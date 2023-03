Quentin Tarantino ya tiene título para la última película de su carrera en el cine 

The Movie Critic es el título de la última película de Quentin Tarantino que en marzo cumplirá 60 años. De acuerdo con la exclusiva publicada por The Hollywood Reporter, fuentes cercanas al director de Reservoir Dogs señalan que tiene previsto empezar con la producción de la cinta en otoño este año.

The Movie Critic, que aún no cuenta con un estudio asociado, está escrita por el mismo Tarantino y, según The Hollywood Reporter, contaría la historia en una crítica de cine de la década de los setenta.

La revista digital apunta que podría estar basada en la vida de Pauline Kael, una de las críticas de cine más influyentes de su época, famosa por su irreverencia y poca objetividad de sus escritos, respetada por diversos cineastas y colegas, entre ellos el director de Kill Bill.

Tarantino ya había anunciado en el pasado sus intenciones de retirarse después de rodar diez películas o cuando cumpliese los 60 años. Las dos premisas se cumplirán este año porque el cineasta está de aniversario el 27 de marzo. The Movie Critic sería el décimo largo de su carrera entre las que destacan: Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), la saga de Kill Bill (2003, 2004), Inglourious Basterds (2009), Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Quentin Tarantino es uno de los directores de cine más influyentes del último cuarto de siglo. Desde joven, Tarantino mostró interés por el cine y trabajó en varios vídeoclubs, lo que le permitió ver una gran cantidad de películas. A los 22 años se mudó a Los Ángeles para buscar trabajo en la industria del cine.

Comenzó a escribir guiones en los años 80 y dirigió su primera película, Reservoir Dogs, en 1992. En 1994, Tarantino escribió y dirigió Pulp Fiction, que se convirtió en un gran éxito de taquilla y ganó varios premios Oscar.