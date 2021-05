10 series basadas en cómics imprescindibles para ver en Netflix

Delineados en tinta en algunos de nuestros cómics y mangas predilectos, los personajes más populares de numerosas obras gráficas han gozado de sus propias adaptaciones televisivas. Hoy, 25 de mayo, se celebra el Día del Orgullo Friki. Una jornada perfecta para hacer un repaso por algunas series del catálogo de Netflix España, que recogen las desventuras de los protagonistas sacados de las mejores páginas.

La gran industria del cómic

El primer alto indispensable en el camino es en el apartado dedicado por la plataforma al Universo Cinematográfico de Marvel. Esto ha permitido que algunas de las mejores figuras, que habían tenido estrafalarias primeras apariciones o no se habían manifestado hasta el momento, hayan tenido su momento de gloria: Jessica Jones, The Defenders, Iron Fist, The Punisher, Luke Cage...

Sin embargo, entre todas estas destaca la ficción dedicada a Daredevil, personaje creado en los cómics marvelitas de los 60 por el célebre Stan Lee y Bill Everett. Este aparecía por primera vez en los filmes El juicio del increíble Hulk (1989) y Daredevil (2013), que dejaban un mal recuerdo al público. Una mala imagen que tan solo pudieron salvar con el paso del tiempo las tres temporadas emitidas por Netflix (2015-2018), cuyos primeros episodios atrapaban a los seguidores e iban posteriormente en detrimento de su calidad.

Marvel no ha sido la única compañía en llegar acuerdos con la plataforma. Las escalofriantes aventuras de Sabrina era estrenada en Netflix en 2018 como una de sus ficciones originales. Esto surgía tras el éxito de la adaptación de Riverdale- también disponible en la plataforma- realizada por The CW, que aún continúa en emisión. Ambas series están conectadas con sus obras originales de Archie Cómics y nos mostraban una versión más acorde a la imagen oscura inicial del personaje de la bruja, y no de la serie cómica Sabrina cosas de brujas, protagonizada entre finales de los 90 y principios de los 2000 por Melissa Joan Hart.

En relación a las adaptaciones llevadas a cabo con anterioridad por la cadena The CW, Netflix dispone en su catálogo de la ficción Arrow. La serie protagonizada por Stephen Amell finalizaba en 2020, después de ocho temporadas. La historia de Oliver Queen, conocido en España como Flecha Verde, surgía en los cómics creados por Mort Weisinger para DC Comics. Con esta ficción afloraba el Arrowverso, en el que entraban las series The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman y Superman & Lois.

Así mismo, Netflix cuenta también con otras adaptaciones de DC Comics de la talla de Titanes, Gotham o iZombie. Precisamente la última ficción sobre muertos vivientes y adolescentes era emitida también por The CW. Liv Moore y su extraña, pero divertidísima, infección de un virus procede de la obra gráfica de Chris Roberson y Michael Allred, historieta publicada por DC bajo el sello Vértigo.

La plataforma también cuenta en su catálogo con otra serie muy querida entre el público del sello Vértigo: Lucifer. El personaje nacido de los cómics de Sandman, creados por Neil Gaiman, abordaba el orden cósmico y los ángeles caídos. Tal es fenómeno con Lucifer que su cancelación hizo que numerosos movimientos consiguieran su renovación. Visto el éxito, Netflix prepara un proyecto secreto sobre The Sandman en formato serial, que podría suponer una nueva victoria para la plataforma en los años que vienen.

Superhéroes, vampiros y mangas

Por si fuera poco con las ficciones sobre superhéroes nacidas de cómics, la plataforma adaptaba recientemente Jupiter's Legacy, que se convertía en la gran apuesta por los contenidos propios de esta índole y arrasaba en audiencia. La obra gráfica escrita por Mark Millar, ilustrada por Frank Quitely y entintada por Peter Doherty era renovada rápidamente.

Pese a su factura audiovisual, Jupiter's Legacy no obtenía el mismo triunfo de The Umbrella Academy, la serie que se ha convertido en una de las insignias de la plataforma. La obra nacida del cómic compuesto de tres series limitadas, escritas por Gerard Way e ilustradas por Gabriel Bá para Dark Horse Comics. Los miembros de la The Umbrella Academy, compuesta por la familia con superpoderes Hargreeves, ya cuenta con dos temporadas y otra que va por el camino.

Ya fuera del universo del superhéroes, la plataforma cuenta en su contenido con otras reconocidas adaptaciones de fantasía como V-Wars, protagonizada por Ian Somerhalder (Crónicas vampíricas) y sacada de la novela gráfica vampírica homónima de Jonathan Maberry.

De igual forma, Netflix también cuenta con numerosas adaptaciones de mangas, entre las que destaca Death Note. Un acercamiento ideal al género del anime y que constituye la adaptación de la obra homónima escrita por Tsugumi Ōba e ilustrada por Takeshi Obata. Light Yagami, los Shinigami y el death note se convertían en las claves de su éxito, que todavía colea con nuevos proyectos. De igual forma, One-Punch Man se trasnformaba en otra de las adaptaciones seriéfilas preferidas por los espectadores y que surge del webcómic de 2009 creado por el artista japonés One. Una joya disponible también para los amantes del anime, quien puede encontrar numerosas adaptaciones en Netflix.

