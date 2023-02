El filme Everything Everywhere All At Once (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, en español) ha arrasado en la 29ª edición de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, en inglés), alzándose -entre otros galardones- con el más relevante, el que reconoce al mejor elenco o reparto de la temporada cinematográfica.

La cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert se embolsó cuatro de los cinco premios a los que llegaba como finalista para esta gala celebrada en Los Ángeles (EE.UU.) y ya es la producción favorita al Óscar, después de haberse coronado también en los Critics Choice y en los galardones del Sindicato de Productores.

"Mi primera película la hice con Clark Gable y luego, durante muchos años, diferentes productores me dijeron que los asiáticos no podíamos hacer buenos papeles... ¡Míranos ahora!", ha afirmado James Hong (94 años), flanqueado en el escenario por el resto de sus compañeros, al recoger el premio otorgado por el gremio de actores.

Hong, que atesora una trayectoria cinematográfica de siete décadas, concluyó su discurso bromeando con la nacionalidad de su colega de rodaje Jamie Lee Curtis: "Y, bueno, ella no es asiática, pero como si lo fuera".

El título Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo también quedó grabado junto a las categorías de mejor actriz protagonista gracias al triunfo de Michelle Yeoh; a la victoria de la propia Curtis como mejor intérprete femenina de reparto; y al éxito de Ke Huy Quan, mejor actor de reparto.

El único premio cinematográfico de la noche que no cayó del lado de la obra de los cineastas conocidos popularmente como "Los Daniels" fue el de mejor actor protagonista, que recayó en el estadounidense Brendan Fraser por su aportación en el drama psicológico The Whale.

"Creo que mi corazón está a punto de explotar. Gracias por reconocer mi carrera, con sus subidas y bajadas, pero puedo decir que nunca me he rendido", expresó entre lágrimas tras levantar el Premio del Sindicato de Actores de EE.UU., en cuya votación pueden participar los 122.600 intérpretes que integran esta institución.

Triunfadora en los BAFTA británicos, The Banshees of Inisherin, dirigida por Martin McDonagh, fue la gran decepción de la jornada, al no sumar ni un solo galardón de los cinco a los que era candidata.

El premio SAG Life Achievement Award, el reconocimiento anual del sindicato a un actor por sus logros profesionales y humanitarios, fue recibido por Sally Field de la mano de Andrew Garfield, con quien trabajó conjuntamente en las dos películas de The Amazing Spider-Man (El Sorprendente Hombre Araña, en español).

Asimismo, la representación latina, que llegaba liderada por la hispano-cubana Ana de Armas (Blonde), vio truncada sus aspiraciones en una entrega que ya dejó fuera de las nominaciones al mexicano Diego Calva ("Babylon").

Premios para la pequeña pantalla

Durante este evento también se premia a los trabajos más destacados de la pequeña pantalla, que este año fueron a parar a las segundas temporadas de The White Lotus (HBO Max) y Abbott Elementary (ABC), ganadores en los apartado de mejor serie dramática y mejor serie de comedia, respectivamente.

Ambas producciones partían como favoritas después de haber triunfado en los Globos de Oro e incluso Abbott Elementary (Colegio Abbott, en español) también fue protagonista en los Critics Choice.

Además de mejor serie dramática, HBO Max se apuntó el reconocimiento de Jennifer Coolidge como mejor actriz de drama; algo que solo pudo ser contrarrestado por su principal competidora en el mercado de las plataformas, Netflix, con la victoria de Jason Bateman (Ozark) en la versión masculina de este género.

Por su parte, Abbott Elementary no venció en las categorías interpretativas de comedia porque el premio a la mejor intérprete fue para Jean Samart (Hacks, HBO Max) y el de mejor actor para Jeremmy Allen White (The Bear, Hulu).

La hispana Jenna Ortega tampoco fue elegida como mejor actriz en serie de comedia por su aclamado rol en la exitosa producción Wednesday, de Netflix.

Finalmente, Sam Elliot ganó como mejor intérprete en miniserie por su papel en 1883 (Paramount+) y Jessica Chastain hizo lo propio gracias a la serie limitada George & Tammy.

La 29ª edición de los Premios del Sindicato de Actores también será recordada como el primer acercamiento de uno de los galardones cinematográficos más importantes de EE.UU. a las plataformas de "streaming", pues la gala se emitió íntegramente en el canal de YouTube de Netflix.