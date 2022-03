Quién es Sam Corlett, el actor que da vida a Leif Ericksson en 'Vikingos: Valhalla'

Sam Corlett es un actor de origen australiano, ya que nació en la región Costa Central, en Nueva Gales del Sur, en el año 1995, por lo que en estos momentos tiene 26 años.

Aunque actualmente es conocido por su interpretación del personaje Leif Eriksson en la serie 'Vikings: Valhalla', el actor ya ha hecho otros papeles tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

La carrera de Sam Corlett

Su recorrido como actor profesional comenzó en el año 2018, cuando participó en dos cortometrajes: Noah y Pretty Face, donde interpretó a Oscar y a Aaron, respectivamente. Después, encarnó a Young luke en la película australiana The Dry, en el año 2020, un thriller dirigido por Robert Connolly.

En cuanto a las series y trabajos en televisión, Corlett ha salido en un episodio de la serie Acting for a Cause en el año 2020 y tuvo un papel como Caliban en la serie estadounidense Chilling Adventures of Sabrina.

Finalmente, se ha dado a conocer más gracias a su papel como Leif Eriksson, un vikingo considerado como uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte, en la serie que se acaba de estrenar en Netflix Vikings: Valhalla.