

La serie creada por Steven Knight, el gran hombre detrás de Peaky Blinders, estrena estos días su tercera temporada. En esta ocasión, la serie nos sitúa un año después de que Baba Voss (Jason Momoa) venciera a su hermano Edo (Dave Bautista) y huyera al bosque para vivir solo. Ahora, el protagonista tendrá que regresar para salvar la vida de su tribu, después de que la poderosa arma de un científico amenace con exterminar la apacible existencia de los suyos.

Tú no eres especial (Netflix)

Netflix estrena estos días una nueva comedia juvenil española, dirigida por Estíbaliz Burgaleta. A través de seis episodios, Tú no eres especial cuenta la historia de Amaia, una adolescente que debe decir adiós a su vida en Barcelona para irse al pueblo con su madre. Un lugar aburrido, en el que nunca pasa nada. Sin embargo, el pasado de su abuela, y su fama como bruja del lugar, lo cambiará todo. Dèlia Brufau (Las del hockey, La voluntaria) encabeza el reparto de la serie.

Detox (Netflix)

Manon Azem (Friendzone) y Tiphaine Daviot (Une belle histoire) protagonizan esta comedia francesa, en la que dos compañeras de piso deciden dejar de utilizar dispositivos tecnológicos durante 30 días. Todo después de darse cuenta que su relación con internet es totalmente tóxica. ¿Lo conseguirán en plena era de las adicciones online? Detox ha sido creada por Marie Jardillier, quien había trabajado anteriormente como productora de La bailarina y Cómo me convertí en superhéroe.

La vida según ella (Apple TV+)

Del creador de Richie Rich, Jeff Hodsden, y el director de la misma serie, Tim Pollock, llega a Apple TV+ el drama La vida según ella. La joven actriz Lily Brooks O'Briant (El show de Big Show) se introduce en la piel de Ella, quien regresa al instituto después de haber superado un cáncer. Ahora, su vida es completamente diferente y no está dispuesta a que nadie acabe con la búsqueda de su felicidad, y menos la gente falsa.

Carnés falsos (Netflix)

Dos jóvenes se ven inmersas inesperadamente en un negocio de carnés falsos, que muy pronto se les irá de las manos. Esta comedia está protagonizada por Emilija Baranac (A todos los chicos de los que me enamoré) y Jennifer Tong (Honey Girls). Una ficción con episodios cortos que ha sido dirigida por el norteamericano David Turko.

Pantheon (AMC+)

Después de situarse detrás de la creación de series como Nikita, Terra Nova y TURN: Espías de Washington, Craig Silverstein nos ofrece ahora su salto a la animación con Pantheon. Una ficción de AMC que sigue la historia de Maddie, una joven que sufre bullying y empieza a recibir ayuda de manera online y anónima. Su salvador dice ser su padre fallecido, que ahora se ha convertido en un Uploaded Intelligence, un nuevo ser que se introduce en la mente de las personas. Un hecho que estará relacionado con el inicio de una nueva guerra mundial.

Pørni 2T (Filmin)

La serie noruega creada y protagonizada por Henriette Steenstrup aumenta la dosis de drama en el lanzamiento de su segunda temporada. Pørni retrata la vida de una trabajadora social, quien compagina su complicada labor con la crianza de sus dos hijos, quienes nacieron como fruto de un hombre que ha decidido marcharse a Copenhague. Una serie de conflictos a la que se suma su padre, quien parece vivir una segunda adolescencia, su sobrino huérfano y su relación con el abogado Bjornar. Una deliciosa serie, desconocida para gran parte del público, cuyos capítulos gozan de enormes valoraciones en IMDb, con notas que llegan hasta el 8,7, en su primera temporada.

