10 series de acción imprescindibles para ver en Amazon Prime Video

El catálogo de Amazon Prime Video es uno de los que más aumentado en relevancia en España en los últimos meses. En el servicio de streaming, algunas de las grandes ficciones de acción más importantes disponibles- como Vikingos o Hijos de la anarquía (incompleta en el streamer)- han conquistado a un público fiel. Las peleas más sangrientas, los superhéroes o las guerras contra las criaturas protagonizan algunas de sus mejores incursiones en este género. A continuación enumeramos algunas de las mejores series de acción que podemos encontrar en la plataforma.

The Boys

En poco tiempo podremos disfrutar de la tercera temporada de los antihéroes de Amazon Prime. La serie que adapta el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson se ha caracterizado por el uso de la sangre y la violencia explícita. El creador de la ficción Eric Kripke nos ha traído a Billy Butcher (Karl Urban), Homelander (Antony Starr) o Annie January (Erin Moriarty), quienes han llegado para ofrecernos algunas de las peleas con un mayor derroche hemoglobínico. Risas y sangre, qué más podemos pedir.

Hanna

La hija del ex agente de la CIA continúa entrenándose para convertirse en un arma letal. Esme Creed-Miles retoma el papel de Hanna, quien fue interpretado en la película de Joe Wright en 2011 por la oscarizada Saoirse Ronan. Tras el enfrentamiento en la película con una malvada espía (Cate Blanchett), Hanna retoma los mejores elementos del título original, en un nuevo viaje repleto de peligros creado por David Farr (Troya: La caída de una ciudad).

Buffy, cazavampiros

Controversias aparte, Joss Whedon (The Nevers) es uno de los mejores creadores de contenido de fantasía y acción en la pequeña pantalla. Sarah Michelle Gellar se metía en la piel de la cazadora de vampiros en una de las series más icónicas de la historia. No estaba sola ya que Willow (Alyson Hannigan), Xander (Nicholas Brendon), Giles (Anthony Head), Spike (James Marsters) o Angel (David Boreanaz), entre otros, acompañaban a Buffy en su misión contra el mal. Ahora puedes regresar a Sunnydale de la mano de Amazon.

Jack Ryan, de Tom Clancy

Prepárate para engancharte muy rápido a la historia de Jack Ryan. La serie protagonizada por John Krasinski, en el papel del analista de la CIA, supone una de las adaptaciones más exitosas del personaje literario creado por Tom Clancy. En esta ocasión, el aventurero descubrirá un patrón en una comunicación terrorista que hace que destape a una nueva amenaza de destrucción global. La serie podría contar con una tercera temporada próximamente, mientras tanto Amazon lanzaba estas semanas Sin remordimientos, una nueva visita a la franquicia Clancy, de la mano del actor Michael B. Jordan.

Ataque a los titanes

Ataque a los titanes es uno de los animes más populares entre los espectadores en la actualidad, esto ha provocado la creación de multitud de obras gráficas, películas y videojuegos al hilo. La adaptación del manga homónimo de Hajime Isayama prepara ahora sus últimos episodios, cuyas temporadas anteriores están disponibles en Amazon Prime. Tetsuro Araki, conocido por ser el director de las películas de la franquicia y realizador de Death Note, dirige la mayor parte de capítulos.

Prison Break

Wentworth Miller alcanzaba la fama internacional a través de su papel de Michael Scofield y su curioso mapa tatuado. Este hará todo lo imposible por salvar a su hermano Lincoln Burrows (Dominic Purcell), quien ha sido condenado a muerte por un hecho que él cree que no ha realizado. La serie era nominada en los Emmy y los Globos de Oro, y regresaba momentáneamente en una quinta temporada en 2017.

Into the Badlands

La serie de AMC cuenta con tres temporadas, con una primera especialmente buena. Las coreografías de las batallas brillan en la serie creada por Alfred Gough y Miles Millar, quienes también han sido responsables de Las crónicas de Shannara y próximamente volverán con Wednesday, la ficción basada en La familia Addams. El futuro distópico de Into the Badlands mostraba la lucha de poder en la tiranía del más fuerte, cuando una serie de catástrofes suponen el colapso de la civilización y la caída de todas las naciones. Un wéstern moderno que nos traslada al oeste americano, donde la tierra de Badlands están gobernada ahora por siete barones rivales en constante pugna.

Vikingos

La ficción creada por Michael Hirst para el canal History se ha convertido en una de las más laureadas entre los espectadores con sus 6 temporadas, lo que ha permitido que tenga hasta su propio spin off con Vikings: Valhalla. Las batallas de los guerreros germánicos nos han atrapado y han demostrado que en este mundo no hay piedad para nadie.

Invencible

Robert Kirkman (creador de The Walking Dead) y Cory Walker están detrás de la arriesgada y exitosa nueva serie de animación de Amazon Prime Video, basada en el cómic homónimo creado por ambos en 2003. La ficción supone un nuevo logro para la compañía en su incursión en el género de los superhéroes tras la exitosa The Boys. Invencible cuenta la historia de Mark Grayson, quien hereda superpoderes con 17 años, así se convierte en uno de los héroes más grandes de la Tierra junto con su padre. Sin embargo, algo hará peligrar sus sueños muy pronto. La ficción, que cuenta en su versión original con las voces de Steven Yeun, Sandra Oh o J.K. Simmons, ha renovado ya por dos temporadas más.

Treadstone

Aunque la miniserie creada por Tim Kring pasaba bastante desapercibida en 2019 en su lanzamiento y ha recibido estos años críticas dispares, lo cierto es que se trata de un ejercicio de pura acción para los amantes de las misiones adrenalínicas. Un homenaje en forma de miniserie a la saga Bourne, de la que procede originalmente. Un entrenamiento extremo, misiones límite y el programa de operaciones secretas Treadstone se convierten en las mejores bazas de esta ficción.