[Zinebi 2020] 10 títulos del Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao para ver en Filmin

En sus más de 60 ediciones, el Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao jamás había tenido que hacer frente a una situación de crisis como la que estamos viviendo este 2020. La pandemia por Covid-19 ha trastocado buena parte del trabajo del equipo de organización de Zinebi, como también de los otros equipos vinculados a la decena de festivales que se celebran en otoño en nuestro país, pero el certamen continúa adelante y desdoblado en un formato presencial y online que permitirá a los espectadores de fuera de Bilbao disfrutar de parte de su programación. Y la 62ª edición de Zinebi sigue apostando por una programación con lo mejor de cine de no ficción, animación y de pequeño formato del año.

En su versión presencial, los bilbaínos podrán disfrutar en las salas de las piezas documentales primerizas del Mikeldi de Honor 2020, galardón también desdoblado este año para premiar a la dupla formada por Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. El certamen les otorga el premio por “una de las filmografías más rigurosas y coherentes de la Historia del Cine reciente, que se inició en el género documental” y proyectará sus cortos y mediometrajes documentales centrados en el entorno obrero de la zona de Lieja, región donde nacieron. De Le chant du rossignol (1977), sobre siete exmilitantes de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial que rememoran su lucha, a Regarde Jonathan. Jean Louvet, son oeuvre (1983), pieza sobre el dramaturgo Jean Louvet, fundador del teatro proletario de La Louvière.

Del mismo modo, los cortometrajes de la sección Glimpses –Fiori, Fiori, Fiori, de Luca Guadagnino; Hidden,de Jafar Panahi; Omelia Contadina,de JR y Alice Rohrwacher; Strasbourg 1518, de Jonathan Glazer; Stump the Guesser, de Guy Maddin, Evan Johnson y Galen Johnson; y Une nuit à l´opéra, de Sergei Loznitsa– solo se podrán disfrutar en la versión presencial de Zinebi, así como las películas de la sección Miradas desde Euskadi.

Entre estas, destacan Dear Werner, el homenaje sui generis de Pablo Maqueda al genial cineasta alemán; De los ojos abiertos, de Javier Rebollo, sobre un fotógrafo invidente que inventa una nueva forma de ver imágenes; Ernest Lluch, libre y atrevido, perfil del político asesinado por ETA en el año 2000, a cargo de Josep Morell & Jordi Vilar; Esther Ferrer. Hilos de tiempo,el retrato de la pionera artista performática a manos de Josu Rekalde; o el clásico trabajo de Ana Murugarren Esto no es la vida privada de Javier Krahe (2005), dirigido junto a Joaquín Trincado. Murugarren, cineasta, guionista y montadora, recibirá el segundo Mikeldi de Honor de Zinebi 2020, mientras que el tercero será para la productora y guionista Maria Eugenia Salaverri.

A diferencia de algunos certámenes que también han apostado por celebrarse este año de manera híbrida, en Zinebi 2020 tanto la Sección Oficial – Concurso Internacional de Cortometraje, como la de largometrajes documentales Zinebi First Film y la sección Beautiful Docs podrán verse simultáneamente en las salas de cine de Zinebi, en Bilbao, y en las salas virtuales Zinebi de FestHome y Filmin respectivamente. Esto significa que los espectadores de cualquier lugar de fuera de Bilbao podrán seguir entre el 14 y el 19 de noviembre los concursos y las propuestas de largometrajes documentales más relevantes que propone Zinebi 2020.

En CINEMANÍA, por nuestra parte, nos han llamado la atención no pocas películas. Estas son las 10 películas disponibles en Filmin de Zinebi 2020 que recomendamos.

‘Beast Beast’, de Danny Madden

Traslación y expansión al largo del cortometraje Krista, Beast Beast recupera a la protagonista de esa pieza, una adolescente carismática, interpretada de nuevo por Shirley Chen, enamorada del teatro y a punto de lo ídem cuando se fija en Nito, a quien se le da bien grabarse haciendo skate. El tercer vértice del triángulo lo conforma el vecino de Krista, Adam, obsesionado por las armas. La crítica estadounidense ha situado Beast Beast entre el Elephant de Gus Van Sant y los filmes ‘coming of age’ de Larry Clark, por lo que ya sabemos a qué atenernos al darle al play de esta cinta de Zinebi First Film.

‘Bring Down the Walls’, de Phil Collins

En 2006, el artista británico Phil Collins estuvo nominado al Premio Turner por una instalación en la que recreaba las oficinas de su productora para preguntarse por los mecanismos de los medios y del espectáculo. Luego llegaron documentales centrados en el legado ideológico del comunismo –Marxism Today (prologue) (2011), Ceremony: The Return of Friedrich Engels (2017)–, en las transferencias culturales del mundo globalizado –Soy mi madre (2010), The Meaning of Style (2012)–, o en las condiciones materiales de vida de distintas comunidades del globo –Tomorrow Is Always Too Long (2015)–. Collins es, por resumir, un cineasta interesado en las contradicciones del mundo contemporáneo y uno de sus más sagaces documentalistas.

En Zinebi (Beautiful Docs) confirmaremos de nuevo su talento con Bring Down the Walls, donde aborda la complejidad del sistema carcelario estadounidense mediante un dispositivo diametralmente opuesto: la pista de baile. “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”, dijo la libertaria Emma Goldman y en esas coordenadas políticas parece situarse el último documental del británico.

‘City Hall’, de Frederick Wiseman

City Hall es la película nº 45 del maestro Wiseman y desembarca en Zinebi (Beautiful Docs) tras haberse estrenado mundialmente en la pasada Mostra de Venecia. 275 minutos que se fijan en el Ayuntamiento de Boston, el inmueble, la institución, los gestores, las dinámicas, los procesos y todo aquello, en resumidas cuentas, relacionado con este organismo capital de lo que significa hoy en día el concepto de ciudadanía.

“No hago ningún tipo de investigación previa, porque creo que la investigación se realiza mientras se rueda”, nos contaba Wiseman sobre su método de trabajo en una entrevista en mayo del año pasado, y, en este sentido, cabe esperar de City Hall otro nuevo ejemplo de su maestría en saber filmar el momento justo mediante el plano adecuado, la dilatación temporal necesaria y el respeto total a aquello que capta la cámara. Una lección de cine.

‘The Earth Is Blue as an Orange’, de Irina Tsilyk

Irina Tsilyk es una conocida escritora de narrativa, poesía y de literatura juvenil en Ucrania, pero con The Earth Is Blue as an Orange logró en el pasado festival de Sundance el premio a la mejor dirección de la competición de documentales internacionales.

Su propuesta, que participa en Zinebi First Film, es sobrecogedora. En mitad del conflicto de Ucrania, en la zona roja de Donbass, una madre y sus cuatro hijos tratan de sobrevivir resguardados en su hogar, aislados de las bombas y los tiros del exterior. Para evadirse del abismo de la realidad, deciden hacer una película de sus día a día con la guerra y es ahí cuando la cámara de Tsilyk ayuda a crear el milagro.

‘Il n’y aura plus de nuit’, de Eléonore Weber

En 1882, Étienne-Jules Marey inventó el llamado rifle cronofotográfico, un aparato que, siguiendo la mecánica de un rifle, capturaba imágenes apretando un gatillo disparador. Han pasado casi 140 años desde que viera la luz ese dispositivo precinematográfico, pero la analogía entre lo armamentístico y la imagen en movimiento sigue invariable, más letal si cabe. En Gramophone, Film, Typewriter (1999) Friedrich Kittler diría que “el transporte de imágenes sólo repite el transporte de balas” y Eléonore Weber ahonda en Il n’y aura plus de nuit en la terrible alienación de los responsables de transformar las imágenes en balas. Más bien, en bombas.

Elaborado exclusivamente con material de archivo grabado por soldados franceses y estadounidenses en Irak, Siria y Afganistán, Il n’y aura plus de nuit es un viaje, justamente, hacia el final de la noche desde el punto de vista los pilotos militares, a bordo de helicópteros que trazan las zonas ignotas de esos países en guerra con el objetivo de localizar y eliminar amenazas. Se presenta en Beautiful Docs de Zinebi tras ser premiado en Cinema du Réel.

‘Listen’, de Ana Rocha de Sousa

Desde la Biennale, sección Orizzonti, llega Listen a Zinebi First Film, el debut como directora de la actriz portuguesa Ana Rocha de Sousa multipremiado en el certamen italiano al poner en escena no pocos dilemas éticos en relación con qué es una familia, cuáles son los derechos de un menor cuando la unidad familiar se considera alejada de los parámetros de lo ‘normal’ y hasta dónde puede actuar el Estado para proteger a un menor.

El título de esta ópera prima puede interpretarse en clave simbólica, la idea de escuchar al otro como principio del diálogo y de la solución de conflictos, pero también en clave literal, porque Listen es la historia de un matrimonio de inmigrantes portugueses en Londres que, tras un malentendido en el colegio al que va su hija sorda, se ve metido en una lucha legal contra los servicios sociales británicos.

‘Petit Samedi’, de Paloma Sermon-Daï

Otro retrato sobre cómo nos ajustamos al concepto de ‘normal’ es el que propone la joven cineasta belga Paloma Sermon-Daï en Petit Samedi, donde retrata la peculiar relación de Damien Samedit y su madre Ysma. La particularidad, en concreto, de esta dupla maternofilial tiene que ver con que Damien lleva luchando contra su adicción a las drogas durante la mayor parte de su vida adulta y cuenta con el apoyo inquebrantable de su progenitora, compasivo, tierno y alejado del sensacionalismo al que estamos acostumbrados en los relatos mediáticos sobre la drogadicción.

Hay otra segunda circunstancia insólita en torno a este trabajo proveniente de Visions du Réel y que se presenta en Zinebi First Film, y es que la directora es la hermana y la hija de los protagonistas del documental. Todo queda en casa.

‘Las poetas visitan a Juana Bignozzi’, de Laura Citarella y Mercedes Halfon

Desde que en 2020 Mariano Llinás, Alejo Moguillansky, Laura Citarella y Agustín Mendilaharzu formaran El Pampero Cine, esta productora de espíritu libre ha marcado el cine argentino con obras como Historias extraordinarias (2008), La mujer de los perros (2015), La vendedora de fósforos (2017) o la bomba narrativa de La flor (2018). Bajo el mismo carácter irreductible, juguetón y entusiasta se presenta en Beautiful Docs de Zinebi Las poetas visitan a Juana Bignozzi, de Citarella y Merdeces Halfon. Un homenaje a la poeta Juana Bignozzi, argentina que recaló en Barcelona con la dictadura militar de Videla y cuya voz encontró un eco poderoso en las nuevas generaciones cuando regresó a su país de origen.

Su legado, de hecho, se lo cedió a la también poeta Halfon, constituida como albacea literaria de su obra; y de esa inesperada cesión ha nacido esta hermosa película sobre dos escritoras y un grupo de amigas que se preguntan cómo filmar la poesía.

‘Shiva Baby’, de Emma Seligman

El cine nos ha enseñado que un funeral es uno de los momentos más apropiados para el embrollo cómico y en Shiva Baby Emma Seligman es fiel a esa tradición expandiéndola hacia terrenos insospechados y añadiendo nuevos elementos con los que rizar aún más el rizo. Presentada en el SXSW y celebrada en el Festival de Toronto, viaja a Zinebi First Film en calidad del ‘sleeper’ indie americano del año.

En Shiva Baby, que extiende el corto homónimo que Seligman realizó para graduarse en cine en la Universidad de Nueva York, la cineasta nos abre las puertas de la vida de Danielle justo cuando en mitad del torbellino, cuando en un funeral familiar se cruza con su último cliente, un hombre maduro que resulta estar casado y con un niño recién nacido, la chica de la que está enamorada y los reproches de su madre y la corte de tías y abuelas. Faltaba por añadir que Danielle es judía y que la situación suena al peor castigo imaginable salido de la mente de Yavhé.

‘Swinging Out Till the Sea Turns Blue’, de Jia Zhangke

https://www.youtube.com/watch?v=5dxM2bPB1Pg

Pickpocket (1998), Plataforma (2000), Unknown Pleasures (2002), El mundo (2004), Naturaleza muerta (2006), Historias de Shangai (2010), Un toque de violencia (2013), Más allá de las montañas (2015)… ¿Existe otro cineasta chino más comprometido que Jia Zhangke a la hora de retratar los profundos cambios que ha vivido el gigante rojo a lo largo de los últimos 25 años?

Como la respuesta ya la conocemos, solo nos queda recomendar Swinging Out Till the Sea Turns Blue, su último trabajo documental, en el que el cineasta regresa a la provincia de Shanxi, donde nació, para ofrecer otro de sus retratos monumentales con los que rendirle cuentas a la Historia. Se presentó en sesión especial en la Berlinale, se vio en el Festival de Nueva York y no hay palabras para agradecerle a Zinebi que lo programe también en su sala virtual de Filmin.