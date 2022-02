Quién es Zendaya, la novia de Tom Holland

Zendaya Maree Stoermer, más conocida simplemente como Zendaya, es una actriz procedente de California, la actual novia del famoso Tom Holland, aunque ya era conocida anteriormente por su éxito en el mundo de la interpretación.

De hecho, ha protagonizado e interpretado en la pequeña y la gran pantalla, además de destacar como modelo y cantante. Con su trabajo, ha obtenido numerosos reconocimientos.

Sus papeles como actriz

La joven de 25 años, a pesar de su corta edad, ha interpretado papeles de peso. Empezó en Disney, donde tuvo un papel protagonista en la serie Shake It Up, e el año 2010. Después, se estrenó su propia serie en YouTube, The Story of Zendaya, y actualmente tiene otro papel protagonista en la serie de televisión estadounidense Euphoria.

En el cine ha hecho varias películas, destacando las de Super-Man, como Spider-Man: Homecoming, así como Spider-Man: Far Frome Home o Spider-Man: No Way Home, estrenada en 2021.

Zendaya, la novia de Tom Holland. GTRES

Carrera musical

Igualmente, tiene una gran discografía, que comenzó con el lanzamiento de su primer álbum, Zendaya (2013), así como varios sencillos, en los que colabora con varios cantantes.

Además, ha cantado para poner la banda sonora Shake It Up, apareciendo también en vídeos musicales y poniendo voz a vídeos promocionales.

Reconocimientos por su trabajo

Con todo su trabajo como actriz, modelo y cantante, la joven ha recibido varios reconocimientos, destacando el Emmy a la Mejor actriz en una serie dramática en el año 2020 por su trabajo en Euphoria.

Igualmente, ha ganado un premio de People's Choice, otro premio Satellite y un premio Critics' Choice Television por el mismo papel en la serie Euphoria.