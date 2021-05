10 series de terror imprescindibles para ver en Netflix

Terror psicológico, gore o slasher, Netflix cuenta en su catálogo con algunos de los subgéneros del terror preferidos por el gran público. La plataforma aloja diversos shows de horror originales y de terceros para llevar a los espectadores al límite. A continuación te ofrecemos un listado con algunos de los mejores disponibles en el streaming.

La maldición de Hill House



Aunque la segunda temporada (The Haunting of Bly Manor) de la serie antológica de Netflix no estaba a la misma altura que la primera, es inevitable añadir a la lista una de las mejores series de terror de los últimos años. El estreno de la ficción original de Netflix en 2018 consagraba a Mike Flanagan como uno de los grandes maestros del terror moderno, quien ha estado detrás de los filmes El juego de Gerald, Ouija: El origen del mal, Oculus: El espejo del mal o Doctor Sueño. Una familia, varias muertes de por medio, una casa encantada y una puerta roja que esconde un lugar terrible. La adaptación de la novela homónima de Shirley Jackson nos presentaba a algunos actores como Oliver Jackson-Cohen o Victoria Pedretti, con los que todos quieren trabajar ahora.

Marianne

Su creador Samuel Bodin tomaba el relevo de directores como Alexandre Aja (Alta tensión) o Pascal Laugier (Martyrs) en este escalofriante relato de supersticiones y brujas, con una cuidada fotografía. La ficción francesa narra la vida de una escritora que ha lanzado una exitosa novela de terror, cuyas páginas se hacen realidad. Esto obligará a la joven a regresar a su lugar natal para enfrentarse al espíritu que va tras ella y mantiene amenazado a todo el mundo. Victoire Du Bois protagoniza la ficción, en un papel que pone el vello de punta.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina

Muy pocos esperaban una adaptación tan oscura de uno de los personajes cómicos más queridos, que nos había acompañado durante la década de los 90. Sin embargo, Sabrina regresaba a la esencia de la obra gráfica original de Archie Comics, de la mano de Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale). La ficción ha tenido hasta cuatro temporadas, que han seguido las vivencias de la joven en su debate interno entre el mundo de la magia familiar y el real con sus amigos. Su cancelación en 2020 irritaba a los fans, quienes tenían ganas de nuevas dosis de estremecimiento teen.

Kingdom

El terror coreano lleva décadas protagonizando las pesadillas de los espectadores, y más el que protagonizan los zombies. El éxito precedente de Tren a Busan acompañaba el lanzamiento de Kingdom, la serie sobre un apocalipsis en la era de la dinastía medieval Joseon. Una enfermedad epidémica hará que el príncipe descubra la verdad sobre esta gran amenaza para su país. Kim Seong-hoon y Park In-je firman la ficción que ha atrapado a muchos suscriptores de Netflix.

Ratched

¿Sarah Paulson como la malvada enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco? Nada podía salir mal. El universo literario de Ken Kesey hacía alcanzar la gloria a Jack Nicholson en su adaptación cinematográfica en 1975, por lo que la llegada de la serie era recibida con mucho recelo entre el público. No obstante, la actriz de American Horror Story conseguía una vez más trasladarnos a un universo terrorífico a través de su magnífica interpretación, recuperando al personaje de Mildred Ratched y su trabajo en el hospital psiquiátrico.

Scream

Resucitar clásicos del cine teen y que guste a todo el mundo es muy complicado. Si bien, la serie Scream, creada por la cadena MTV, convencía a un gran número de espectadores con su nueva versión de Ghostface. La ficción ha contado hasta con tres temporadas. Las dos primeras revisitan la historia del asesino en serie en el reconocible whodunit a través, en esta ocasión, de Lakewood y un pasado turbio en la localidad. No tan recomendable es el reinicio inexplicable de su tercera temporada para la cadena VH1. Una ficción perfecta para prepararnos para la quinta película de la franquicia Scream, que llegará en 2022.

Al borde de la realidad

La serie de producción mexicana, pero rodada en inglés, próximamente estrenará su tercera temporada. Entre fantasmas, hechos sobrenaturales y un mundo paranormal, los protagonistas cuentan sus propias historias personales. La serie juega con los parámetros entre la fantasía y la realidad, rompiendo los límites de la imaginación humana. Perfecta para los amantes de las historias de miedo. Adrián García Bogliano se pone al frente de este proyecto, con episodios que no superan los 30 minutos.

Slasher

Creada por Aaron Martin, Slasher supone un homenaje a este género, con inspiración en el formato antológico de Ryan Murphy en American Horror Story. Una serie con influencia del terror de la saga Halloween y el thriller sobre asesinatos misteriosos de la escritora Agatha Christie, que ha renovado por una cuarta temporada en la plataforma recientemente. Sin ser brillante, se convierte en uno de los proyectos más interesantes en Netflix y que merece la pena conocer.

Z Nation

El apocalipsis zombie es un tema reiterativo en Netflix, quien cuenta en su catálogo con series muy seguidas después de tantos años como The Walking Dead. Una de estas ficciones de muertos vivientes disponibles en la plataforma es Z Nation, que relata la historia de unos supervivientes con experiencia militar, tres años después de la propagación de los zombies. El grupo viaja para llegar al último laboratorio que sigue funcionando, en la búsqueda de la clave para frenar la plaga. La plataforma también cuenta con la serie precuela Black Summer.

Stranger Things

Entre la fantasía y el terror, la ciudad de Hawkins ha acogido algunas de las desventuras más peligrosas del grupo de amigos capitaneado por Eleven y Mike. El Demogorgon y el Otro Lado han hecho que la serie sea una de las más populares de la plataforma en todo el mundo. La cuarta temporada podría llegar en 2022, para revelarnos muchos secretos sobre la aparición de los rusos y sus experimentos.