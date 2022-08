10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

Mientras la batalla campal por la obtención del mayor número de suscriptores posible es más encarnizada que nunca, los catálogos de los servicios de streaming continúan añadiendo nuevas producciones para atraer al público. Esta semana, el streaming está de enhorabuena con la llegada del reboot serie de Ellas dan el golpe, la nueva serie distópica de AMC, la adaptación de una de las célebres novelas de Gabriel García Márquez o las nuevas temporadas de Locke & Key y Yo nunca.

Locke & Key 3T (Netflix)

Netflix despide la adaptación de los cómics homónimos de Joe Hill (vástago de Stephen King) y Gabriel Rodríguez. Una tercera temporada sobre la familia Locke que retomará la historia de Tyler en un momento en el que está trabajando en una construcción lejana a su hogar, donde ha olvidado lo que sucedió en Matheson. Mientras tanto, Nina recuerda la magia gracias a la Llave de la Memoria, por lo que ayudará a los Locke a buscar las llaves perdidas.

A League of Their Own (Amazon Prime Video)

Reboot en formato serie del clásico cinematográfico Ellas dan el golpe, protagonizado por Tom Hanks y Geena Davis en los años 90. Con una mayor diversidad sexual, racial y un gran empoderamiento femenino, la serie centra la acción en un equipo femenino de la liga béisbol femenina profesional All-American, en plena Segunda Guerra Mundial. La ficción cuenta en su reparto con Priscilla Delgado, una actriz muy querida en España por su papel como Lucía en Los protegidos.

Sherlock (HBO Max)

La icónica serie protagonizada por Benedict Cumberbatch, en el papel de una versión actual de Sherlock Holmes, enamoraba a los espectadores en su llegada a la televisión en 2010. La ficción de la BBC también contaba con Martin Freeman, como el fiel escudero de Sherlock, John Watson, el otro personaje nacido también en la obra original del literario Arthur Conan Doyle. La serie que contó con hasta cuatro temporadas llega ahora a HBO Max.

Yo nunca 3T (Netflix)

Después de varias temporadas en la que la joven india Devi (Maitreyi Ramakrishnan) se debatía entre el amor de Paxton (Darren Barnet) y Ben (Jaren Lewison), la joven se veía finalmente sola y curaba sus heridas junto a sus amigas Eleanor (Ramona Yong) y Fabiola (Lee Rodriguez), y su psicóloga (Niecy Nash). Ahora, un nuevo joven entra en juego en la nueva temporada, Des (Anirudh Pisharody), un chico indio que acude a un instituto privado de la zona.

Moonhaven (AMC+)

La serie de AMC se ambienta en un futuro en el que una piloto de carga lunar y contrabandista es acusada de un crimen y se ve expuesta en Moonhaven, una comunidad utópica en la Luna, donde encontramos a actores como Kadeem Hardison (El abogado del Lincoln), Nina Barker-Francis (La casa del dragón) y Chloe Harris (Destino: La saga Winx). Allí, la protagonista vive una verdadera conspiración por el control de la inteligencia artificial, por lo que tendrá que formar equipo con un detective local, para detener las fuerzas que quieren destruir la Tierra.

Noticia de un secuestro (Amazon Prime Video)

Miniserie chilena que supone la adaptación de thriller literario escrito por Gabriel García Márquez. La ficción aborda la historia real del secuestro de una serie de figuras célebres colombianas en los años 90. Noticia de un secuestro cuenta en los papeles principales con Juan Pablo Raba (Los 33: una historia de esperanza), Cristina Umaña (Jack Ryan) y Julieth Restrepo (Loving Pablo).

Después del huracán (Apple TV+)

A través de 8 episodios, la miniserie nos cuenta el impacto que tuvo en la sociedad norteamericana el huracán Katrina y los problemas que ocasionó en un hospital de la zona. Un momento crítico en el que el agua subió y la electricidad brilló por su ausencia, un hecho que provocó que los sanitarios de Nueva Orleans tomaran algunas de las decisiones más complicadas de su vida. Esta producción supone la adaptación de la obra homónima de Sheri Fink, que ganaba el Premio Pulitzer por este trabajo.

All You Need (Filmin)

Directa desde Alemania llegaba Filmin el drama LGTBI All You Need, que sigue la historia de cuatro hombres gays de Berlín. Un retrato del amor en plena era Grindr, que muchos comparan como la versión germana de Queer As Folk. El actor Mads Hjulmand (Una sombra en mi ojo) encabeza un reparto coral, que pronto contará con una segunda tanda de episodios.

La profesora (Filmin)

El director Dominic Leclerc (Girlfriends, Shameless) dirige esta nueva miniserie de cuatro episodios, en la que la vida de una maestra sufre un importante revés cuando es acusada de acostarse con un estudiante. Una serie que sigue un duro relato contado recientemente en otras series como El desorden que dejas, de Netflix. Sheridan Smith (Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo) se posiciona en al rol protagonista de la ficción británica.

Misfits (HBO Max)

La serie británica creada por Howard Overman (Future Man, La guerra de los mundos) comenzaba con una extraña tormenta, que provocaba que un grupo de jóvenes delincuentes e inadaptados consiguieran superpoderes. La ficción emitida en sus inicios en España en MTV supuso un verdadero éxito y nos presentó a actores como Iwan Rheon (Juego de tronos), Robert Sheehan (The Umbrella Academy), Nathan Stewart-Jarrett (Candyman) o Antonia Thomas (The Good Doctor), entre otros. La ficción aterriza ahora al completo en HBO Max.

