Qué famoso pagó un millón y medio de dólares por el Oscar a mejor película por 'Lo que el viento se llevo'

Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind, en inglés) es una película estadounidense que se estrenó en el año 1939, dirigida por Victor Fleming y que está basada en una novela homónima de Margaret Mitchell

Esta película hizo historia en la 12ª edición de los Premios Óscar, ya que consiguió un total de 13 nominaciones, llevándose un total de 10 estatuillas, entre ellas, las categorías de Mejor película, Mejor director y Mejor actriz.

¿Se puede vender un premio OScar?

Los Premios Oscar, aunque se atribuyen a películas, directores o actores, entre otros, estos pueden decidir venderlos si alguien consigue pagar la elevada cifra que solo unas pocas personas podrían permitirse.

Eso sí, hay que tener en cuenta que las personas que quieran vender los Premios Oscar a partir de 1950, tienen primero que ofrecérselo a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas por un precio simbólico de un dólar.

¿Quién compró el Oscar de 'Lo que el viento se llevó?

De hecho, la película de Lo que el viento se llevó se hizo muy famosa en la época y, además, consiguió ser una de los filmes más rentables del momento, lo que hizo que uno de sus Premios Oscar fuera adquirido por un famoso muy conocido.

Fue el cantante Michael Jackson quien, tras pagar la elevada cifra de un millón y medio de dólares, concretamente 1,54 millones, se llevó a casa el Premio Oscar a Mejor película de Lo que el viento se llevó. Esta transacción se llevó a cabo en 1999.