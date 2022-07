Zoey Deschanel defiende 'El incidente' de Shyamalan: "Quizás la gente no supo pillarle el punto"

La percepción popular del trabajo de M. Night Shyamalan viene y va, pero una cosa permanece: El incidente, su filme de 2008, sigue siendo el título menos valorado de su filmografía. Y, sin embargo, Zoey Deschanel afirma sentirse muy orgulloso de su trabajo en dicha película, más conocida como "la de las plantas".

Durante una entrevista para The Guardian (vía IndieWire), en la que respondió preguntas de sus fans, Deschanel admitió que El incidente fue "detestada por básicamente todo el mundo" tras su estreno, pese a que el director hizo lo que pudo para sacarla adelante.

"El director, M. Night Shyamalan (o 'Night') tenía una visión poderosa, y todos tratamos de hacer lo que él quería", explicó la actriz. "Yo confiaba en él porque es un gran cineasta. No me di cuenta hasta que hube visto la película, pero creo que él aspiraba a un terror estilizado, como en Los pájaros, y tal vez la gente no le pillara el punto".

Asimismo, la actriz recuerda el rodaje del filme como una experiencia muy positiva. "Me lo pasé genial trabajando con Night y con Mark Wahlberg", indica. "Pero, aunque he hecho dramas serios, no sé si encajo con los thrillers. Me divierto más haciendo comedia".

Aunque su trayectoria en taquilla fue menos desastrosa de lo que se recuerda (163 millones de dólares recaudados sobre un presupuesto de 60 millones), El incidente se saldó con críticas desastrosas, básicamente porque ni la prensa ni el público supo qué aspiraba a contar Shyamalan con su apocalipsis vegetal.

Tras el estreno, Wahlberg también defendió la película, si bien en términos menos diplomáticos que su compañera. "Putos árboles, tío", comentó el actor en 2013. "Las plantas. Me cago en ellas. No puedes echarme la culpa por querer interpretar a un profesor de ciencias. Por lo menos no hacía de poli o de gangster".

